Hỗ trợ hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán

Theo đó, cơ quan thuế và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.

ẢNH: TX

Hai bên phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán. Chẳng hạn, công tác liên thông, cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn; phát hiện và thông báo kịp thời cho cơ quan thuế các trường hợp bắt đầu kinh doanh, tạm ngừng, ngừng hẳn hoạt động, thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh trên địa bàn, kinh doanh không đăng ký, kinh doanh sai phép, ngoài địa điểm được cấp phép, đảm bảo cập nhật dữ liệu đúng thực tế giữa hai cơ quan.

Đồng thời phối hợp trong công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi có yêu cầu. Phối hợp trong công tác cải cách hành chính và công khai minh bạch, giúp chuẩn hóa quy trình quản lý hộ kinh doanh từ cấp phường đến cơ quan thuế; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, phường, đặc khu. Phối hợp trong công tác quản lý đối tượng, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, xác minh đại diện pháp luật của người nộp thuế; phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế theo quy định.