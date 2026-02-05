Bùi Công Nam giữ ký ức tết bằng âm nhạc

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, nhà nhà, quán xá lại vang lên những ca khúc do Bùi Công Nam sáng tác và hát: Tết này con sẽ về, Cái tết giàu, Tết ổn rồi, Tết nhà là vô giá, Năm qua đã làm gì, Con lớn rồi, Tết vỗ về, Tết đỉnh nóc, Tết bao vui, Tết mới khởi sắc… Những ca khúc nhạc tết của nam nghệ sĩ sinh năm 1994 luôn mang màu tết tươi vui, truyền tải đúng tinh thần của một người trẻ, nhiều năng lượng, giàu tình cảm và yêu tết Việt.

Bùi Công Nam sáng tác và hát ca khúc tết nhiều nhất làng nhạc Việt ẢNH: NVCC

Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với Bùi Công Nam về nhạc tết.

K HI BẢN THÂN THAY ĐỔI, ÂM NHẠC TỰ NHIÊN SẼ MỚI

Ký ức tết đầu đời mà anh nhớ nhất là gì? Và ký ức đó ảnh hưởng thế nào đến cách anh viết nhạc tết sau này?

Tôi nghĩ mỗi người từ khi biết nhận thức, lớn lên và trưởng thành, ai cũng trải qua những mùa tết với nhiều ký ức đẹp cùng gia đình, người thân. Với tôi, nhớ nhất vẫn là được mặc đồ mới, theo người lớn đi chúc tết, và trong nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười. Cảm giác đó rất đơn giản nhưng ấm. Sau này khi viết nhạc tết, tôi luôn cố giữ lại tinh thần đó trong từng ca khúc. Những "chấp niệm" ấy tuy có khi rất nhỏ thôi, nhưng là thật.

Viết rất nhiều bài nhạc tết được yêu thích và năm 2025, hơn 45% ca khúc tết trên thị trường nhạc Việt là của anh. Vậy làm thế nào để nhạc tết của anh mỗi năm luôn khác, không bị lặp lại?

Tết thường không thay đổi nhiều, bởi chúng ta có những tập tục, văn hóa truyền thống ở mỗi gia đình, vùng miền đã đặc trưng; nhưng bản thân mỗi người có sự thay đổi như một đứa trẻ sẽ đón tết, háo hức tết khác với người lớn. Mỗi năm tôi cũng ở một trạng thái khác, suy nghĩ khác, nên cảm nhận về tết cũng khác. Khi bản thân thay đổi, âm nhạc tự nhiên sẽ mới.

Có ca khúc tết nào khiến anh xúc động nhất khi viết xong?

Thường là những bài nhạc tôi viết nhiều về bản thân, cảm xúc cho gia đình, người thân; vì trong đó có những suy nghĩ rất riêng, có khi là điều muốn nói với gia đình nhưng chỉ dám nói qua âm nhạc. Viết xong thấy nhẹ lòng hơn. Tết này con sẽ về là một bài như vậy.

Đâu là nơi khởi đầu để anh viết một bài tết?

Tôi hay bắt đầu từ một hình ảnh quen thuộc: bữa cơm gia đình, chuyến xe về quê, hay tâm trạng của người con xa nhà. Những hình ảnh đó dễ dẫn mình đến cảm xúc thật nhất. Và tôi nghĩ mỗi người chúng ta ai cũng sẽ trải qua ít nhiều những cảm xúc ấy, những hình ảnh ấy. Và âm nhạc cũng phải bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân, kết hợp với trải nghiệm đời sống và xã hội thì mới chạm đến cảm xúc của người nghe.

Để nhạc tết không rơi vào lối mòn, anh thay đổi điều gì trong cách chọn đề tài, chất liệu?

Tôi không ép cố viết những bản nhạc tết lúc nào cũng phải vui. Có người háo hức, có người trầm lắng khi tết đến, tùy vào hoàn cảnh, con người ngay thời điểm ấy, không gian nào đó. Khi chấp nhận tết có nhiều trạng thái, câu chuyện trong những ca khúc của tôi cũng có sự đồng điệu, không gồng mà "đời" hơn, cảm xúc cũng đa dạng và phù hợp với số đông.

T ẾT LÀ ĐỂ TRỞ VỀ NHÀ

Vậy làm sao để cân bằng giữa thị hiếu khán giả và cảm xúc cá nhân khi viết nhạc tết?

Tôi tin khán giả cảm nhận được sự chân thành trong mỗi ca khúc của tôi. Khi mình viết bằng cảm xúc thật, dù bài hát với giai điệu, ngôn ngữ đơn giản, câu chuyện dung dị nó vẫn chạm. Thị hiếu có thể thay đổi, nhưng cảm xúc thật thì không lỗi thời. Nhất là những bài hát về tết thì phải cần cảm xúc thật của chính mình, của một ai đó… nhưng đủ sâu lắng, đủ chân thành thì người nghe sẽ dễ thấu cảm.

Thông điệp cốt lõi về tết mà anh luôn muốn gửi gắm là gì?

Tết là dịp để đoàn viên, đoàn tụ, được ở cạnh những người mình yêu thương nên nó không cần hoàn hảo, chỉ cần được trở về. Trở về nhà, trở về với những người mình thương, và đôi khi là trở về với chính mình. Công việc của tôi khá bận rộn, bôn ba với những chuyến đi, đêm diễn… Nhất là lễ tết, đêm giao thừa nhiều khi cũng khó ở nhà, không có dịp ở cạnh ba mẹ, người thân nhiều nên chỉ cần có thời gian trong dịp tết là tôi về nhà. Với một nghệ sĩ, khoảnh khắc tết bên gia đình càng đáng quý.

Tết 2026 của anh có điều gì đặc biệt?

Tết 2026 khá đặc biệt vì trùng với lễ Tình nhân (Valentine). Tôi cũng ra mắt ca khúc I love you, nên đây là lúc vừa tận hưởng không khí tết, vừa tận hưởng cảm giác yêu thương mà bài hát mới mang lại. Và tôi cũng muốn dành thời gian cho gia đình, bên người thân, tận hưởng một cái tết đầm ấm.