Hồ Văn Cường, nhóm VStar thăng hoa trong show 'Trên bến dưới thuyền' Tết Bính Ngọ

Hồ Văn Cường trình diễn cùng nghệ sĩ Hàn Quốc

Tối 12.2, tại sân khấu Lễ hội Trên bến dưới thuyền ở Bến Bình Đông (phường Phú Định, TP.HCM), chương trình nghệ thuật chủ đề Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa diễn ra trong không khí rộn ràng. Sự kiện quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tên tuổi, nghệ nhân đờn ca tài tử và các giọng ca trẻ như Hồ Văn Cường, nhóm VStar… mang đến bức tranh âm nhạc sống động, đậm bản sắc phương Nam.

Nhóm VStar hạnh phúc vì được đứng chung sân khấu với Hồ Văn Cường Ảnh: NVCC

Chương trình mở đầu bằng màn trống hội Thanh âm đất trời tạo nên không khí tưng bừng cho chợ hoa xuân. Tiếp nối không khí rộn ràng là màn kết hợp của các nghệ sĩ như NSƯT Vân Khánh, Ngọc Đặng, Ngọc Đợi… trong hoạt cảnh Mạch nguồn âm nhạc. Điểm nhấn của chương là các tiết mục ca cổ Nấu bánh đêm xuân, Mừng xuân mới và tân cổ Tình thắm duyên quê. Sự xuất hiện của NSND Tấn Giao, Thanh Ngân và Bạch Tuyết cùng các giọng ca trẻ đã tạo nên cuộc hội ngộ giữa truyền thống và đương đại.

Nhóm VStar lần đầu được biểu diễn trên sân khấu lớn Ảnh: BTC

NSND Hữu Quốc, ca sĩ Hồ Văn Cường và nghệ sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong hòa giọng trong liên khúc Arirang - Việt Nam quê hương tôi Ảnh: BTC

Đáng chú ý, tiết mục Arirang - Việt Nam quê hương tôi do NSND Hữu Quốc, ca sĩ Hồ Văn Cường và nghệ sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong trình diễn khiến mọi người phấn khích. Bên cạnh đó, nhóm VStar phối hợp với NSƯT Võ Minh Lâm, Cao Thúy Vy trong bài tân cổ Mùa hoa anh đào.

Chia sẻ cảm xúc khi được đứng trên sân khấu lớn, nhóm VStar cho biết: "Được trình diễn cùng các cô chú nghệ sĩ nổi tiếng trong không khí lễ hội những ngày cuối năm là niềm vinh hạnh. Thông qua lần biểu diễn này, cả nhóm được học hỏi rất nhiều về phong cách làm việc chuyên nghiệp cũng như làm sao phối hợp nhịp nhàng với ê kíp trong chương trình lớn. Đây là nguồn động lực lớn để VStar bước vào một năm mới bùng nổ hơn và cố gắng cống hiến hết mình cho nghệ thuật". Nhóm VStar vừa mới thành lập hồi cuối 2025 với 5 thành viên nữ. Nhóm vừa cho ra mắt MV Về miền Tây chơi, có giai điệu bắt tai nhờ kết giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.