Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hồ sơ Epstein hé lộ tỉ phú Bill Gates từng mắc bệnh tình dục

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
02/02/2026 18:53 GMT+7

Những tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố liên quan đến Jeffrey Epstein tiếp tục gây chấn động khi xuất hiện các cáo buộc nhắm vào tỉ phú Bill Gates. Tuy nhiên, phía Bill Gates khẳng định toàn bộ thông tin này là bịa đặt và là hành vi cố tình bôi nhọ.

People đưa tin ngày 31.1, theo các email mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Jeffrey Epstein từng cáo buộc rằng Bill Gates đã lên kế hoạch che giấu việc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục với vợ cũ Melinda French Gates.

Những cáo buộc trong hồ sơ mật gây chấn động dư luận

Ngày 30.1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra hình sự nhằm vào tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Trước đó, Jeffrey Epstein bị bắt vào tháng 7.2019 với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và qua đời một tháng sau đó trong trại giam tại New York (Mỹ), trong lúc chờ xét xử. Giới chức kết luận đây là một vụ tự tử.

Hồ sơ Epstein hé lộ tỉ phú Bill Gates từng mắc bệnh tình dục - Ảnh 2.

Bill Gates xuất hiện trong hồ sơ Epstein cùng một phụ nữ chưa rõ danh tính

Ảnh: House Committee on Oversight and Government Reform

Trong số các tài liệu mới công bố có những bản nháp email do Jeffrey Epstein tự gửi cho chính mình. Trong các email này, Jeffrey Epstein cáo buộc Bill Gates đã mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục sau khi quan hệ với những phụ nữ người Nga.

Một email đề ngày 18.7.2013, với tiêu đề "Bill", cho rằng Bill Gates đã sử dụng kháng sinh để điều trị căn bệnh nói trên. Nội dung email còn nêu rằng Bill Gates từng đề nghị Jeffrey Epstein xóa các email liên quan đến bệnh tình dục, yêu cầu cung cấp thuốc kháng sinh để đưa cho vợ mình sử dụng một cách kín đáo, cùng những mô tả mang tính nhạy cảm khác.

Trước các thông tin này, người phát ngôn của Bill Gates đã khẳng định với tạp chí People rằng: "Những cáo buộc này hoàn toàn vô lý và sai sự thật".

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các tài liệu trên chỉ cho thấy sự thất vọng của Jeffrey Epstein vì không duy trì được mối quan hệ với Bill Gates, đồng thời phản ánh việc Jeffrey Epstein sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để gài bẫy và bôi nhọ người khác.

Theo nội dung các email, những bản nháp này dường như được viết với mục đích gắn tên cho Boris Nikolic - cố vấn của Quỹ Bill & Melinda Gates. Tuy nhiên, các tài liệu không cho thấy những email này thực sự được gửi dưới danh nghĩa của Boris Nikolic. Báo The Sunday Times cho biết không có bằng chứng cho thấy Boris Nikolic biết đến các email hoặc những cáo buộc chưa được kiểm chứng này.

Boris Nikolic - bác sĩ và nhà đầu tư công nghệ sinh học, từng giữ vị trí cố vấn khoa học và công nghệ cho Quỹ Bill & Melinda Gates và rời vị trí này vào năm 2014. Năm 2019, người phát ngôn của Boris Nikolic cho biết ông không có bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào với Jeffrey Epstein.

Một email khác trong hồ sơ còn viết rằng người tự xưng là "cánh tay phải" của Bill Gates bị yêu cầu tham gia vào những hành vi bị cho là không phù hợp về mặt đạo đức và tiệm cận ranh giới pháp luật. Nội dung email đề cập đến việc hỗ trợ mua thuốc, dàn xếp các cuộc gặp riêng tư và những yêu cầu bị cho là vượt quá thẩm quyền chuyên môn.

Hồ sơ Epstein hé lộ tỉ phú Bill Gates từng mắc bệnh tình dục - Ảnh 3.

Bill Gates thừa nhận việc gặp gỡ Jeffrey Epstein là một sai lầm lớn

Ảnh: nytimes

Việc công bố loạt tài liệu này diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hồi cuối năm 2025 công bố một số hình ảnh Jeffrey Epstein chụp cùng Bill Gates, đạo diễn Woody Allen, cựu cố vấn Steve Bannon và đồng sáng lập Google - Sergey Brin. Trong đó, hai bức ảnh cho thấy Bill Gates chụp cùng những phụ nữ đã bị che mặt.

Trước đây, Bill Gates từng thừa nhận việc gặp gỡ Jeffrey Epstein là một sai lầm nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal hồi tháng 1.2025, ông cho biết bản thân đã quá ngây thơ khi tin rằng những cuộc trao đổi này có thể phục vụ cho các hoạt động từ thiện y tế toàn cầu.

Năm 2021, một nguồn tin tiết lộ với People rằng các cuộc gặp gỡ giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein được cho là đã gây rạn nứt cuộc hôn nhân giữa ông và bà Melinda French Gates. Cặp đôi kết hôn năm 1994 và đệ đơn ly hôn vào năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Morning vào tháng 3.2022, bà Melinda French Gates cho biết bà không hài lòng khi chồng cũ từng gặp Jeffrey Epstein và đã bày tỏ rõ quan điểm này với ông.

Tin liên quan

Tỉ phú Bill Gates và vợ đối xử với nhau ra sao sau ly hôn?

Tỉ phú Bill Gates và vợ đối xử với nhau ra sao sau ly hôn?

Sau cuộc ly hôn 'căng thẳng và tốn nhiều cảm xúc', Bill Gates và vợ cũ hiện đang trong một trạng thái tốt đẹp, giữ mối quan hệ thân thiện và văn minh, theo lời chia sẻ từ bà Melinda Gates với tạp chí People ngày 3.4.

Melinda Gates chia sẻ sự thật về cuộc ly hôn với tỉ phú Bill Gates

Khám phá thêm chủ đề

Bill Gates Melinda Gates Jeffrey Epstein
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận