Ngọc Sơn gửi tặng 30 triệu, động viên nhạc sĩ 'Nhánh lan rừng' chống chọi bạo bệnh

Trong đoạn clip được đăng tải trên fanpage, Ngọc Sơn ăn mặc lịch sự, dành thời gian đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển dù tất bật với công việc. Dịp này, giọng ca Đêm cuối gửi tặng nhạc sĩ 30 triệu đồng, nhắn nhủ thêm với tác giả ca khúc Nhánh lan rừng: “Đây là tình cảm của em. Mọi người cũng sẽ yêu thương, trân quý cây đại thụ và cũng là thần tượng của tôi ngày xưa”.

Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên nhạc sĩ Thế Hiển. Tác giả Nhánh lan rừng là một trong những người Ngọc Sơn thần tượng

Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Sơn chia sẻ đây là cách ông muốn lan tỏa tình cảm yêu thương, trân quý đến với nhạc sĩ Thế Hiển. Nam ca sĩ bộc bạch thêm từ khi còn trẻ, bản thân đã nghe và thuộc những giai điệu của ca khúc Hát về anh với ca từ quen thuộc như: “Một ba lô cây súng trên vai/Người lính trẻ quen với gian lao”.

Cũng trong buổi gặp gỡ, Ngọc Sơn ngẫu hứng hát một đoạn trong Hoàng hôn màu tím để dành tặng nhạc sĩ Thế Hiển. Được biết, đây cũng là ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ sinh năm 1955. Giọng ca Đêm cuối nhắn nhủ thêm: “Anh cố gắng giữ sức khỏe, vì ai cũng thương anh hết”. Theo dõi đoạn clip, nhiều người xót xa cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhạc sĩ Thế Hiển, đồng thời cảm kích trước tấm lòng của Ngọc Sơn dành cho bậc tiền bối trong nghề.

Ngọc Sơn tiết lộ sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển

Ngọc Sơn chia sẻ thêm khi đang đi quay phim, ông nhận thông tin về tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển. Tranh thủ thời gian rảnh, nam ca sĩ sắp xếp đến thăm người mà mình thần tượng. Trong đoạn clip được đăng tải, tác giả ca khúc Hát về anh khiến nhiều người xót xa bởi ngoại hình gầy gò. Đây cũng là lần hiếm hoi ông xuất hiện sau khi thông tin về bạo bệnh của nhạc sĩ Thế Hiển được chia sẻ hồi tháng 9.2024.

Nhạc sĩ Thế Hiển có gia tài sáng tác đồ sộ. Trong sự nghiệp, ông được khán giả yêu mến với những ca khúc về đề tài người lính Ảnh: Minh Lê

Từng thể hiện những ca khúc như Nhánh lan rừng, Hoàng hôn màu tím… ca sĩ Ngọc Sơn cho biết ông có mối quan hệ tốt đẹp với nhạc sĩ Thế Hiển. Khi gia đình báo tin đàn anh chống chọi với bạo bệnh, giọng ca Đêm cuối dù đang bận rộn với công việc vẫn thu xếp đến nhà riêng để thăm hỏi. “Gia đình chia sẻ hiện tại nhạc sĩ Thế Hiển bị ung thư phổi di căn. Khi gặp Ngọc Sơn, nhạc sĩ vẫn nhận ra nhưng không còn nói chuyện được”, ông tiết lộ.

Nói thêm về hành động đẹp dành cho nhạc sĩ Thế Hiển, Ngọc Sơn bộc bạch: “Tấm thân nhỏ bé của đại gia đình là người nghèo nhất showbiz, có bao nhiêu tiền là đưa hết cho mẹ lo cho cha và làm thiện nguyện nên không tài khoản. Nhưng tôi cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp vì xung quanh có bao người thương mình”.

NSND Thế Hiển sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM). Thế Hiển bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1982. Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng, Hát về anh… Đặc biệt, ông có rất nhiều ca khúc về đề tài người lính. Vì vậy, nhạc sĩ Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất.