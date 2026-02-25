Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Hoa gạo đỏ rực giữa đại ngàn Trường Sơn ở ngã ba Bến Giằng

Mạnh Cường
25/02/2026 06:30 GMT+7

Mỗi độ xuân về, ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng lại bừng sáng trong sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc của thời gian.

Khi tiết xuân chạm ngõ, cây gạo già nơi ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã Bến Giằng (TP.Đà Nẵng) đồng loạt trút lá, dồn nhựa sống cho mùa hoa rực rỡ. Trên nền trời xanh biếc, từng chùm hoa gạo đỏ au bật lên như những đốm lửa cháy giữa đại ngàn Trường Sơn.

Những cành cây khẳng khiu bỗng hóa thành bức tranh xuân sống động. Hoa nở thành từng chùm dày, chi gió thoảng qua hoa nhẹ rơi, phủ một lớp thảm đỏ dưới chân ngã ba.

Ngã ba Bến Giằng từ lâu đã in đậm dấu ấn trong dòng chảy lịch sử xứ Quảng. Trong những năm tháng kháng chiến, nơi đây từng là điểm trung chuyển quan trọng, là nơi ghi dấu bước chân của biết bao đoàn quân, đoàn dân công vượt dốc băng rừng, tiếp sức cho tiền tuyến.

Giữa không gian mênh mang của núi rừng, cây gạo già lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của quê hương. Mỗi cánh hoa rơi như chạm vào ký ức, gợi nhắc về một thời gian khó mà hào hùng, khi ý chí con người sáng lên như chính sắc đỏ của cây hoa gạo.

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 1.

Từng cánh hoa đỏ au, nổi bật giữa nền trời xanh biếc, trông xa như những đốm lửa đang cháy bùng giữa đại ngàn Trường Sơn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 2.

Những cành cây không lá, chỉ chi chít những chùm hoa đỏ rực rỡ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 3.

Ngã ba Bến Giằng từ lâu đã in đậm dấu ấn trong dòng chảy lịch sử xứ Quảng. Giữa không gian ấy, cây gạo già đứng đó như chứng nhân của thời gian

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 4.

Cây gạo cổ thụ nở hoa rực đỏ bên dòng sông xanh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 5.

Cây gạo vút cao bên tuyến đường lớn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 6.

Mùa hoa gạo không chỉ làm đẹp thêm cảnh sắc mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử quý báu của vùng đất anh hùng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 7.

Những đóa hoa gạo đỏ au, dày cánh trên nền trời xanh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 8.

Khi cây gạo trút hết lá để dồn nhựa sống cho mùa hoa, những cành cây khẳng khiu bỗng hóa thành một bức tranh tuyệt mỹ. Hoa nở thành từng chùm, căng tràn sức sống...

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 9.

Hoa gạo nhẹ rơi, phủ một lớp thảm đỏ ở ngã ba lịch sử

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 10.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc, lặng lẽ kể câu chuyện về một thời hoa lửa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng: Hoa gạo rực đỏ thắp lửa ký ức nơi ngã ba Bến Giằng lịch sử - Ảnh 12.

Với nhiều người, cây gạo cổ thụ như một biểu tượng của sức sống bền bỉ và tinh thần kiên cường của đồng bào vùng cao

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khám phá thêm chủ đề

hoa gạo cây hoa gạo Đà Nẵng ngã ba bến giằng đại ngàn Trường Sơn
