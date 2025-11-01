Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới

Nhân dịp đón tuổi mới, Hoa hậu Di Khả Hân đã có buổi tiệc thân mật bên cạnh gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ấm cúng với không gian được trang trí nhiều hoa tươi. Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 cho biết năm nay, cô chọn tổ chức tiệc ấm cúng vừa đủ bởi cô cho rằng điều quan trọng là sự gắn kết của mọi người. "Càng trường thành tôi càng học cách tìm về bên trong. Thật may mắn là khi những mối quan hệ mà mình luôn yêu thương vẫn sắp xếp thời gian để bên cạnh tôi. Đó là điều vô cùng ấm áp trong dịp sinh nhật lần này", cô tâm sự.

Sắc vóc Di Khả Hân ở tuổi 31

Di Khả Hân chọn chiếc váy tông đỏ, phom dáng bó sát, giúp tôn lên đường cong nóng bỏng khiến dân tình xuýt xoa bởi vẻ đẹp quyến rũ tuổi 31 ẢNH: NVCC

Đón tuổi mới, Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc sau nhiều năm đăng quang. Nàng hậu cho biết bí quyết để giữ sắc vóc như hiện tại xuất phát từ chính tình yêu dành cho bản thân mình ẢNH: NVCC

Đặc biệt, mẹ ruột của Di Khả Hân cũng có mặt để chúc mừng con gái. Bà không khỏi xúc động khi cô bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành, gầy dựng được sự nghiệp riêng cho mình. Còn với Di Khả Hân, mẹ chính là nguồn động lực để cô cố gắng trong cuộc sống ẢNH: NVCC

Dù bận rộn với công việc, Di Khả Hân vẫn giữ chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với việc tập luyện. Theo người đẹp, giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ là điều cần thiết trong hành trình giữ gìn nhan sắc ẢNH: NVCC

Trong tuổi mới, Di Khả Hân cho biết mong muốn bản thân bản lĩnh và trưởng thành hơn, lan tỏa yêu thương và cống hiến nhiều thêm nữa để mang đến những điều tốt đẹp ẢNH: NVCC