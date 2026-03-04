Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hồ Việt Trung công khai tình cảm với cháu gái Kim Tiểu Long

Thạch Anh - An Hạ
04/03/2026 15:34 GMT+7

Ca sĩ Hồ Việt Trung chia sẻ niềm vui khi sắp đón con chào đời cùng ca sĩ Saka Trương Tuyền. Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi, ca sĩ Hồ Việt Trung đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên Saka Trương Tuyền kèm dòng trạng thái: “Chuẩn bị chào đón ngựa con ra đời. Ngựa mẹ cố lên nhé, ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con”.

Gần như cùng lúc, tài khoản cá nhân hơn 2,7 triệu lượt theo dõi của Saka Trương Tuyền cũng chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Cô viết: “Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng đã thành sự thật. Chào mừng con đến với thế giới này, ba mẹ yêu con nhiều lắm”. 

Thông tin này nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác và rất nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước đó, cặp sao thường có những khoảnh khắc thân thiết, song chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Hồ Việt Trung công khai tình cảm với cháu gái Kim Tiểu Long - Ảnh 1.

Hồ Việt Trung sắp xếp thời gian chăm sóc trong quá trình Saka Trương Tuyền mang thai

Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Hồ Việt Trung bày tỏ niềm vui khi gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Nam ca sĩ nói hành trình này càng thêm ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên Saka Trương Tuyền “lên chức”. Hiện tại, cháu gái Kim Tiểu Long đang mang thai ở tháng thứ 6, sức khỏe ổn định.

Theo Hồ Việt Trung, đây là cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống của cả hai. Chia sẻ về việc chăm sóc bạn gái trong giai đoạn thai kỳ, nam ca sĩ cho biết anh đã chủ động sắp xếp công việc để cân bằng giữa lịch biểu diễn và thời gian ở nhà. “Khi tôi đi diễn thì ở nhà anh chị trông giúp, khi diễn về tôi lại chăm sóc cô ấy”, giọng ca Nô lệ tình yêu chia sẻ.

Nói về lý do quyết định gắn bó lâu dài với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung cho biết giữa anh và nữ ca sĩ có một sự thấu hiểu sâu sắc mà không phải ai cũng có được. “Chúng tôi cùng tần số, cùng là nghệ sĩ nên hiểu nhau. Chúng tôi cùng nhau làm việc và cùng nhau chia sẻ những khó khăn. Và quan trọng nhất là cả hai cùng nhau lắng nghe”, anh tâm sự.

Hồ Việt Trung công khai tình cảm với cháu gái Kim Tiểu Long - Ảnh 2.

Trước đó, bộ đôi ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm nhưng không lên tiếng xác nhận mối quan hệ

Ảnh: FBNV

Chính sự đồng điệu trong tâm hồn và sự cộng hưởng trong công việc đã giúp cả hai vượt qua những rào cản. Saka Trương Tuyền không chỉ là người đồng hành trên sân khấu mà còn là người thấu hiểu, biết lắng nghe và sẻ chia những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu. Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, nam ca sĩ nói anh muốn giữ bí mật, sẽ tiết lộ vào thời điểm phù hợp.

Hồ Việt Trung trước khi yêu Saka Trương Tuyền

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, được biết đến sau khi giành giải á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Sau đó, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu…

Trước khi tìm được hạnh phúc mới bên cháu gái Kim Tiểu Long, giọng ca 8X từng trải qua đổ vỡ tình cảm. Anh ly hôn vào năm 2018 và trở thành ông bố đơn thân, một mình chăm sóc con gái. Trong một lần chia sẻ về mẫu người phụ nữ của mình, Hồ Việt Trung cho biết không cần điều gì quá cao cả, "chỉ cần người ấy thương con và thương tôi là đủ".

Saka Trương Tuyền, tên thật Trương Mộng Tuyền sinh năm 1990, được khán giả gọi với biệt danh “nữ hoàng hội chợ”. Cô là cháu gái của NSƯT Kim Tiểu Long và hoạt động trong lĩnh vực ca hát nhiều năm. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm.

Tin liên quan

Hồ Việt Trung làm rõ tin đồn tình cảm với Saka Trương Tuyền

Hồ Việt Trung làm rõ tin đồn tình cảm với Saka Trương Tuyền

Giữa nhiều đồn đoán về tình cảm của ca sĩ Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền được dân mạng chú ý suốt thời gian qua, sao nam 8X chính thức lên tiếng tiết lộ về bạn gái 'tin đồn'.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Việt Trung Ca sĩ Hồ Việt Trung Saka Trương Tuyền tình cảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận