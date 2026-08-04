Hoa hậu Bảo Ngọc hé lộ hành trang mang đến Miss World

Trước thềm lên đường tham dự Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có buổi send-off tại TP.HCM với sự tham dự của gia đình, ê kíp, các đối tác cùng nhiều khách mời vào chiều tối 3.8.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố lịch trình của Miss World lần thứ 73. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 8.8 đến 5.9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang. Đây là mùa giải có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 75 năm hình thành và phát triển của Miss World, đồng thời là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất thế giới. Theo ban tổ chức, khoảng 120 - 130 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng.

Bảo Ngọc mang theo kỳ vọng của khán giả Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 Ảnh: BTC

Ngoài các phần thi chính thức, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thiện nguyện, quảng bá du lịch và trải nghiệm tại ba địa phương đăng cai. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của nước chủ nhà.

Bảo Ngọc sẵn sàng cho Miss World

Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, Bảo Ngọc nhiều lần bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại hành trình chuẩn bị cho Miss World. Người đẹp cho biết việc được đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế không chỉ là niềm tự hào của riêng mình mà còn là cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực và vẻ đẹp hướng đến những mục đích ý nghĩa.

Đại diện Việt Nam tại Miss World cũng dành lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. "Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn ê kíp, đồng đội, những người bạn vì thời gian qua chúng ta luôn nỗ lực, không bỏ cuộc", cô nói.

Bảo Ngọc gửi lời tri ân đến ba mẹ vì luôn là chỗ dựa tinh thần, âm thầm đồng hành cùng cô trên hành trình theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp. "Con cảm ơn gia đình rất nhiều vì đã luôn đồng hành, ủng hộ và nuôi dạy để hôm nay con có thể tự hào đứng đây. Con xin hứa sẽ cố gắng hết mình để không chỉ xứng đáng với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, mà còn xứng đáng với cái tên bố mẹ đã đặt cho con là Bảo Ngọc - một viên ngọc quý. Đã là ngọc thì phải được mài giũa, như câu "ngọc bất trác, bất thành khí". Con cũng cảm ơn tất cả những người đã đồng hành và giúp con rèn giũa trong suốt thời gian qua", người đẹp chia sẻ.

Thiết kế Lưng trời vương nắng lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông Ảnh: BTC

Bên cạnh việc công bố lịch trình cuộc thi, Bảo Ngọc cũng lần đầu giới thiệu trang phục dành cho phần thi Dances of the World. Thiết kế mang tên Lưng trời vương nắng, do hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện, từng đoạt giải Best costume of dances of Vietnam tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông mỗi độ xuân về. Tông xanh của núi rừng kết hợp sắc hồng của hoa anh đào cùng các họa tiết thổ cẩm được sử dụng để tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng cao.

Theo nhà thiết kế Nguyễn Nguyên Bảo, ê kíp mất hơn hai tháng để hoàn thiện thiết kế, từ khâu lên ý tưởng, xử lý chất liệu đến hoàn thiện thiết kế. Ngoài phần thi trang phục, Bảo Ngọc cũng chuẩn bị tiết mục cho phần thi Talent với màn kết hợp ca hát, rap và biểu diễn đàn đá - một trong những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Theo lịch trình, đại diện Việt Nam sẽ tham gia vòng thi Talent audition vào ngày 16.8 tại Hải Phòng.