Hỗ trợ tài năng trẻ điện ảnh qua 'Vườn ươm dự án'

Đây là hoạt động do UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, Sở VH-TT-DL phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN tổ chức, mang đến nhiều hoạt động thú vị như chương trình nửa thế kỷ phim chiến tranh VN, chương trình tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc…

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, Vườn ươm dự án là ý tưởng lần đầu được thực hiện tại DANAFF Ảnh: BTC

Trong đó, sáng kiến DANAFF's Talent được chú ý khi bao gồm lớp học Ươm mầm tài năng (đã thành công từ 2 kỳ liên hoan trước) và Vườn ươm dự án. Đây được xem là ý tưởng mới, không chỉ giúp phát triển, hỗ trợ những tài năng trẻ châu Á mà còn là một không gian học hỏi, giao lưu, kết nối giữa các nhà làm phim và các nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà phát hành đang tìm kiếm những dự án giàu triển vọng.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, cho biết: "Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về nguồn nhân lực trẻ cho điện ảnh đang rất thiếu hụt, cùng với đó là những tài năng trẻ chưa được phát hiện và khích lệ, hỗ trợ kịp thời. Chính vì vậy, LHP châu Á Đà Nẵng lần 3 quyết tâm mở Vườn ươm dự án để các bạn trẻ học hỏi, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm xây dựng dự án khả thi từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu và tìm đường biến dự án thành phim, đồng thời thi thố tài năng để khám phá và khẳng định bản thân".

Vườn ươm dự án bao gồm 2 hạng mục: Dự án phim nghệ thuật châu Á và Dự án phim VN. Trước đó, BTC đã chọn ra 14 dự án triển vọng, bước vào cuộc tranh tài tiếp theo. Hạng mục Dự án phim nghệ thuật châu Á gồm có: Another story about love and hope, The Balloon, No money no honey, In between worlds, The young theorist club, Midnight Inn và Ghost of the currents. Ở hạng mục Dự án phim VN có sự góp mặt của Flying cows, A little dream of me, The best damn things, Broken being: Refuse to awake, The girl remains home alone, Trapped in Hell và The offering.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan bày tỏ phấn khởi khi các chương trình trong LHP châu Á Đà Nẵng lần 3 không chỉ nhận sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà làm phim châu Á và VN mà còn được các cơ quan, tổ chức điện ảnh lớn trên thế giới ủng hộ. Riêng với ý tưởng Vườn ươm dự án, Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp (CNC) tài trợ 8.000 euro cho Dự án phim châu Á xuất sắc nhất và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) tài trợ 5.000 USD cho Dự án phim VN xuất sắc nhất.

"Các dự án được trao giải do CNC hay MPA tài trợ sẽ thuận lợi để đi tiếp, đến "gõ cửa" các quỹ hỗ trợ hay nhà đầu tư khác. Ngay tại Vườn ươm dự án cũng có một số đại diện quỹ hay chợ dự án quốc tế đến dự và có thể chọn dự án mà họ thích. Trong khi nhà nước chưa lập được quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh thì Vườn ươm dự án có ích đối với các nhà làm phim trẻ", tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

Theo công bố từ BTC, hơn 100 bộ phim xuất sắc từ VN và châu Á sẽ góp mặt tại DANAFF III, tạo nên một tuần lễ điện ảnh đa sắc màu. Nhiều ngôi sao đến từ Hàn Quốc như tài tử Ji Seung Hyun, tài tử Park Sung Woong… cũng xác nhận sẽ có mặt tại Đà Nẵng để góp mặt trong LHP lần này.