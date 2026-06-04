Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm có 'chiêu' riêng với nhạc tình Đức Huy

Sau khi lập gia đình, Hồ Quỳnh Hương càng trân trọng những giá trị gắn kết giữa các thế hệ. Nữ ca sĩ xem tổ ấm nhỏ là nguồn động viên lớn, đồng thời tìm thấy sự đồng điệu với thông điệp kết nối gia đình mà Phòng khách 3 thế hệ hướng đến.

Chồng con luôn muốn xem Hồ Quỳnh Hương biểu diễn cũng như ghi hình cho cô ẢNH: NVCC

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Trước đây tôi sống một mình, sống rất ngẫu hứng và muốn được tĩnh lặng. Hiện giờ, tôi có sự ủng hộ của hai ba con Táo (chồng và con trai - PV). Mỗi lần mẹ đi hát, hai ba con bao giờ cũng đi tháp tùng, và Táo lúc nào cũng muốn được xem những video quay mẹ hát. Tôi cảm thấy có động lực".

Phòng khách 3 thế hệ (diễn ra ngày 14.6 tại Nhà hát Hồ Gươm) có nhiều bài hát của nhạc sĩ - ca sĩ Đức Huy: Đừng xa em đêm nay, Đường xa ướt mưa, Như đã dấu yêu… Đó là những bài hát mà theo Hồ Quỳnh Hương "rất lãng mạn, giai điệu đẹp, ca từ gần gũi và có sức lan tỏa tự nhiên đến mức nhiều người có thể nghe một vài lần là nhớ, là thuộc và muốn hát theo".

Hồ Quỳnh Hương hát mộc mạc, Dương Cầm ưu tiên sự tĩnh lặng

Theo Hồ Quỳnh Hương, hát nhạc của nhạc sĩ Đức Huy quan trọng là ở sự tinh tế, nhẹ nhàng, chân thật vì đó là những lời tâm tình, lời yêu. "Thực sự nhạc của nhạc sĩ Đức Huy vốn dĩ đã rất hay rồi, nên Hương nghĩ mình chỉ cần hát một cách mộc mạc, chân thành là được", cô nói.

Số đầu tiên của Phòng khách 3 thế hệ có nhiều ca sĩ kiêm nhạc sĩ ẢNH: BTC

Về "bí quyết" này, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có nội lực lớn thế nào ai cũng biết. Khi Hồ Quỳnh Hương hát nhạc Đức Huy, cô luôn biết sẽ cần thể hiện như nào để thể hiện được tinh thần bài hát tốt nhất. "Nhạc của Nhạc sĩ Đức Huy là những câu chuyện về tình yêu, nếu lạm dụng kỹ thuật, sẽ thiếu tính kể chuyện và sự chân thành, lãng mạn, với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, chị dùng kỹ thuật mà như không dùng", Dương Cầm nói.

Để kết nối các thế hệ khán giả qua ca khúc Một tình yêu, nhạc sĩ Dương Cầm nhiều lần tự hỏi làm thế nào để dung hòa cảm xúc của những người nghe khác nhau. Theo anh, đây là ca khúc có giai điệu đẹp theo cách rất "cổ điển", nghe lần đầu đã thấy thân thuộc. "Cái khó là làm sao để thế hệ 6X, 7X không thấy mất đi ký ức của họ, còn thế hệ 9X hay Gen Z cũng không có cảm giác đang nghe nhạc của bố mẹ", anh chia sẻ.

Cuối cùng, Dương Cầm chọn không can thiệp vào giai điệu hay cố gắng "trẻ hóa" bài hát bằng mọi giá. Thay vào đó, anh mở rộng không gian âm nhạc, tiết chế hòa âm để ca khúc có thêm những khoảng thưa và khoảng lặng. "Tôi muốn người nghe tự đặt ký ức của mình vào đó. Thế hệ nào cũng từng yêu, và tình yêu nào cũng có lúc cần được ngồi yên để nhớ lại. Nếu bản phối tạo được khoảng lặng ấy thì không cần phải chiều ai cả, nó chỉ cần thật", anh nói.

Áp lực với Dương Cầm còn lớn hơn khi phối khí cho những nghệ sĩ đồng thời là nhạc sĩ sáng tác, như Đức Huy, Bùi Công Nam hay Vũ Thanh Vân. Theo anh, thách thức lớn nhất là thấu hiểu tinh thần bài hát và thế giới nội tâm của tác giả. "Khi họ hát chính ca khúc mình viết, trong đầu đã có sẵn một bản phối lý tưởng. Điều khó nhất là tạo ra một phiên bản mới mà họ thực sự hài lòng", anh cho biết.

Thay vì cố đoán điều nghệ sĩ mong muốn, Dương Cầm chọn lắng nghe bài hát. Anh xem việc phối khí cho các ca - nhạc sĩ là một cuộc đối thoại giữa những người viết nhạc, nơi bản thân tác phẩm sẽ tự lên tiếng về cách nó muốn được thể hiện.

Có lẽ vì vậy, cách tiếp cận của Dương Cầm và Hồ Quỳnh Hương với nhạc Đức Huy có nhiều điểm gặp gỡ, hứa hẹn mang đến những bất ngờ đáng chờ đợi.