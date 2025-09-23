Hoa hậu bị tước vương miện vì lộ clip nhạy cảm

Theo Thaiger, Suphannee "Baby" Noinonthong đăng quang vào ngày 20.9 nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý với tư cách đại diện của tỉnh Prachuap Khiri Khan tại cuộc thi Miss Grand Thailand - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, những đoạn video "nóng" của cô đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong video, Baby xuất hiện trong trang phục mỏng tang và có những hành động nhạy cảm.

Trong video, Baby xuất hiện trong trang phục mỏng tang và có những hành động nhạy cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay lập tức, ban tổ chức cuộc thi đã ra thông báo chính thức tước vương miện của cô. Nội dung thông báo nêu rõ: "Đương kim Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị phát hiện đã tham gia vào một số hoạt động không phù hợp với tinh thần và nguyên tắc mà các thí sinh phải tuân thủ. Do đó, chúng tôi buộc phải chấm dứt nhiệm kỳ của cô ấy". Ban tổ chức cũng bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến khán giả, nhà tài trợ vì đã không điều tra kỹ lưỡng ngay từ đầu.

Lời phân trần đầy nước mắt và phản ứng của ông Nawat

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Baby đã đăng tải video xin lỗi và cũng như để trải lòng. Cô thừa nhận từng chụp ảnh khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ đã qua đời. "Tôi không còn cha mẹ, sống một mình và khao khát được làm lại từ đầu. Tôi muốn chứng minh rằng mình có thể thay đổi và sống tốt đẹp hơn", cô chia sẻ trong nước mắt. Người đẹp cũng khẳng định mình không liên quan đến các trang web cờ bạc và đã nhiều lần bị sử dụng hình ảnh trái phép.

Suphannee “Baby” Noinonthong thừa nhận từng chụp ảnh khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ đã qua đời ẢNH: FBNV

Đáng ngạc nhiên, ông Nawat Itsaragrisil lại bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của Baby. Ông động viên cô và cho biết không muốn trừng phạt người đẹp. “Tôi hiểu và thông cảm với cô ấy ở một mức độ nào đó. Cô ấy đang lên tiếng về mong muốn thay đổi của mình”, ông Nawat phát biểu. Tuy nhiên, trước sức ép từ dư luận, khả năng Baby có thể tiếp tục tham dự cuộc thi quốc gia gần như là không thể.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho các cuộc thi sắc đẹp

Sự việc đã tạo ra một làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng mạng Thái Lan. Một bộ phận bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của Baby. Họ cho rằng cô chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, một người con hiếu thảo nhưng bất đắc dĩ phải chọn một con đường sai lầm để cứu mẹ.

Ngược lại, nhiều ý kiến lại chỉ trích hành vi của Baby đã làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của cuộc thi. Họ cũng đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra lý lịch của ban tổ chức: Liệu họ đã thực sự xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của các thí sinh trước khi trao vương miện, hay chỉ đơn thuần dựa vào nhan sắc và màn thể hiện trên sân khấu?

Để tự bảo vệ mình, Baby cũng khẳng định những video của cô đã bị các trang web cờ bạc bất hợp pháp sử dụng sai mục đích, không được sự cho phép của cô. Cô tuyên bố sẽ nộp đơn kiện để chống lại các trang web này.