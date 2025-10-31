Cuộc sống của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Trương Ngọc Ánh được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim, doanh nhân Ảnh: FBNV

Như Thanh Niên thông tin, ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thông tin nữ diễn viên bị bắt tạm giam khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Những ngày gần đây, Trương Ngọc Ánh vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Ngoài công việc, cô thường xuyên đăng ảnh gặp gỡ bạn bè, hoạt động cộng đồng, chơi thể thao... Sáng 31.10, nữ diễn viên còn chia sẻ trên trang cá nhân video đi làm từ thiện.

Sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh cùng những lùm xùm liên quan đến nợ nần, kiện tụng

Sinh năm 1976, Trương Ngọc Ánh từng là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt. Vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ giúp cô ghi dấu ấn trên sàn diễn. Sau đó, người đẹp bén duyên với điện ảnh, dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000, qua loạt phim như Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng...

Hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân ngày 30.10 Ảnh: FBNV

Sau thành công ở mảng diễn xuất, Trương Ngọc Ánh tiếp tục thử sức trong vai trò nhà sản xuất, tạo tiếng vang qua các bộ phim như Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân... Không chỉ dừng lại, người đẹp 7X còn thành lập Công ty TNA Entertainment, phát triển nhiều dự án phim hợp tác quốc tế và tổ chức các cuộc thi hoa hậu như Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, Hoa hậu Trái đất 2023.

Năm 2024, Trương Ngọc Ánh vướng vào ồn ào nợ nần. Nữ diễn viên 7X gây chú ý khi công khai đòi đối tác khoản nợ 24 tỉ đồng . Cô cho biết đối tác không chịu trả dù đã ký giấy xác nhận công nợ và liên tục hứa hẹn. Sự chậm trễ này khiến công ty cô chịu nhiều hiểu lầm, ảnh hưởng tới uy tín với các nhà cung cấp.

Cùng năm, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM đã khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Dù đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ tháng 12.2023, phía nữ diễn viên chưa thanh toán như cam kết. Không lâu sau đó, phía trung tâm thông báo rút đơn kiện vì phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong khoản nợ. Dù vậy, ồn ào tiền bạc khiến tên tuổi nữ diễn viên bị ảnh hưởng phần nào.

Trương Ngọc Ánh được biết đến là biểu tượng nhan sắc một thời

Ảnh: FBNV

Hồi tháng 4.2025, Trương Ngọc Ánh thông báo sẽ đảm nhận vai trò diễn viên, nhà sản xuất cho dự án phim Chiếc kén của một đạo diễn quốc tế. Trong lần phỏng vấn gần nhất với Thanh Niên hồi đầu tháng 10, nữ diễn viên sinh năm 1976 cho biết sau nhiều biến cố, cuộc sống của cô đã ổn định, tốt đẹp hơn. Trương Ngọc Ánh còn tiết lộ sẽ tham gia một dự án điện ảnh, bấm máy vào khoảng tháng 4 năm sau.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh cũng nhận được sự quan tâm. Cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm với diễn viên Trần Bảo Sơn trước khi đổ vỡ vào năm 2014. Đến năm 2021, nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm bên bạn trai Anh Dũng. Tuy nhiên, thời gian qua, cả hai vướng nghi vấn đã chia tay. Hồi tháng 7, nữ diễn viên ngầm xác nhận mình đã trở về thời độc thân. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm với Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh từ chối chia sẻ.