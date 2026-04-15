Hòa đàm Mỹ - Iran có thể nối lại, ông Trump vẫn cứng rắn về hạt nhân
Thế giới

La Vi
15/04/2026 11:45 GMT+7

Các nhà đàm phán từ Mỹ và Iran có thể trở lại Islamabad trong tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua đổ vỡ khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran, theo các nguồn tin của Reuters hôm 14.4.

Những dấu hiệu cho thấy việc có thể tiếp tục các hoạt động ngoại giao đã giúp làm dịu thị trường dầu mỏ.

Hôm 13.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã liên lạc với ông và muốn đạt được thỏa thuận, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không cho phép bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cho biết: "Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Và chúng tôi đã đồng ý với rất nhiều điều, nhưng họ đã không đồng ý [về vấn đề hạt nhân]. Và tôi nghĩ Iran sẽ đồng ý với nó. Tôi gần như chắc chắn về điều đó".

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến vào ngày 28.2, Iran đã đóng cửa gần như toàn bộ eo biển Hormuz đối với hầu hết tàu thuyền ngoại trừ tàu của chính mình.

Để đáp trả, quân đội Mỹ cho biết đã bắt đầu chặn giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu sau cuộc hòa đàm tại Islamabad, Pakistan hôm 12.4

ẢNH: REUTERS

Hôm 14.4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng chiến tranh tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro ổn định tài chính toàn cầu.

Chuyên gia kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho biết: "Bất chấp những gián đoạn thương mại lớn và bất ổn chính sách, năm ngoái đã kết thúc theo chiều hướng tích cực. Đà tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp diễn đến năm 2026, và chúng tôi đã dự định nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu. Hiện nay, chiến tranh ở Trung Đông đã ngăn chặn đà tăng trưởng này".

Một nguồn tin tham gia vào các cuộc đàm phán Mỹ-Iran cho biết cả hai nước có thể quay lại đàm phán ngay từ cuối tuần này, và một đề xuất đã được gửi đến Washington và Tehran để cử lại phái đoàn của họ.

Trong khi đó, lệnh ngừng bắn giữa hai nước cơ bản đã được duy trì trong tuần đầu tiên bất chấp những ngôn từ gay gắt từ cả hai bên.

Israel tấn công mạnh Lebanon trước thềm đàm phán tại Mỹ

Hôm 13.4, quân đội Israel đã phát động một cuộc tấn công nhằm chiếm giữ một thị trấn quan trọng ở miền nam Lebanon, nơi các tay súng Hezbollah đang cố thủ, đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm được Iran hậu thuẫn ngay trước thềm cuộc đàm phán hiếm hoi giữa các phái viên chính phủ Israel và Lebanon.

