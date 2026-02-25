Hoa gạo đỏ rực giữa đại ngàn Trường Sơn ở ngã ba Bến Giằng

Khi tiết xuân chạm ngõ, cây gạo già nơi ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã Bến Giằng (TP.Đà Nẵng) đồng loạt trút lá, dồn nhựa sống cho mùa hoa rực rỡ. Trên nền trời xanh biếc, từng chùm hoa gạo đỏ au bật lên như những đốm lửa cháy giữa đại ngàn Trường Sơn.

Những cành cây khẳng khiu bỗng hóa thành bức tranh xuân sống động. Hoa nở thành từng chùm dày, chi gió thoảng qua hoa nhẹ rơi, phủ một lớp thảm đỏ dưới chân ngã ba.

Ngã ba Bến Giằng từ lâu đã in đậm dấu ấn trong dòng chảy lịch sử xứ Quảng. Trong những năm tháng kháng chiến, nơi đây từng là điểm trung chuyển quan trọng, là nơi ghi dấu bước chân của biết bao đoàn quân, đoàn dân công vượt dốc băng rừng, tiếp sức cho tiền tuyến.

Giữa không gian mênh mang của núi rừng, cây gạo già lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của quê hương. Mỗi cánh hoa rơi như chạm vào ký ức, gợi nhắc về một thời gian khó mà hào hùng, khi ý chí con người sáng lên như chính sắc đỏ của cây hoa gạo.

Từng cánh hoa đỏ au, nổi bật giữa nền trời xanh biếc, trông xa như những đốm lửa đang cháy bùng giữa đại ngàn Trường Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cành cây không lá, chỉ chi chít những chùm hoa đỏ rực rỡ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cây gạo cổ thụ nở hoa rực đỏ bên dòng sông xanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cây gạo vút cao bên tuyến đường lớn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mùa hoa gạo không chỉ làm đẹp thêm cảnh sắc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử quý báu của vùng đất anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những đóa hoa gạo đỏ au, dày cánh trên nền trời xanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giữa đại ngàn Trường Sơn, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc, lặng lẽ kể câu chuyện về một thời hoa lửa ẢNH: MẠNH CƯỜNG