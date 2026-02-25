Hoa gạo đỏ rực giữa đại ngàn Trường Sơn ở ngã ba Bến Giằng

Mỗi độ xuân về, ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng lại bừng sáng trong sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo. Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, cây gạo già sừng sững như chứng nhân trầm mặc của thời gian.
Khi tiết xuân chạm ngõ, cây gạo già nơi ngã ba lịch sử Bến Giằng ở xã Bến Giằng (TP.Đà Nẵng) đồng loạt trút lá, dồn nhựa sống cho mùa hoa rực rỡ. Trên nền trời xanh biếc, từng chùm hoa gạo đỏ au bật lên như những đốm lửa cháy giữa đại ngàn Trường Sơn.
Những cành cây khẳng khiu bỗng hóa thành bức tranh xuân sống động. Hoa nở thành từng chùm dày, chi gió thoảng qua hoa nhẹ rơi, phủ một lớp thảm đỏ dưới chân ngã ba.
Ngã ba Bến Giằng từ lâu đã in đậm dấu ấn trong dòng chảy lịch sử xứ Quảng. Trong những năm tháng kháng chiến, nơi đây từng là điểm trung chuyển quan trọng, là nơi ghi dấu bước chân của biết bao đoàn quân, đoàn dân công vượt dốc băng rừng, tiếp sức cho tiền tuyến.
Giữa không gian mênh mang của núi rừng, cây gạo già lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của quê hương. Mỗi cánh hoa rơi như chạm vào ký ức, gợi nhắc về một thời gian khó mà hào hùng, khi ý chí con người sáng lên như chính sắc đỏ của cây hoa gạo.
