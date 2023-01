Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc bị đồn nhờ người đẻ thuê

Tối 18.1, Honey Lee xuất hiện tại show SBS Power FM's Cultwo Show với vai trò khách mời. Nữ nghệ sĩ chia sẻ nhiều điều về tổ ấm nhỏ và giải đáp những tin đồn không hay xoay quanh chuyện cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 6 năm ngoái.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc Honey Lee nhanh chóng quay về ngoại hình thon gọn sau khi lên chức mẹ. Thậm chí, nữ diễn viên còn khoe cơ bụng săn chắc chỉ sau hơn 6 tháng sinh nở. Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn ngôi sao Hàn thuê người mang thai hộ.

Tại SBS Power FM's Cultwo Show, Honey Lee bác bỏ nghi vấn nhờ “đẻ thuê” này: “Tôi thấy tin đồn nói tôi thuê người khác sinh con cho mình và bảo rằng tôi nói dối chuyện bầu bì. Đó là tin tức sai sự thật. Tôi tập luyện chăm chỉ nên hồi phục lại ngoại hình ban đầu nhanh chóng thôi”.

Cùng ngày, trên show You Quiz on the Block của kênh tvN, Honey Lee cũng tiết lộ quá trình lâm bồn không hề dễ dàng của mình. Bà mẹ một con cho hay cô trải qua cơn đau “xé da xé thịt” khi chuyển dạ trong vòng 37 giờ đồng hồ. “Tôi đau nhiều hơn mình nghĩ”, Honey Lee nhớ lại. Người đẹp cũng bật mí đã gọi cho mẹ và khóc ngay sau khi sinh con.





Tại You Quiz on the Block, Hoa hậu Hàn Quốc 2006 hóm hỉnh nói về con gái mới chào đời và bày tỏ quan điểm của cô khi chọn lựa giữa việc sinh con với sự nghiệp đỉnh cao. Mỹ nhân 8X cũng khẳng định bản thân thấu hiểu hơn tình yêu thương và sự hy sinh của bậc cha mẹ sau khi sinh con.

Honey Lee (tên thật: Lee Ha Nee) giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Cô đại diện nhan sắc xứ kim chi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và đoạt ngôi Á hậu 3. Cùng năm, cô trở thành hoa hậu châu Á đầu tiên được vinh danh là Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu. Tại Hàn Quốc, Honey Lee được xem như một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí. Cô được công chúng và truyền thông ưu ái gọi bằng những danh xưng “hoa hậu quyến rũ nhất Hàn Quốc” hay “hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc”

Minh tinh sinh năm 1983 có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ với các tác phẩm như: Hương vị tình yêu, Tazza - Bàn tay của Chúa, Giai thoại về Hong Gil Dong, Quý ông trở lại, Linh mục nhiệt huyết, Nghề siêu khó, Nữ thanh tra tài ba… Về đời tư, Honey Lee từng trải qua mối tình 7 năm với Yoon Kye Sang (G.O.D). Cả hai chia tay vào giữa năm 2020. Cuối năm 2021, nàng hậu tài sắc vẹn toàn này bất ngờ kết hôn với ông xã không phải người nổi tiếng.

Đầu năm nay, Honey Lee tái xuất cùng tác phẩm điện ảnh Phantom, bộ phim mà cô quay trước khi sinh con. Phantom vừa công chiếu vào ngày 18.1.