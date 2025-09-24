Hoa hậu bị tước vương miện vì clip nóng tiếp tục vướng ồn ào

Theo Thairath, sau khi bị tước vương miện chỉ sau một đêm vì loạt ảnh và video nhạy cảm, Suphannee "Baby" Noinonthong đã xuất hiện trên truyền hình và kể về hoàn cảnh éo le. Cô nhắc về một tuổi thơ khó khăn, người mẹ bị ung thư khiến cô phải gồng gánh toàn bộ chi phí. Thậm chí, cô còn phải tham gia nền tảng OnlyFans để kiếm tiền trang trải viện phí, tiền nhà, tiền xe sau khi mất việc vì đại dịch Covid-19. Câu chuyện đầy bi kịch này đã lấy đi nước mắt của nhiều người, khiến họ cảm thông và thậm chí tha thứ cho sai lầm trong quá khứ của cô.

Tuy nhiên, lòng trắc ẩn đó nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ khi người hâm mộ phát hiện ra một sự thật phũ phàng trên mạng xã hội. Suphannee thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch khắp thế giới, ngồi khoang hạng nhất trên máy bay và sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền. Lối sống này hoàn toàn mâu thuẫn với hình ảnh "nàng lọ lem" mà cô đã vẽ ra. Dư luận phẫn nộ, cho rằng cô đã giả vờ khó khăn để lấy lòng thương hại và tìm cách che đậy sự thật.

Suphannee thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch khắp thế giới ẢNH: FBNV

Hào quang ngắn ngủi của Suphannee "Baby" Noinonthong

Đăng quang vào ngày 20.9, Suphannee "Baby" Noinonthong trở thành tâm điểm chú ý và là niềm tự hào của tỉnh Prachuap Khiri Khan, sẵn sàng đại diện cho địa phương tại cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Thế nhưng, hào quang ấy đã vụt tắt chỉ sau 24 giờ. Loạt ảnh và video trong trang phục hở hang, cùng những cử chỉ, hành động gây tranh cãi của cô trong quá khứ đã bị công chúng "đào" lại.

Ngay lập tức, ban tổ chức cuộc thi đã ra thông báo chính thức, tước vương miện của cô. Đây được xem là một trong những quyết định nhanh chóng và mạnh mẽ nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Thái Lan.

Chỉ một ngày sau khi đăng quang, Hoa hậu Suphannee “Baby” Noinonthong đã bị tước vương miện vì lộ clip nhạy cảm ẢNH: FBNV

Lời xin lỗi muộn màng và sự sụp đổ của niềm tin

Đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, hoa hậu 27 tuổi đã gửi lời xin lỗi và thừa nhận việc xuất hiện trong các nội dung nhạy cảm là sai lầm trong quá khứ. "Hành động của tôi đã tạo ra những điều không phù hợp, ảnh hưởng tới hình ảnh của cuộc thi cũng như toàn xã hội", cô nói. Suphannee cũng bày tỏ mong muốn được "trao cơ hội để tiến bước trong tương lai" và hứa sẽ hoàn thiện bản thân.

Mặc dù nhận được sự cảm thông bất ngờ từ ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand Thái Lan, vụ việc đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của Suphannee trong lòng công chúng. Từ một người đẹp có hoàn cảnh khó khăn, cô giờ đây bị gắn mác "nữ hoàng nói dối" và phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng xứ chùa vàng.