Hỗ trợ thanh niên trong kỷ nguyên mới

Thanh niên Việt Nam

Giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ

Là người công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Pháp, từng tham gia Ban Chủ nhiệm mạng lưới trí thức trẻ VN toàn cầu, tôi đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên VN. Tôi mong muốn tổ chức Hội mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức thành viên trong đó có mạng lưới trí thức trẻ VN toàn cầu, bởi đây là nhóm tập trung nhiều nhà khoa học trẻ - những đối tượng có hàm lượng tri thức cao, có thể phát huy để cống hiến cho đất nước.

Trần Lê Hưng

Tôi cũng mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên VN tập trung vào công tác định hướng thanh niên, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Làm sao cho thế hệ thanh thiếu niên người Việt đi du học và sinh ra ở nước ngoài hiểu được rằng con đường duy nhất của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, như lời của anh hùng Lý Tự Trọng đã nói.

Bên cạnh đó, thanh niên VN cần phát huy tối đa tinh thần xung kích, tinh thần "5 tự" của Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc. Tôi tin chắc rằng một thế hệ thanh niên được đào tạo vừa hồng vừa chuyên như vậy sẽ là nền tảng vững chắc, đưa nước ta đạt được những thành công vang dội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PGS-TS Trần Lê Hưng, Trường ĐH Kỹ sư Paris, ĐH Gustave Eiffel, Pháp





Đẩy mạnh chuyển đổi số

Là một bác sĩ trẻ, tôi mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ là đầu tàu tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong ngành y tế, tạo điều kiện cho bác sĩ và bệnh nhân có thể kết nối nhanh chóng và hiệu quả thông qua các nền tảng trực tuyến. Việc triển khai hồ sơ y tế điện tử và các công cụ hỗ trợ chẩn đoán thông minh sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách

Tôi cũng mong muốn Hội Thầy thuốc trẻ (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên VN) có thể tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề và các sáng kiến để bác sĩ trẻ có thể tiếp cận những tiến bộ mới trong y học, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cải thiện dịch vụ y tế. Hội cũng cần đẩy mạnh việc thúc đẩy y học gia đình, phổ cập y tế toàn dân, cũng như thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi số trong ngành y tế để giúp bác sĩ tiếp cận công nghệ tiên tiến, từ đó mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Đồng thời, Hội Thầy thuốc trẻ có thể tạo ra môi trường hỗ trợ, giao lưu và chia sẻ kiến thức giữa các bác sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ, để họ có thể học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Hội cũng nên đóng vai trò là cầu nối giữa bác sĩ và cơ quan quản lý y tế, giúp các vấn đề trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và phát triển nghề nghiệp được phản ánh và giải quyết kịp thời.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Ủy viên BCH Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội





Phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với đoàn viên thanh niên về đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng là rất cấp thiết. Trong đó, nổi lên các yêu cầu về cách thức bảo mật thông tin trên không gian mạng, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng…

Nguyễn Đình Khánh

Sự xuất hiện của các nền tảng số đã tạo ra những giá trị mới, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Tuy nhiên, công nghệ mang đến rất nhiều rủi ro, nguy cơ gây mất an ninh trật tự nếu người tham gia mạng xã hội không tỉnh táo. Đặc biệt, đối tượng là thanh niên hiện nay được đánh giá là dễ bị lôi kéo gây mất an ninh trật tự; vô tình hoặc cố ý phát tán thông tin giả, tin xấu, độc, làm lộ thông tin bí mật nhà nước…

Thông qua kỳ ĐH lần này, chúng tôi mong sẽ phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn, Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên trong việc lan tỏa những thông tin chuẩn mực, chính thống, tham gia đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Đồng thời, tích cực tuyên truyền những câu chuyện hay, hành động đẹp, việc làm có ích cho xã hội…

Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An





Trang bị kỹ năng mềm cho thanh niên

Tôi mong muốn và kỳ vọng Hội Liên hiệp Thanh niên VN sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Nguyễn Khánh Hoàng

Hội nhập quốc tế không chỉ mang lại cơ hội mà còn đòi hỏi thế hệ trẻ phải chủ động trang bị kỹ năng, tri thức và bản lĩnh để vươn xa trên trường quốc tế. Tôi kỳ vọng Hội sẽ triển khai các chương trình giao lưu văn hóa, học thuật và kinh tế với thanh niên các nước, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên VN tiếp cận với những tư duy tiến bộ, sáng tạo. Cùng với đó, Hội cần đẩy mạnh các phong trào học ngoại ngữ và trang bị kỹ năng mềm như tư duy phản biện, làm việc nhóm, và quản lý thời gian để thanh niên VN có thể tự tin khẳng định bản thân trong môi trường toàn cầu hóa.

Nguyễn Khánh Hoàng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội





Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

Trong nhiệm kỳ mới của Hội Liên hiệp Thanh niên VN, tôi kỳ vọng tổ chức Hội các cấp sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho thanh niên; chú trọng công tác đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục của Hội theo hướng làm tốt công tác định hướng, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho thanh niên.

Nguyễn Lê Ngân

Tổ chức Hội phải làm tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và luôn đồng hành cùng thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, cần chú trọng hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay, để thanh niên có thể tự làm giàu bằng bàn tay và khối óc của mình.

Nguyễn Lê Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội