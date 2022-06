Kim Woo Bin, Kim Tae Ri góp mặt trong bom tấn viễn tưởng 'Alien' sắp ra rạp

Trong số loạt phim điện ảnh Hàn Quốc sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay, Alien (hay còn gọi: Alienoid hoặc Alien + Human 1) gây chú ý bởi kịch bản độc đáo, bối cảnh hoành tráng và đặc biệt là quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, gồm So Ji Sub, Honey Lee, Ryu Jun Yeol, Kim Woo Bin, Kim Tae Ri, Yum Jung Ah, Jo Woo Jin, Kim Eui Sung, Shin Jung Geun và Lee Si Hoon.

Theo bảng phân vai chi tiết do ê kíp Alien mới công bố, So Ji Sub đóng vai thám tử Moon Do Seok đang bị người ngoài hành tinh truy đuổi không rõ lý do, Ryu Jun Yeol hóa thân thành đạo sĩ Moo Reuk, Kim Woo Bin vào vai Cảnh vệ và là người áp giải tù nhân ngoài hành tinh, Kim Tae Ri đảm nhận nhân vật Yi An dũng mãnh…

Trong khi đó, Yum Jung Ah và Jo Woo Jin lần lượt vào vai Heuk Seol và Chung Woon. Honey Lee đóng vai Min Gae In và Kim Eui Sung đảm nhận vai người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn Ja Jang. Phía Alien hứa hẹn mỗi nhân vật có cá tính riêng biệt lẫn độc đáo và sẽ không khiến khán giả thất vọng.

Đáng chú ý, Alien là phim điện ảnh đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng của Kim Woo Bin sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, chữa trị căn bệnh ung thư vòm họng. Tuy nhiên, việc Alien quy tụ quá nhiều ngôi sao Hàn hạng A trong một bộ phim điện ảnh dài 2 tiếng cũng khiến công chúng lo ngại các diễn viên không có đủ “đất” để phát huy khả năng diễn xuất của mình.





Bên cạnh đó, trailer Alien cũng để lại ấn tượng với hàng loạt cảnh quay đẹp mắt, kỹ xảo chân thật cùng các phân đoạn hành động gay cấn giữa nhân loại và người ngoài hành tinh.

Bối cảnh thời gian trong Alienoid đan xen giữa thời hiện đại năm 2022 và vương triều Goryeo trong quá khứ khiến người xem càng tò mò hơn về bộ phim.

Alien (Alien + Human 1) là bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng do Choi Dong Hoon làm đạo diễn kiêm biên kịch. Tác phẩm xoay quanh sự hỗn loạn khi cánh cổng thời gian kết nối thời Goryeo và xã hội hiện tại năm 2022 mở ra lúc người ngoài hành tinh xuất hiện.

Alien gồm 2 phần. Phần đầu tiên sẽ ra rạp vào 20.7. Phần 2 dự kiến cũng sẽ phát hành trong năm nay.