Hồ sơ Epstein hé lộ tỉ phú Bill Gates từng mắc bệnh tình dục

People đưa tin ngày 31.1, theo các email mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Jeffrey Epstein từng cáo buộc rằng Bill Gates đã lên kế hoạch che giấu việc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục với vợ cũ Melinda French Gates.

Những cáo buộc trong hồ sơ mật gây chấn động dư luận

Ngày 30.1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra hình sự nhằm vào tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Trước đó, Jeffrey Epstein bị bắt vào tháng 7.2019 với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và qua đời một tháng sau đó trong trại giam tại New York (Mỹ), trong lúc chờ xét xử. Giới chức kết luận đây là một vụ tự tử.

Bill Gates xuất hiện trong hồ sơ Epstein cùng một phụ nữ chưa rõ danh tính Ảnh: House Committee on Oversight and Government Reform

Trong số các tài liệu mới công bố có những bản nháp email do Jeffrey Epstein tự gửi cho chính mình. Trong các email này, Jeffrey Epstein cáo buộc Bill Gates đã mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục sau khi quan hệ với những phụ nữ người Nga.

Một email đề ngày 18.7.2013, với tiêu đề "Bill", cho rằng Bill Gates đã sử dụng kháng sinh để điều trị căn bệnh nói trên. Nội dung email còn nêu rằng Bill Gates từng đề nghị Jeffrey Epstein xóa các email liên quan đến bệnh tình dục, yêu cầu cung cấp thuốc kháng sinh để đưa cho vợ mình sử dụng một cách kín đáo, cùng những mô tả mang tính nhạy cảm khác.

Trước các thông tin này, người phát ngôn của Bill Gates đã khẳng định với tạp chí People rằng: "Những cáo buộc này hoàn toàn vô lý và sai sự thật".

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các tài liệu trên chỉ cho thấy sự thất vọng của Jeffrey Epstein vì không duy trì được mối quan hệ với Bill Gates, đồng thời phản ánh việc Jeffrey Epstein sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để gài bẫy và bôi nhọ người khác.

Theo nội dung các email, những bản nháp này dường như được viết với mục đích gắn tên cho Boris Nikolic - cố vấn của Quỹ Bill & Melinda Gates. Tuy nhiên, các tài liệu không cho thấy những email này thực sự được gửi dưới danh nghĩa của Boris Nikolic. Báo The Sunday Times cho biết không có bằng chứng cho thấy Boris Nikolic biết đến các email hoặc những cáo buộc chưa được kiểm chứng này.

Boris Nikolic - bác sĩ và nhà đầu tư công nghệ sinh học, từng giữ vị trí cố vấn khoa học và công nghệ cho Quỹ Bill & Melinda Gates và rời vị trí này vào năm 2014. Năm 2019, người phát ngôn của Boris Nikolic cho biết ông không có bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào với Jeffrey Epstein.

Một email khác trong hồ sơ còn viết rằng người tự xưng là "cánh tay phải" của Bill Gates bị yêu cầu tham gia vào những hành vi bị cho là không phù hợp về mặt đạo đức và tiệm cận ranh giới pháp luật. Nội dung email đề cập đến việc hỗ trợ mua thuốc, dàn xếp các cuộc gặp riêng tư và những yêu cầu bị cho là vượt quá thẩm quyền chuyên môn.

Bill Gates thừa nhận việc gặp gỡ Jeffrey Epstein là một sai lầm lớn Ảnh: nytimes

Việc công bố loạt tài liệu này diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hồi cuối năm 2025 công bố một số hình ảnh Jeffrey Epstein chụp cùng Bill Gates, đạo diễn Woody Allen, cựu cố vấn Steve Bannon và đồng sáng lập Google - Sergey Brin. Trong đó, hai bức ảnh cho thấy Bill Gates chụp cùng những phụ nữ đã bị che mặt.

Trước đây, Bill Gates từng thừa nhận việc gặp gỡ Jeffrey Epstein là một sai lầm nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal hồi tháng 1.2025, ông cho biết bản thân đã quá ngây thơ khi tin rằng những cuộc trao đổi này có thể phục vụ cho các hoạt động từ thiện y tế toàn cầu.

Năm 2021, một nguồn tin tiết lộ với People rằng các cuộc gặp gỡ giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein được cho là đã gây rạn nứt cuộc hôn nhân giữa ông và bà Melinda French Gates. Cặp đôi kết hôn năm 1994 và đệ đơn ly hôn vào năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Morning vào tháng 3.2022, bà Melinda French Gates cho biết bà không hài lòng khi chồng cũ từng gặp Jeffrey Epstein và đã bày tỏ rõ quan điểm này với ông.