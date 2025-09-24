Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu bị tước vương miện vì clip nóng tiếp tục vướng ồn ào

Cao Hân
Cao Hân
24/09/2025 13:50 GMT+7

Sau khi bị tước vương miện, Suphannee "Baby" Noinonthong đã lấy nước mắt công chúng bằng câu chuyện đời bi kịch. Tuy nhiên, mọi sự cảm thông nhanh chóng tan biến khi bằng chứng về lối sống xa hoa của cô bị phanh phui.

Theo Thairath, sau khi bị tước vương miện chỉ sau một đêm vì loạt ảnh và video nhạy cảm, Suphannee "Baby" Noinonthong đã xuất hiện trên truyền hình và kể về hoàn cảnh éo le. Cô nhắc về một tuổi thơ khó khăn, người mẹ bị ung thư khiến cô phải gồng gánh toàn bộ chi phí. Thậm chí, cô còn phải tham gia nền tảng OnlyFans để kiếm tiền trang trải viện phí, tiền nhà, tiền xe sau khi mất việc vì đại dịch Covid-19. Câu chuyện đầy bi kịch này đã lấy đi nước mắt của nhiều người, khiến họ cảm thông và thậm chí tha thứ cho sai lầm trong quá khứ của cô.

Tuy nhiên, lòng trắc ẩn đó nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ khi người hâm mộ phát hiện ra một sự thật phũ phàng trên mạng xã hội. Suphannee thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch khắp thế giới, ngồi khoang hạng nhất trên máy bay và sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền. Lối sống này hoàn toàn mâu thuẫn với hình ảnh "nàng lọ lem" mà cô đã vẽ ra. Dư luận phẫn nộ, cho rằng cô đã giả vờ khó khăn để lấy lòng thương hại và tìm cách che đậy sự thật.

Hoa hậu bị tước vương miện vì clip nóng tiếp tục vướng ồn ào- Ảnh 1.

Suphannee thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch khắp thế giới

ẢNH: FBNV

Hào quang ngắn ngủi của Suphannee "Baby" Noinonthong

Đăng quang vào ngày 20.9, Suphannee "Baby" Noinonthong trở thành tâm điểm chú ý và là niềm tự hào của tỉnh Prachuap Khiri Khan, sẵn sàng đại diện cho địa phương tại cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Thế nhưng, hào quang ấy đã vụt tắt chỉ sau 24 giờ. Loạt ảnh và video trong trang phục hở hang, cùng những cử chỉ, hành động gây tranh cãi của cô trong quá khứ đã bị công chúng "đào" lại.

Ngay lập tức, ban tổ chức cuộc thi đã ra thông báo chính thức, tước vương miện của cô. Đây được xem là một trong những quyết định nhanh chóng và mạnh mẽ nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Thái Lan.

Hoa hậu bị tước vương miện vì clip nóng tiếp tục vướng ồn ào- Ảnh 2.

Chỉ một ngày sau khi đăng quang, Hoa hậu Suphannee “Baby” Noinonthong đã bị tước vương miện vì lộ clip nhạy cảm

ẢNH: FBNV

Lời xin lỗi muộn màng và sự sụp đổ của niềm tin

Đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, hoa hậu 27 tuổi đã gửi lời xin lỗi và thừa nhận việc xuất hiện trong các nội dung nhạy cảm là sai lầm trong quá khứ. "Hành động của tôi đã tạo ra những điều không phù hợp, ảnh hưởng tới hình ảnh của cuộc thi cũng như toàn xã hội", cô nói. Suphannee cũng bày tỏ mong muốn được "trao cơ hội để tiến bước trong tương lai" và hứa sẽ hoàn thiện bản thân.

Mặc dù nhận được sự cảm thông bất ngờ từ ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand Thái Lan, vụ việc đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của Suphannee trong lòng công chúng. Từ một người đẹp có hoàn cảnh khó khăn, cô giờ đây bị gắn mác "nữ hoàng nói dối" và phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng xứ chùa vàng.

Tin liên quan

Hoa hậu bị tước vương miện vì lộ clip nhạy cảm

Hoa hậu bị tước vương miện vì lộ clip nhạy cảm

Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026, Suphannee 'Baby' Noinonthong, đã bị tước vương miện chỉ sau một ngày đăng quang. Nguyên nhân xuất phát từ loạt video và hình ảnh nhạy cảm bị rò rỉ trên mạng xã hội, gây chấn động dư luận Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

Suphannee "Baby" Noinonthong Hoa hậu Nawat Itsaragrisil
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận