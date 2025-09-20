Việt Nam giành Á hậu 2, Mỹ đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Tối 20.9, vòng chung kết cuộc thi Miss International Queen 2025 (Hoa hậu Chuyển giới quốc tế) diễn ra tại Thái Lan, với sự tranh tài của hơn 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hà Tâm Như là người đẹp đến từ Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Hà Tâm Như tại đêm chung kết diễn ra ngày 20.9 tại Thái Lan Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đêm chung kết, Hà Tâm Như ghi dấu ấn khi giành Á quân 2 phần thi Tài năng, qua đó được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vương miện Miss International Queen 2025. Ở vòng bán kết tối 18.9, dù không đoạt giải phụ nào, song cô vẫn được khán giả quốc tế đánh giá cao về tiềm năng. Người đẹp gây ấn tượng ở phần thi áo tắm nhờ sắc vóc nổi bật, tự tin. Trong phần trình diễn dạ hội, Tâm Như chọn thiết kế tinh xảo ở phần thân trên, kết hợp tà váy xẻ cao táo bạo, khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắp. Phong thái quyến rũ và sự tự tin tiếp tục giúp cô ghi điểm.

Đặc biệt, ở phần thi hùng biện, Hà Tâm Như thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi sử dụng song ngữ Anh và Thái để trình bày quan điểm, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Cô nhấn mạnh: "Vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những gì ta nhìn thấy, mà còn ở mục đích tạo ra sự khác biệt tích cực cho bản thân và cộng đồng. Hành trình của tôi đã dạy tôi sự kiên cường, mạnh mẽ và biết yêu thương chính mình hơn. Mỗi ngày, tôi chọn lan tỏa điều tốt đẹp, ngừng so sánh bản thân và tập trung chăm sóc sức khỏe. Vẻ đẹp đích thực xuất phát từ mục đích sống. Tôi đã làm được, và bạn cũng có thể".

Hà Tâm Như giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Mở màn đêm chung kết, các thí sinh Miss International Queen 2025 cùng đồng diễn trên sân khấu. Người đẹp Việt Nam gây ấn tượng với phong thái tự tin, vẻ ngoài rạng rỡ trong bộ bodysuit trắng. Ở phần thi áo tắm, cô tiếp tục ghi điểm nhờ làn da nổi bật cùng lối trang điểm tươi tắn, để lại dấu ấn trong mắt người hâm mộ sắc đẹp.

Tâm Như chọn chiếc váy của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển mang sắc đỏ quyền lực, quyến rũ và đầy cuốn hút Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ở vòng thi trang phục dạ hội, Tâm Như chọn chiếc váy của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển mang sắc đỏ quyền lực, quyến rũ và đầy cuốn hút trong đêm thi quan trọng nhất. Trên sân khấu, thí sinh đến từ Việt Nam catwalk uyển chuyển, điểm nhấn của bộ trang phục là chi tiết cắt xẻ giúp tôn đường cong của mỹ nhân 9X.

Nhờ phần thể hiện ấn tượng, Hà Tâm Như góp mặt trong Top 6 và nhận được câu hỏi ứng xử: "Khi trải qua những khoảng thời gian khó khăn, bạn sẽ làm gì để vượt qua?". Người đẹp chuyển giới trả lời: "Tôi nghĩ bất kỳ giới tính hay độ tuổi nào cũng đều có những khó khăn riêng. Quan trọng nhất là chúng ta không bỏ cuộc, không nản chí và quyết tâm với lựa chọn của chính mình. Tôi luôn kiên định theo đuổi ước mơ, hoài bão và chính sự không từ bỏ đã giúp tôi có mặt tại Top 6 Miss International Queen 2025 hôm nay. Tôi vô cùng tự hào và muốn lan tỏa tiếng nói của mình đến cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam và thế giới rằng: Người chuyển giới xứng đáng được sống là chính mình".

Nhờ câu trả lời tự tin, Hà Tâm Như bước tiếp vào Top 3 chung cuộc, tranh tài cùng đại diện Cuba và Mỹ. Ở phần ứng xử quyết định, các thí sinh nhận câu hỏi: "Đôi khi sự trưởng thành lớn nhất lại đến sau một lần vấp ngã. Đâu là thất bại lớn nhất của bạn và bạn đã rút ra bài học gì cho bản thân từ trải nghiệm đó?".

Thí sinh Việt Nam chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, trong mỗi chúng ta đều có những lựa chọn sai lầm. Điều quan trọng nhất là sau khi vấp ngã, chúng ta phải biết đứng dậy, tìm ra mục tiêu cho chính mình và nỗ lực vì mục tiêu đó. Tôi từng là một cậu bé lớn lên ở vùng quê nghèo cùng bà nội, và hôm nay tôi vô cùng tự hào khi được đứng tại Top 3 Miss International Queen 2025. Tôi mong muốn truyền cảm hứng đến cộng đồng: hãy luôn tự tin vào chính mình. Nếu bạn có thất bại, đừng nản chí. Tôi đã làm được, và bạn cũng có thể làm được".

Hà Tâm Như xuất sắc giành ngôi Á hậu 2, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 thuộc về Mỹ và Á hậu 1 thuộc về người đẹp đến từ Cuba Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Với câu trả lời đầy cảm xúc và truyền cảm hứng, Hà Tâm Như xuất sắc giành ngôi Á hậu 2 Miss International Queen 2025. Chung cuộc, vương miện hoa hậu thuộc về đại diện Mỹ, trong khi người đẹp Cuba giành danh hiệu Á hậu 1.