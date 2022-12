Ho ra nửa lít máu, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 27.12, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân V.Đ.L (52 tuổi, trú tại TX.Đông Triều, Quảng Ninh) có tiền sử lao phổi 4 năm trước, chuyển cấp cứu sau khi bị ho ra máu tươi mức độ nhiều khoảng 500 ml máu trong 3 ngày.

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh CT-Scanner ngực có tổn thương giãn động mạch phế quản hai bên phổi, kèm dịch khoang màng phổi trái, xét nghiệm có tình trạng thiếu máu. Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị ho ra máu trên nền lao phổi cũ.

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành can thiệp nút mạch cấp cứu xử trí tình trạng ho ra máu cho bệnh nhân. Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ đã xử trí nút tắc các nhánh động mạch phế quản bị tổn thương, kiểm soát và chấm dứt được tình trạng ho ra máu cho người bệnh.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi sau 30 phút thực hiện. Bệnh nhân được chuyển điều trị nội khoa tại khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Bãi Cháy) để ngăn chặn và dự phòng tái phát ho ra máu. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.





Theo bác sĩ Lê Tiến Hưng, Trưởng đơn nguyên can thiệp, điện quang can thiệp, khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Bãi Cháy), ho ra máu không hiếm gặp. Ho ra máu nguyên nhân do lao phổi chiếm đến hơn 75% các trường hợp.

Ho ra máu thường có nhiều nguyên nhân như ung thư phế quản phổi, giãn phế quản - phế nang, lao phổi, nấm phổi, giãn động mạch phế quản, tắc động mạch phổi, áp xe phổi, viêm phổi, dị vật đường hô hấp dưới hoặc các bệnh lý phổi bẩm sinh… Trong đó, nguyên nhân ho máu do giãn động mạch phế quản như nam bệnh nhân trên là trường hợp thường gặp.

Bác sĩ khuyên người bệnh nếu bị ho ra máu, dù số lượng ít hay nhiều cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám, phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời, đề phòng ho ra máu sét đánh - loại ho ra máu mức độ nặng...