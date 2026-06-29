Hỗ trợ sinh kế cho các hộ ngừng kinh doanh thịt chó mèo

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án "Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội" được UBND TP.Hà Nội phê duyệt hồi tháng 7.2025.

Đoàn công tác số 2 của Sở NN-MT Hà Nội kiểm tra việc giết mổ chó, mèo trên địa bàn P.Dương Nội ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Sau gần 10 năm gắn bó với nghề, chị Nguyễn Thị Thu Phượng, 43 tuổi, P.Tây Mỗ, đã ngừng kinh doanh thịt chó mèo cách đây 3 tuần. Vợ chồng chị có 5 người con, lớn nhất đang học lớp 12, nhỏ nhất lên 2 tuổi cùng mẹ già 80 tuổi. Thu nhập của vợ chồng chị từ việc bán thịt chó vốn rất đều đặn, mỗi ngày lãi khoảng 300.000 đồng sau khi trừ chi phí.

Chị cho biết: "Lý do lớn nhất là bởi các con tôi không muốn bố mẹ làm công việc giết mổ lâu dài. Cán bộ dự án và phường cũng thường xuyên gặp mặt, vận động về nếp sống văn minh cùng cam kết đồng hành với gia đình nên chúng tôi hy vọng sẽ sớm chuyển đổi sang việc khác ổn định hơn".

Cũng trên địa bàn P.Tây Mỗ, ông Nguyễn Văn Hùng, 55 tuổi với hơn chục năm gắn bó với nghề đã chọn dừng lại cách đây hơn 1 tháng. Ông Hùng cho hay, đây là công việc giúp gia đình có của ăn của để. Nhưng khi được cán bộ dự án tư vấn về nguy cơ bệnh dại đã làm ông thay đổi. Vợ và các con đều ủng hộ quyết định của ông.

Hiện tại, ông Hùng đã đầu tư 8 bàn bida để kinh doanh dịch vụ giải trí. Ông được hướng dẫn dùng Facebook, TikTok để quảng bá thêm cơ sở của mình. Còn chị Phượng thì đang theo học lớp tập huấn về buôn bán online, trồng nấm, pha chế đồ uống. Chị mong dự án sớm có các hỗ trợ cụ thể hơn để hộ đã từ bỏ kinh doanh thịt chó mèo sớm có nguồn thu nhập ổn định, duy trì cuộc sống.

Hướng đi văn minh, an toàn

Trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Đình Loát, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, cho biết dự án được triển khai nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030. Chi cục được Sở NN-MT Hà Nội giao phối hợp cùng tổ chức Soi Dog Foundation và doanh nghiệp xã hội truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam) hỗ trợ cho các chủ cơ sở giết mổ, kinh doanh chó mèo tại 14 phường trên địa bàn Hà Nội.

Dự án đã thực hiện khảo sát thực trạng tại 113 cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo và 68 cơ sở dịch vụ thú cảnh thí điểm. Đến nay, đã có 8 cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo chủ động chấm dứt hoạt động; 25 hộ kinh doanh đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi sinh kế và đang trong quá trình thực hiện các phương án chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, dự án đã tổ chức 3 lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng kinh doanh và ứng dụng thương mại điện tử nhằm hỗ trợ các hộ dân tiếp cận các mô hình sinh kế mới.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao của Soi Dog Foundation, cho biết chương trình đào tạo được tổ chức này thiết kế theo hướng trực quan và thực chiến, giúp dễ dàng làm quen với các kỹ năng mới: từ lập kế hoạch tài chính cơ bản, hỗ trợ đăng ký kinh doanh trực tuyến, kê khai thuế, đến kỹ năng marketing, bán hàng online; hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn quản trị; kết nối mạng lưới đối tác và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bán thử giai đoạn đầu.

Chia sẻ thêm, bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam, hy vọng có thêm nhiều hộ kinh doanh giết mổ chó mèo đăng ký tham gia chương trình giúp tạo cảm hứng, là động lực mạnh mẽ nhất để cộng đồng cùng chuyển mình.

"Cần duy trì sự kiên nhẫn và lộ trình dài hạn, bởi chuyển đổi hành vi và sinh kế là một quá trình. Việc tiếp tục đầu tư vào đào tạo thực hành, hỗ trợ pháp lý và kết nối thị trường đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ mới của các hộ sẽ là yếu tố quyết định để chuyển đổi mang tính bền vững", ông Faizan Jalil nhấn mạnh.