Ngày 27.11, Bộ Công an và T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 06 giai đoạn 2021- 2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Mang lại niềm tin trong cuộc sống cho hàng nghìn phạm nhân trẻ

Phát biểu tại chương trình, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết qua 5 năm triển khai, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trẻ; đồng thời hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các mô hình như "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", "Giỏ sách pháp luật", "Mở trang sách - Mở lối hoàn lương", các câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin", "Thanh niên hoàn lương tại cộng đồng" đã góp phần cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực. Qua đó, phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, văn hóa, xã hội, có thêm niềm tin, động lực phấn đấu cải tạo, sớm trở về với gia đình và trở thành người có ích.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, các hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ phạm nhân, trại viên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, vi phạm pháp luật; tăng tỷ lệ xếp loại khá, tốt và giảm đáng kể tỷ lệ xếp loại trung bình, kém. Đặc biệt, chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" được tổ chức tại nhiều trại giam, mang đến kiến thức và niềm tin trong cuộc sống cho hàng nghìn phạm nhân trẻ.

Hai bên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Công tác tái hòa nhập cộng đồng cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Lực lượng công an phối hợp các ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ trên 162.000 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định. Nhiều địa phương xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Từ năm 2020 - 2025, tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù trung bình ở mức 1,73%, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Xóa bỏ định kiến, hỗ trợ việc làm cho người hoàn lương

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, cho biết đồng hành với thanh niên đang chấp hành án phạt tù và thanh niên sau khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội đối với các tầng lớp thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong giai đoạn 2026 - 2030, T.Ư Hội xác định tiếp tục đưa nội dung phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, gắn với phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp xóa bỏ định kiến, không kỳ thị người chấp hành xong án phạt tù.

Các tổ chức thành viên sẽ phát huy thế mạnh để hỗ trợ toàn diện hơn. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kết nối doanh nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng, giới thiệu và tạo cơ hội việc làm. Các chuyên gia, luật sư, văn nghệ sĩ trẻ và lực lượng tình nguyện cũng được huy động tham gia tư vấn pháp luật, trang bị kỹ năng sống, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Bộ Công an khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 06 giai đoạn 2021 - 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đáng chú ý, các cấp bộ Hội sẽ chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức liên quan để nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp, kết nối đào tạo nghề, việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế và tiếp cận nguồn vốn phù hợp.

Dịp này, hai bên đã ký kết Chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình phấn đấu ít nhất 50% thanh niên chấp hành xong án phạt tù, quyết định xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trở về địa phương, được hỗ trợ, tạo việc làm.