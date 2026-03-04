Hồ Việt Trung công khai tình cảm với cháu gái Kim Tiểu Long

Mới đây, trên trang cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi, ca sĩ Hồ Việt Trung đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên Saka Trương Tuyền kèm dòng trạng thái: “Chuẩn bị chào đón ngựa con ra đời. Ngựa mẹ cố lên nhé, ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con”.

Gần như cùng lúc, tài khoản cá nhân hơn 2,7 triệu lượt theo dõi của Saka Trương Tuyền cũng chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Cô viết: “Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng đã thành sự thật. Chào mừng con đến với thế giới này, ba mẹ yêu con nhiều lắm”.

Thông tin này nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác và rất nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước đó, cặp sao thường có những khoảnh khắc thân thiết, song chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Hồ Việt Trung sắp xếp thời gian chăm sóc trong quá trình Saka Trương Tuyền mang thai Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Hồ Việt Trung bày tỏ niềm vui khi gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Nam ca sĩ nói hành trình này càng thêm ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên Saka Trương Tuyền “lên chức”. Hiện tại, cháu gái Kim Tiểu Long đang mang thai ở tháng thứ 6, sức khỏe ổn định.

Theo Hồ Việt Trung, đây là cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống của cả hai. Chia sẻ về việc chăm sóc bạn gái trong giai đoạn thai kỳ, nam ca sĩ cho biết anh đã chủ động sắp xếp công việc để cân bằng giữa lịch biểu diễn và thời gian ở nhà. “Khi tôi đi diễn thì ở nhà anh chị trông giúp, khi diễn về tôi lại chăm sóc cô ấy”, giọng ca Nô lệ tình yêu chia sẻ.

Nói về lý do quyết định gắn bó lâu dài với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung cho biết giữa anh và nữ ca sĩ có một sự thấu hiểu sâu sắc mà không phải ai cũng có được. “Chúng tôi cùng tần số, cùng là nghệ sĩ nên hiểu nhau. Chúng tôi cùng nhau làm việc và cùng nhau chia sẻ những khó khăn. Và quan trọng nhất là cả hai cùng nhau lắng nghe”, anh tâm sự.

Trước đó, bộ đôi ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm nhưng không lên tiếng xác nhận mối quan hệ Ảnh: FBNV

Chính sự đồng điệu trong tâm hồn và sự cộng hưởng trong công việc đã giúp cả hai vượt qua những rào cản. Saka Trương Tuyền không chỉ là người đồng hành trên sân khấu mà còn là người thấu hiểu, biết lắng nghe và sẻ chia những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu. Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, nam ca sĩ nói anh muốn giữ bí mật, sẽ tiết lộ vào thời điểm phù hợp.

Hồ Việt Trung trước khi yêu Saka Trương Tuyền

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, được biết đến sau khi giành giải á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Sau đó, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu…

Trước khi tìm được hạnh phúc mới bên cháu gái Kim Tiểu Long, giọng ca 8X từng trải qua đổ vỡ tình cảm. Anh ly hôn vào năm 2018 và trở thành ông bố đơn thân, một mình chăm sóc con gái. Trong một lần chia sẻ về mẫu người phụ nữ của mình, Hồ Việt Trung cho biết không cần điều gì quá cao cả, "chỉ cần người ấy thương con và thương tôi là đủ".

Saka Trương Tuyền, tên thật Trương Mộng Tuyền sinh năm 1990, được khán giả gọi với biệt danh “nữ hoàng hội chợ”. Cô là cháu gái của NSƯT Kim Tiểu Long và hoạt động trong lĩnh vực ca hát nhiều năm. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm.