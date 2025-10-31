Cô gái 21 tuổi khiến Ngọc Sơn bị 'hớp hồn', tuyên bố cho điểm tuyệt đối

Tập đầu tiên của Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề Đời nghệ sĩ, cùng màn tranh tài của 3 ứng viên gồm Quỳnh Cầm, Tuấn Tú và Trần Tuấn Kha. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài nghệ sĩ Thái Châu còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Nhật Kim Anh.

Quỳnh Cầm - thí sinh nhỏ tuổi nhất gây ấn tượng tại Người kể chuyện tình ẢNH: NSX

Theo format, mỗi tiết mục đều được mở đầu bằng một phần kịch ngắn kéo dài từ 5 - 7 phút. Chính các thí sinh sẽ đảm nhận vai trò diễn viên, hóa thân vào nhân vật để kể câu chuyện và thể hiện bài hát. Trong đêm thi, Quỳnh Cầm trình diễn Đêm huyền diệu. Dù là ứng viên nhỏ tuổi nhất song cô cho thấy sự tự tin, ghi điểm bởi giọng hát lẫn khả năng diễn xuất, được các giám khảo khen ngợi.

Ngọc Sơn và dàn giám khảo nói gì?

Thái Châu đánh giá cao phần thể hiện của Quỳnh Cầm, cho rằng tiết mục không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn cho thấy tiềm năng nghệ thuật của thí sinh trẻ tuổi. Ông nhận xét: “Bài của em khiến tôi ấn tượng vì phần hòa âm mới mẻ, cách hát trong sáng nội lực. Em hát rõ từng chữ, từng lời, biểu cảm tốt”. Theo nam giám khảo, chính sự tự tin và khả năng nhập vai đã giúp Quỳnh Cầm ghi điểm ngay đêm thi đầu tiên.

Trong khi đó, Ngọc Sơn thừa nhận bị "hớp hồn" bởi nhan sắc và giọng hát của đàn em. Nam nghệ sĩ cũng tranh thủ chia sẻ cảm xúc khi ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình: “Mỗi tiết mục khiến tôi xúc động, có khi không kìm được nước mắt. Tôi mong muốn giúp các bạn tỏa sáng hết mình trên sân khấu”.

Ngọc Sơn thích thú trước bài thi, cho Quỳnh Cầm điểm tuyệt đối ẢNH: NSX

Ca sĩ Nhật Kim Anh ấn tượng với bản lĩnh sân khấu của Quỳnh Cầm: “Chỉ qua một đoạn kịch ngắn, em đã thể hiện được khả năng diễn xuất rất tự nhiên và thoải mái. Khi bước vào phần hát, em làm chủ sân khấu một cách tự tin và trọn vẹn. Tôi để ý thấy em bị tuột dây giày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục biểu diễn như không có gì xảy ra, đó chính là bản lĩnh sân khấu đáng quý của một nghệ sĩ”.

Với bài thi này, Quỳnh Cầm bất ngờ khi nhận điểm tuyệt đối từ nghệ sĩ Ngọc Sơn. Trong khi đó, ca sĩ Nhật Kim Anh chấm 9,75 điểm cho đàn em, còn số điểm của nghệ sĩ Thái Châu được giữ cho đến khi các thí sinh hoàn thành phần thi.

Quỳnh Cầm sinh năm 2004, là thí sinh nhỏ tuổi nhất Người kể chuyện tình mùa này. Trước đó, cô từng gặt hái được nhiều thành tích như quán quân Giọng hát vàng thành phố Phan Thiết, á quân Tiếng hát ngôi sao biển Bình Thuận. Bên cạnh các cuộc thi, Quỳnh Cầm nỗ lực phát triển sự nghiệp qua nhiều sản phẩm được đầu tư chỉn chu.