Hồ Văn Cường: 'Tôi không phù hợp với đồ hiệu'

Hồ Văn Cường kỷ niệm 10 năm ca hát

Xuất hiện trong talkshow cùng MC Minh Thái, Hồ Văn Cường có dịp nhìn lại hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Nam ca sĩ hoài niệm về khoảng thời gian gia đình còn khó khăn và cơ hội được tham gia mùa đầu tiên của chương trình Vietnam Idol Kids. Khi ấy, anh chỉ là cậu bé có niềm đam mê ca hát và chưa hình dung được con đường phía trước thay đổi như thế nào.

Hồ Văn Cường bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên đứng trên sân khấu Vietnam Idol Kids 2016 ẢNH: NVCC

Việc tham gia cuộc thi và giành ngôi vị quán quân trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Hồ Văn Cường. Chiến thắng này giúp anh được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời mở ra cơ hội bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát, Hồ Văn Cường quyết định thực hiện liveshow để tri ân khán giả luôn yêu thương, ủng hộ mình. Trong đêm nhạc đặc biệt này, nam ca sĩ mời danh ca Ngọc Sơn tham gia biểu diễn. Không chỉ mong muốn được đứng chung sân khấu với tiền bối, nam ca sĩ 10X còn tiết lộ anh rất thích các điệu nhảy của giọng ca Tình cha. Đặc biệt, Hồ Văn Cường bày tỏ mong muốn được học những động tác đặc trưng và cùng nhảy với Ngọc Sơn trong liveshow.

Trải lòng về hành trình nghệ thuật nhiều năm qua, Hồ Văn Cường cũng khẳng định thành quả lớn nhất không phải sự nổi tiếng mà là điểm tựa vững chắc để chăm lo cho gia đình. Nam ca sĩ quê Gò Công, Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) hạnh phúc chia sẻ đã tích cóp mua được nhà riêng, giúp người thân có cuộc sống ổn định hơn. Dù kinh tế đã vững vàng, giọng ca trẻ vẫn giữ nguyên nét bình dị quen thuộc, tự nhận những món đồ hiệu đắt tiền không thuộc về phong cách và thế giới của mình.



