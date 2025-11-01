Hoa hậu Di Khả Hân mặc gợi cảm, khoe dáng đón tuổi mới

Trong buổi tiệc đón tuổi mới, Hoa hậu Di Khả Hân khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ ở tuổi 31.
Nhân dịp đón tuổi mới, Hoa hậu Di Khả Hân đã có buổi tiệc thân mật bên cạnh gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức ấm cúng với không gian được trang trí nhiều hoa tươi. Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 cho biết năm nay, cô chọn tổ chức tiệc ấm cúng vừa đủ bởi cô cho rằng điều quan trọng là sự gắn kết của mọi người. "Càng trường thành tôi càng học cách tìm về bên trong. Thật may mắn là khi những mối quan hệ mà mình luôn yêu thương vẫn sắp xếp thời gian để bên cạnh tôi. Đó là điều vô cùng ấm áp trong dịp sinh nhật lần này", cô tâm sự.
