Hỗ trợ đợt 2 cho 7 gia đình có nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Trong đợt hỗ trợ lần 2 này, Báo Thanh Niên trao tổng cộng 150 triệu đồng cho 7 gia đình có nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini còn đang tiếp tục điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai (6 gia đình, mỗi gia đình nhận 20 triệu đồng; gia đình có nạn nhân bị nặng nhất nhận 30 triệu đồng). Số tiền trên do Tập đoàn Trường Tươi (Bình Phước), Tập đoàn Kim Oanh và một số bạn đọc hỗ trợ qua Báo Thanh Niên.



Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Nhung trao tiền của bạn đọc cho các gia đình có nạn nhân bị thương nặng trong vụ cháy chung cư mini NGỌC THẮNG

Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, đã đến thăm, trao tiền và gửi lời chia buồn sâu sắc tới sự mất mát quá lớn của các gia đình nạn nhân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, trợ lý tham mưu của Lữ đoàn Thông tin - Bộ đội biên phòng, là nạn nhân bị nặng nhất trong tổng số 7 nạn nhân đang chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Gia đình nhỏ của anh có 4 thành viên thì chỉ mình anh sống sót, vợ và 2 con nhỏ đều đã mất trong vụ cháy.

Ông Nguyễn Văn Chức, bố của anh Chương, một cựu quân nhân, chia sẻ rằng do bị tổn thương não nặng nề vì nhiễm độc khí CO, sau 22 ngày điều trị, anh Chương vẫn chưa nói được, chưa ngồi được.

Là người ở bên con trai ngay từ ngày đầu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Chức kể chi tiết, rành mạch từng dấu hiệu phục hồi nhỏ nhất của anh Chương, hy vọng con trai mình có thể phục hồi một cách thần kỳ để trở về với cuộc sống. "Tôi vẫn nhớ như in lúc nửa đêm hôm 12.9, nó gọi điện cho tôi bảo chung cư cháy rồi, 2 con đã chết, con cũng chết đây, rồi nó tắt máy", ông Chức kể lại.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bạch Mai) báo cáo tình trạng các nạn nhân đang điều trị tại đây

Khi phóng viên hỏi về sức khỏe hiện tại của chị Tạ Hương Giang, bà Trần Thị Lệ Hằng, mẹ chị Giang, nghẹn ngào kể lại câu chuyện đứa cháu gái 14 tuổi gọi cho bà ngoại trong cơn hoảng loạn: "Bà ơi, nhà cháu cháy rồi, bà đến cứu mẹ con cháu với". Nghe xong điện thoại của cháu ngoại, bà vội bắt xe lên chỗ nhà chị Giang nhưng tất cả đã quá muộn. Đứa cháu ngoại đã không còn nữa. Chị Giang cũng bị thương rất nặng, lúc mới nhập viện tiên liệu rất xấu. Đến nay, nhờ được chăm sóc tích cực, chị Giang đã hồi tỉnh và đang dần hồi phục.

Anh Bùi Quang Đoán, bố của 2 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, nhớ lại những ngày đầu vất vả, hoang mang khi chăm sóc 2 con đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. "Đến nay, cháu bé đã hồi phục, được ra viện. Cháu lớn bị đa chấn thương, đang được chăm sóc, điều trị theo liệu pháp thở ô xy cao áp nên phổi cũng đã dần hồi phục. Tôi xin cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai", anh Đoán xúc động nói.

7 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai hầu hết đều bị tổn thương não do ngạt khí CO. Bác sĩ Hồng Thị Phú Bằng, Phó trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini đang được ưu tiên điều trị chuyên khoa, kết hợp điều trị bằng liệu pháp ô xy cao áp để giúp giảm các nguy cơ bị di chứng lâu dài do nhiễm khí độc. Đến nay, các nạn nhân đã dần trở lại ổn định từ bệnh tật đến tâm lý.

Là đầu mối tiếp nhận, thay mặt Phòng Công tác xã hội, bác sĩ Hồng Thị Phú Bằng nói lời cảm ơn tới các đoàn thể, tổ chức, cá nhân với tấm lòng thiện nguyện đã đồng hành cùng các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân hơn 1 tháng qua.