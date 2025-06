Hỗ trợ người lao động từ Gia Lai về Quy Nhơn làm việc

Theo đó, qua tổng hợp ban đầu của Sở Xây dựng Gia Lai, hiện có 368 cán bộ, công chức và người lao động có nhu cầu đi lại từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Bình Định và 356 người đi chiều ngược lại.

Khung giờ đi lại cơ bản gồm: Hướng từ tỉnh Gia Lai đi Bình Định với phương án đi ngày chủ nhật, khung giờ đi dự kiến 18 giờ có 181 người. Phương án đi ngày thứ hai, khung giờ đi khoảng 3 giờ 30 có 187 người.

Hướng từ Bình Định về Gia Lai với phương án về ngày thứ sáu, khung giờ đi khoảng 17 giờ 15 có 266 người. Phương án về ngày thứ sáu, khung giờ đi khoảng 17 giờ 45 có 90 người.

Gia Lai sẽ hỗ trợ cán bộ công chức từ Gia Lai về Quy Nhơn làm việc bằng xe khách ẢNH: TRẦN HIẾU

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan của tỉnh Gia Lai về làm việc tại TP.Quy Nhơn, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động có kế hoạch tăng cường phương tiện, bố trí lái xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao; lưu ý tăng cường số chuyến xe vào ngày đầu tuần và cuối tuần trong khung giờ đi lại thường xuyên.

Hiện tuyến đường từ Gia Lai đi Bình Định chủ yếu theo lộ trình từ TP.Pleiku (Gia Lai) lưu thông theo QL19 qua 2 đèo Mang Yang và An Khê, đến TX.An Nhơn (Bình Định) rồi sau đó lưu thông theo QL1A đến TP.Quy Nhơn.

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 180 km. Thời gian di chuyển khoảng 3,5 - 4,5 giờ tùy phương tiện và tình trạng giao thông. Đây là tuyến đường chính và ngắn nhất với ưu điểm đường khá tốt, đã được nâng cấp nhiều đoạn, có thể lưu thông bằng nhiều phương tiện.

Tuy nhiên, đoạn qua đèo An Khê dài và quanh co, có nhiều xe container, nên cần chú ý an toàn. Đoạn đường này cũng thỉnh thoảng xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là đoạn qua đèo An Khê.

Ngoài tuyến đường trên, từ TP.Pleiku đi TP.Quy Nhơn còn có tuyến QL25. Lộ trình của tuyến này gồm: TP.Pleiku - QL25 - H.Phú Thiện (Gia Lai) - H.Tây Sơn (Bình Định) - H.Tuy Phước (Bình Định) - TP.Quy Nhơn. Chiều dài tuyến đường khoảng 200 km với thời gian di chuyển 4 - 5 giờ. Cung đường này một số đoạn hẹp, xuống cấp, ít xe container hơn so với QL19. Di chuyển theo hướng này phù hợp với người muốn tránh đèo lớn, nhưng đường qua vùng đồi núi thấp, có nhiều đoạn ổ gà, trơn trượt khi mưa, ít trạm xăng và dịch vụ dọc đường.

Bên cạnh đó còn có lộ trình từ H.Kbang hoặc H.Ia Pa (Gia Lai) theo tuyến đường ĐT669, T638 xuống H.Phù Cát, H.Tuy Phước (Bình Định) rồi đến TP.Quy Nhơn với chiều dài trên 200 km, thời gian di chuyển từ 5 - 6 giờ. Lộ trình này chủ yếu là tỉnh lộ, qua vùng trung du, đồng bằng ven biển, một số đoạn hẹp, không có nhiều dịch vụ hỗ trợ, trạm sửa xe, trạm nghỉ; đường ít đèn, không phù hợp chạy ban đêm.

Một chung cư nhà ở xã hội tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) đang xây dựng để phục vụ nhu cầu nhà ở sau sáp nhập tỉnh ẢNH: HẢI PHONG

Sau khi tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định sáp nhập, sẽ có khoảng 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Gia Lai được điều động về công tác tại trung tâm hành chính mới đặt tại TP.Quy Nhơn.

Cùng với việc hỗ trợ chi phí đi lại 1,6 triệu đồng/người/tháng (căn cứ tính toán 8 lượt đi - về mỗi tháng), những cán bộ này còn được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng để chi trả tiền thuê chỗ ở, trong trường hợp chưa được bố trí nhà công vụ.

Sở Tài chính tỉnh Bình Định cho hay, mức đề xuất 1,5 triệu đồng/người/tháng được xây dựng trên cơ sở tham khảo nhiều yếu tố, trong đó có mức giá thuê nhà công vụ cũ tại địa phương.