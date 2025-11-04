Hồ sơ xét giáo sư của tỉ phú Hồ Xuân Năng được cấp nhà nước thông qua

Sáng nay, 4.11, trang điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước đã chính thức công bố danh sách ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2025 của 26 ngành, liên ngành. Kết quả cho thấy hồ sơ xét giáo sư của tỉ phú Hồ Xuân Năng (ĐH Phenikaa) đã được thông qua.

Tuy nhiên, đến khi Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký quyết định công nhận ứng viên đạt chuẩn giáo sư thì ông Hồ Xuân Năng mới chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư đợt xét năm 2025. Như vậy, nhiều khả năng trong thời gian tới đội ngũ giáo sư vốn rất ít ỏi của nước ta được bổ sung một thành viên là một trong những người giàu nhất Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 ẢNH: NGUYỄN VĂN BÁCH

Riêng 2 ngành khoa học quân sự, khoa học an ninh thì danh sách ứng viên không được công bố công khai.

Đây là kết quả xét tại phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, họp ngày 2.11 vừa qua.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, gồm 71 ứng viên GS và 829 ứng viên PGS. Trong khi đó 28 hội đồng ngành, liên ngành đề xuất lên 911 hồ sơ (73 ứng viên GS, 838 ứng viên PGS). Như vậy, có 11 ứng viên không được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua trong đợt xét GS, PGS năm 2025, dù các hội đồng ngành và liên ngành đã đề xuất lên.

Xem danh sách đầy đủ ứng viên GS, PGS đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua ở dưới đây:

Năm 2025, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS vẫn được thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31.8.2018 và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTG ngày 31.8.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37 (cả 2 quyết định đều của Thủ tướng Chính phủ).

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá về cơ bản chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều đảm bảo có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Năm 2025, hội đồng các cấp đều thực hiện công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

"Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS", đại diện Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết.