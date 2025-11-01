Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới

Hải Duy
Hải Duy
01/11/2025 07:27 GMT+7

Trong buổi tiệc đón tuổi mới, Hoa hậu Di Khả Hân khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ ở tuổi 31.

Nhân dịp đón tuổi mới, Hoa hậu Di Khả Hân đã có buổi tiệc thân mật bên cạnh gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ấm cúng với không gian được trang trí nhiều hoa tươi. Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 cho biết năm nay, cô chọn tổ chức tiệc ấm cúng vừa đủ bởi cô cho rằng điều quan trọng là sự gắn kết của mọi người. "Càng trường thành tôi càng học cách tìm về bên trong. Thật may mắn là khi những mối quan hệ mà mình luôn yêu thương vẫn sắp xếp thời gian để bên cạnh tôi. Đó là điều vô cùng ấm áp trong dịp sinh nhật lần này", cô tâm sự.

Sắc vóc Di Khả Hân ở tuổi 31

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới - Ảnh 1.

Di Khả Hân chọn chiếc váy tông đỏ, phom dáng bó sát, giúp tôn lên đường cong nóng bỏng khiến dân tình xuýt xoa bởi vẻ đẹp quyến rũ tuổi 31

ẢNH: NVCC

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới - Ảnh 2.

Đón tuổi mới, Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc sau nhiều năm đăng quang. Nàng hậu cho biết bí quyết để giữ sắc vóc như hiện tại xuất phát từ chính tình yêu dành cho bản thân mình

ẢNH: NVCC

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới - Ảnh 3.

Đặc biệt, mẹ ruột của Di Khả Hân cũng có mặt để chúc mừng con gái. Bà không khỏi xúc động khi cô bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành, gầy dựng được sự nghiệp riêng cho mình. Còn với Di Khả Hân, mẹ chính là nguồn động lực để cô cố gắng trong cuộc sống

ẢNH: NVCC

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới - Ảnh 4.

Dù bận rộn với công việc, Di Khả Hân vẫn giữ chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với việc tập luyện. Theo người đẹp, giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ là điều cần thiết trong hành trình giữ gìn nhan sắc

ẢNH: NVCC

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới - Ảnh 5.

Trong tuổi mới, Di Khả Hân cho biết mong muốn bản thân bản lĩnh và trưởng thành hơn, lan tỏa yêu thương và cống hiến nhiều thêm nữa để mang đến những điều tốt đẹp

ẢNH: NVCC

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới - Ảnh 6.

Ngoài 30, Di Khả Hân được nhiều người thắc mắc về kế hoạch lập gia đình. Từ trước đến nay, cô cũng kín tiếng về chuyện tình cảm, chỉ chủ yếu chia sẻ về công việc với khán giả. Với người đẹp sinh năm 1994, hôn nhân không thể cưỡng cầu nên cô muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên

ẢNH: NVCC

Tin liên quan

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng trên thảm đỏ

Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng trên thảm đỏ

Hoa hậu Di Khả Hân chọn thiết kế bắt mắt với chất liệu xuyên thấu khi xuất hiện trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2024.

Khám phá thêm chủ đề

Di Khả Hân Hoa hậu Di Khả Hân Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 sao việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận