Hoa hậu, Á hậu thích thú với hương vị 3 nền văn minh cà phê

Các hoa hậu, á hậu bày tỏ sự ấn tượng, thích thú trước hệ sản phẩm mới G7 Gold - thế hệ cà phê hòa tan đầu tiên mang hương vị 3 nền văn minh cà phê Tô Thanh Tân

Các người đẹp hào hứng khám phá những nét đặc sắc từ văn hóa, ẩm thực đến trang phục, nghệ thuật, và đặc biệt là văn hóa thưởng lãm cà phê của ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền. Đặc biệt, các người đẹp đã có những trải nghiệm bất ngờ, thích thú với những ly cà phê G7 Gold được sáng tạo từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới, mang hương vị 3 nền văn minh cà phê. Hoa hậu Đỗ Hà, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Tú Anh thích thú với nghệ thuật thưởng lãm các nền văn minh cà phê Tô Thanh Tân

Kế thừa tinh hoa hương vị cà phê G7 đã được yêu chuộng trên toàn cầu trong 20 năm qua, hệ sản phẩm này kết tinh những sáng tạo mới nhất của Trung Nguyên Legend trong nỗ lực nâng cao giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột. Được sáng tạo trên ý tưởng "đóng gói" hương vị tuyệt hảo của hạt cà phê thơm ngon bậc nhất thế giới, kết hợp nét văn hóa thưởng lãm đặc trưng của 3 nền văn minh cà phê, G7 Gold có ba sản phẩm G7 Gold Rumi - G7 Gold Picasso Latte - G7 Gold Motherland, mang hương vị nguyên bản của những ly cà phê tuyệt hảo đang được yêu chuộng tại Thế Giới Cà Phê Trung Nguyên Legend.

Á hậu Ngọc Hằng, Hoa hậu Đỗ Hà trải nghiệm hương vị mới G7 Gold kết tinh 3 nền văn minh cà phê Tô Thanh Tân

Sau khi thưởng thức ly cà phê G7 Gold, Á hậu Liên lục địa 2023 Ngọc Hằng chia sẻ: "Sở hữu hương vị đặc biệt của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột và tinh hoa 3 nền văn minh cà phê, G7 Gold sẽ đồng hành cùng Ngọc Hằng trong cuộc sống thường ngày cũng như trong các chuyến đi, nhờ sự phù hợp với phong cách sống hiện đại và đem đến những trải nghiệm khác biệt".

Á hậu Tú Anh tìm hiểu về cách pha chế cà phê G7 Gold Tô Thanh Tân

Trước đó, trong chuyến du lịch Buôn Ma Thuột của Top 10 Miss Grand International 2023 vào tháng 11, các sản phẩm G7 Gold cũng là lựa chọn yêu thích của các nàng hậu quốc tế. Giữa khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng của cụm thác Dray Nur - Gia Long, thưởng thức ly cà phê G7 Gold tại chính quê hương của hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, Miss Grand International 2023 Luciana Fuster (Peru) bày tỏ: "Khung cảnh tuyệt vời của Buôn Ma Thuột, Việt Nam cùng các sản phẩm cà phê Việt cần được bạn bè thế giới biết đến rộng rãi hơn nữa. Trở về từ chuyến đi này, tôi mong muốn có thể đồng hành quảng bá hình ảnh đất nước cũng như cà phê Việt".

Miss Grand International 2023 Luciana Fuster (Peru) tận hưởng cà phê bên dòng thác hùng vĩ của đại ngàn Tây nguyên Tô Thanh Tân

Người đẹp Skarxi Mari (Cộng hòa Dominica) duyên dáng trong trang phục dân tộc Ê đê Tô Thanh Tân

Miss Grand International 2022 Isabella Menin (Brazil) thưởng thức Hệ sản phẩm G7 Gold và các dòng cà phê nổi tiếng khác Tô Thanh Tân

Trên thế giới, thương hiệu cà phê G7 đang dần trở nên phổ biến, gây ấn tượng mạnh mẽ khi được bán ở 100 quốc gia, được xếp hạng là một trong năm thương hiệu cà phê hàng đầu tại Trung Quốc, cung ứng 2,5 tỉ gói cà phê mỗi năm (theo phim tài liệu The Tao of Coffee - Cà Phê Đạo do Warner Bros. Discovery sản xuất). Theo Discovery, thương hiệu G7 là "sản phẩm cà phê nổi tiếng của Trung Nguyên Legend", góp phần nâng cao vị thế ngành cà phê cà phê Việt Nam trên toàn cầu trong 20 năm qua.

Có thể nói G7 Gold - thế hệ sản phẩm đầu tiên mang hương vị 3 văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền ra đời là một sự sáng tạo, đổi mới tiếp nối thành công G7 của Trung Nguyên Legend trên hành trình chinh phục toàn cầu. Tiên phong nghiên cứu, cô lọc tinh hoa 3 nền văn minh cà phê trong sản phẩm G7 Gold, Trung Nguyên Legend đã giới thiệu thêm một phong cách thưởng lãm cà phê mới từ Việt Nam đóng góp vào văn hóa thưởng thức cà phê thế giới, nối dài câu chuyện tự hào thương hiệu Việt bằng tình yêu, lòng biết ơn quê hương hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới từ vùng đất Buôn Ma Thuột, tiếp tục góp phần "khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu".