Hòa giải đứt đoạn, nguy cơ leo thang mới ở Gaza

Hòa giải đứt đoạn

Tối 7.7, Thủ tướng Netanyahu trình bày một danh sách những yêu cầu không thể thương lượng của Tel Aviv, theo tờ The Times of Israel. Cụ thể, phía Israel yêu cầu bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải tạo điều kiện để Israel tái khởi động chiến sự cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Tiếp theo, thỏa thuận phải đảm bảo ngăn chặn hiện tượng buôn lậu vũ khí từ Ai Cập vào Gaza, đồng thời không để hàng nghìn kẻ khủng bố có vũ trang quay trở lại phía bắc Gaza. Cuối cùng, Tel Aviv muốn được đảm bảo tối đa số lượng con tin người Do Thái còn sống được thả khỏi nơi giam giữ của Hamas, đồng thời nhấn mạnh hoạt động này không ảnh hưởng đến các mục tiêu khác của cuộc xung đột.

Người dân Palestine sơ tán khẩn cấp tại thành phố Gaza ngày 7.7 Reuters

Trong khi đó, đàm phán hòa bình chỉ mới chớm khả quan nhờ nối lại ở Ai Cập và Qatar, kết hợp cùng sự nhượng bộ của lực lượng Hamas khi không cần có cam kết trước của Israel về một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vĩnh viễn". Vì thế, nhiều chuyên gia nhận định động thái của Tel Aviv có thể gây cản trở việc đàm phán. Xấu hơn là tiến trình hòa giải có thể lâm vào bế tắc và đổ vỡ như nhiều lần trước.

Trước thông tin trên, một số đồng minh của Israel và trung gian hòa giải đã cáo buộc ông Netanyahu cố tình phá hoại tiến trình đàm phán. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 8.7 tuyên bố việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn sẽ trở nên "vô nghĩa" và Israel nên tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Hamas.

Trong một diễn biến khác, Mỹ và Ai Cập ngày 8.7 tuyên bố sẽ hợp tác xây dựng một hàng rào công nghệ cao nhằm ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí vào Gaza. Động thái này được xem là một nỗ lực tháo gỡ chuỗi yêu cầu do phía Israel đặt ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cùng các giám đốc tình báo Israel và Ai Cập tại Doha (Qatar) vào ngày 10.7 sắp tới, theo Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin.

Căng thẳng leo thang

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8.7 tiến hành một chiến dịch quân sự vào trụ sở Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) ở thành phố Gaza, cáo buộc khu phức hợp này chứa thiết bị chiến đấu và phòng giam giữ con tin người Do Thái của Hamas.

Reuters dẫn lời người dân địa phương mô tả đây là cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp dân sự tại Gaza cho rằng hàng chục người đã thiệt mạng nhưng đội cứu hộ chưa thể tiếp cận do các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp ở các quận Daraj, Tuffah, Tel Al-Hawa, Sabra và Rimal lân cận.

Theo IDF, chiến dịch trên được triển khai sau khi có thông tin tình báo về cơ sở hạ tầng cùng hoạt động khủng bố của Hamas và Hồi giáo Jihad trong khu vực. Trước đó, IDF đã ban hành lệnh sơ tán cho các khu vực trên vào ngày 7.7.

Về phía Hamas, phát ngôn viên quân sự Hamas Abu Obeida tuyên bố nhóm này đang phục hồi lại các cơ sở và nhân lực trên khắp Dải Gaza. Theo đó, Hamas đang tuyển dụng hàng nghìn binh sĩ, trong khi hàng nghìn tân binh tiềm năng khác đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột nếu cần thiết. Ông Obeida cũng cho biết nhóm này đã khôi phục các năng lực quan trọng, bao gồm sản xuất vũ khí.