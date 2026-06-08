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Chính trị

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống

Phan Hậu
Phan Hậu
08/06/2026 11:07 GMT+7

Công tác Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 lấy người nông dân làm trung tâm và là động lực trong mọi hoạt động, tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống.

Ngày 8.6, tại Hà Nội, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể với 600 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. 

Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian trưng bày tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

ẢNH: PHẠM HƯNG

Lấy người nông dân làm trung tâm, động lực trong tất cả các hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ xây dựng kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn theo chuỗi giá trị. Nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo đại hội

ẢNH: LÊ HIẾU

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, ông Trần Cẩm Tú đề nghị trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt ra.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống - Ảnh 4.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

ẢNH: LÊ HIẾU

Xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động, không ngừng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và phải hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và kiên quyết chống bệnh quan liêu, bệnh hình thức và bệnh thành tích trong hoạt động của Hội.

Công tác Hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, động lực trong tất cả các hoạt động; tiếp tục hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, cùng liên kết với chế biến, thị trường.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống - Ảnh 5.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (thứ hai từ bên trái qua) đến dự đại hội

ẢNH: LÊ HIẾU

Ông Trần Cẩm Tú mong muốn Hội Nông dân Việt Nam sẽ là hạt nhân quy tụ và vận động nông dân giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển toàn diện con người nông thôn Việt Nam; xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên.

Xây dựng hình ảnh nông dân văn minh, chuyên nghiệp

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc đại hội, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, từ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đến nay, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng những làng quê đáng sống - Ảnh 6.

Ông Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc đại hội

ẢNH: PHẠM HƯNG

Công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn được khơi dậy; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện và khẳng định được vai trò chủ thể, vị trí trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Ông Lương Quốc Đoàn cho rằng, công tác Hội và phong trào nông dân phải thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém như: chất lượng phong trào nông dân, hoạt động Hội phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, cơ sở. Một số hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao; việc hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết, hợp tác xã còn hạn chế; chuyển đổi số trong công tác Hội chưa đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, ông Lương Quốc Đoàn khẳng định, công tác Hội và phong trào nông dân 5 năm tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

"Hội Nông dân Việt Nam sẽ phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh "công nhân - nông dân - trí thức"; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chung tay phát triển nhanh, bền vững đất nước", ông Lương Quốc Đoàn nói.

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