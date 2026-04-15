Hòa đàm Mỹ - Iran có thể nối lại, ông Trump vẫn cứng rắn về hạt nhân

Các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Iran có thể nối lại trong tuần này, theo các nguồn tin của Reuters hôm 14.4.

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ vào cuối tuần qua tại Islamabad, khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Những dấu hiệu cho thấy việc có thể tiếp tục các hoạt động ngoại giao đã giúp làm dịu thị trường dầu mỏ.

Hôm 13.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã liên lạc với ông và muốn đạt được thỏa thuận, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không cho phép bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cho biết: "Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Và chúng tôi đã đồng ý với rất nhiều điều, nhưng họ đã không đồng ý [về vấn đề hạt nhân]. Và tôi nghĩ Iran sẽ đồng ý với nó. Tôi gần như chắc chắn về điều đó".

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến vào ngày 28.2, Iran đã đóng cửa gần như toàn bộ eo biển Hormuz đối với hầu hết tàu thuyền ngoại trừ tàu của chính mình.

Để đáp trả, quân đội Mỹ cho biết đã bắt đầu chặn giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu sau cuộc hòa đàm tại Islamabad, Pakistan hôm 12.4 ẢNH: REUTERS

Hôm 14.4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng chiến tranh tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro ổn định tài chính toàn cầu.

Chuyên gia kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho biết: "Bất chấp những gián đoạn thương mại lớn và bất ổn chính sách, năm ngoái đã kết thúc theo chiều hướng tích cực. Đà tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp diễn đến năm 2026, và chúng tôi đã dự định nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu. Hiện nay, chiến tranh ở Trung Đông đã ngăn chặn đà tăng trưởng này".

Một nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán Mỹ-Iran cho biết cả hai nước có thể quay lại đàm phán ngay từ cuối tuần này, và một đề xuất đã được gửi đến Washington và Tehran để cử lại phái đoàn của họ.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn giữa hai nước cơ bản đã được duy trì trong tuần đầu tiên bất chấp những ngôn từ gay gắt từ cả hai bên.