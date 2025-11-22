Hồ Văn Cường thay đổi ra sao sau 4 năm được Ngọc Sơn hỗ trợ?

Liveshow mang ý nghĩa quan trọng khi đánh dấu 4 năm gắn bó giữa Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường. Đến hiện tại, nam ca sĩ 10X đã có sự trưởng thành trong giọng hát, phong cách trình diễn và trong định hướng nghề nghiệp. Anh liên tục góp mặt trong nhiều chương trình lớn. Thành công này giúp nam ca sĩ tự tin xây dựng cuộc sống mới, đáng chú ý là việc tự mua được nhà sau thời gian hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường kỷ niệm 4 năm tình thầy trò bằng liveshow tổ chức tại Đồng Nai Ảnh: NVCC

Suốt 4 năm qua, Ngọc Sơn đóng vai trò như một người thầy, dẫn đường cho Hồ Văn Cường trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Ông không đơn thuần hỗ trợ, mà trực tiếp huấn luyện từ giọng hát, phong cách thể hiện đến bản lĩnh sân khấu. Với giọng ca Vầng trăng cô đơn, liveshow không chỉ là một đêm diễn, mà là khoảnh khắc đánh dấu chặng đường bước vào đời của một học trò và sự nâng đỡ đầy nghĩa tình của tiền bối.

Tình cha cũng là liveshow lớn thứ hai mà Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường kết hợp sau thành công của Tình phụ tử tổ chức vào tháng 12.2022. Đêm diễn lần này diễn ra vào đúng dịp sinh nhật của giọng ca Vầng trăng cô đơn, là dịp để ông gửi lời cảm ơn khán giả đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Theo tiết lộ, cả hai sẽ có màn kết hợp ở phần tân cổ, tạo bất ngờ cho người xem trong đêm.

Ngọc Sơn nói về Hồ Văn Cường sau 4 năm

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Sơn cho biết việc 2 thầy trò cùng biểu diễn trong một đêm nhạc mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 4 năm đồng hành cùng nhau. Với ông, đây là dịp để cùng nhìn lại hành trình vừa qua, đồng thời gặp gỡ và gửi lời tri ân đến những người đã yêu thương họ. “Mỗi lần đứng chung sân khấu, tôi đều thấy Cường trưởng thành hơn và rất trân trọng cơ hội được hát cho khán giả”, giọng ca Tình cha bộc bạch.

Hồ Văn Cường được nhận xét ngày càng trưởng thành hơn trong nghề Ảnh: NVCC

Ngọc Sơn nhận xét Hồ Văn Cường có sự thay đổi rõ rệt sau 4 năm. Về kỹ năng làm nghề, giọng ca 10X có sự trưởng thành trong giọng hát, cách xử lý ca khúc hay việc bộc lộ cảm xúc khi đứng trên sân khấu. Nam nghệ sĩ nhận định thêm: “Cường đã biết tiết chế, biết lắng nghe khán giả và ngày càng có màu sắc riêng của mình”.

Về việc nhiều người nhận xét quán quân Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên còn thiếu dạn dĩ trên sân khấu, Ngọc Sơn cho rằng đây là điều dễ hiểu. Bởi theo ông, Hồ Văn Cường vốn là người sống nội tâm, ít nói và hiền lành. “Nhưng chính sự mộc mạc, chân chất đó lại là điều khiến khán giả yêu thương. Tôi tin rằng theo thời gian, khi kinh nghiệm sân khấu nhiều hơn, Cường sẽ ngày càng tự tin và tỏa sáng hơn nữa”, Ngọc Sơn chia sẻ thêm.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết học trò là người sống giản dị và kín đáo, nên những câu chuyện như nhà cửa, xe cộ ít khi khoe hay kể nhiều. Thỉnh thoảng trong những lúc trò chuyện, nam ca sĩ 10X chỉ bộc bạch rằng mình đang cố gắng ổn định cuộc sống, phụ giúp gia đình và dành dụm cho tương lai. “Điều khiến tôi vui nhất không phải là con mua được gì, mà là Cường biết tiết kiệm, biết chăm lo cho bản thân và người thân. Tôi luôn mong con có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và tiếp tục giữ được cái tâm trong sáng với nghề”, Ngọc Sơn bày tỏ.