Trương Ngọc Ánh trẻ trung, quyến rũ ở tuổi U.50

Ngày 3.10, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng đông đảo nghệ sĩ tề tựu về Nhà văn hóa Thanh Niên trong dịp giỗ Tổ sân khấu. Nữ diễn viên diện áo dài truyền thống màu hồng nổi bật, khoe nhan sắc rạng rỡ. Cô đến sớm và vui vẻ chào hỏi mọi người khi tham gia buổi lễ cúng Tổ nghiệp.

Tại buổi lễ, Trương Ngọc Ánh thành tâm dâng hương, tri ân Tổ nghề và cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân cùng anh chị em nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật. "Khi đến tham dự và dâng hương tôi rất xúc động, biết ơn. Tôi sẽ luôn cố gắng để đóng góp nhiều hơn cho nghệ thuật mình đã theo đuổi bằng những dự án sắp tới. Tôi hy vọng Tổ nghề sẽ phù hộ, khán giả sẽ yêu quý, đón nhận mình", Trương Ngọc Ánh bày tỏ.



Dịp này, nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng chia sẻ về cuộc sống của mình. Cô cho biết sau nhiều biến cố, hiện mọi thứ đã ổn định, tốt đẹp hơn. Trương Ngọc Ánh cũng tiết lộ sắp tới sẽ tham gia một dự án điện ảnh, bấm máy vào khoảng tháng 4 năm sau. Thời gian qua, cô cũng tích cực tập luyện thể dục, tập gym, chơi pickleball để có vóc dáng thon gọn, tự tin trở lại màn ảnh rộng.

Sắc vóc Trương Ngọc Ánh ở tuổi 49

Gần đây, hình ảnh Trương Ngọc Ánh xuất hiện trên sàn catwalk cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Người đẹp tự tin diện bộ jumpsuit ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể. Vóc dáng thon gọn cùng phong thái cuốn hút của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen của khán giả Ảnh: FBNV

Sinh năm 1976, Trương Ngọc Ánh từng là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt. Vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000, qua loạt phim như Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng...

Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy năng lượng, gây ấn tượng bởi vóc dáng gợi cảm và nhan sắc trẻ trung. Nữ diễn viên cho biết, nhờ duy trì thói quen tập luyện đều đặn và chế độ sinh hoạt khoa học, cô không chỉ cải thiện được hình thể mà còn tự tin hơn khi diện những trang phục tôn dáng Ảnh: FBNV

Diễn viên Hương Ga nói mục tiêu tập luyện của cô là giảm mỡ, tăng cơ để duy trì vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh hơn. Người đẹp tiết lộ, cô luôn tuân thủ nguyên tắc ăn uống khoa học, không ăn khuya, hạn chế tinh bột, ưu tiên bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày. Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh còn chú trọng chăm sóc da, sử dụng thực phẩm hỗ trợ sức khỏe nhằm giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, giữ được vẻ tươi trẻ và rạng rỡ Ảnh: FBNV

Sau khi giảm cân, Trương Ngọc Ánh cho biết cô cảm thấy sức khỏe được cải thiện rõ, tinh thần cũng thoải mái hơn. Với nữ diễn viên 7X, việc chăm sóc bản thân không chỉ là câu chuyện về hình thể mà còn là cách nuôi dưỡng năng lượng tích cực để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. “Tôi ưu tiên khỏe trước, vì có khỏe thì mới đẹp được", cô cho hay

Gu thời trang sành điệu, hiện đại và thần thái tự tin giúp Trương Ngọc Ánh luôn nổi bật dù xuất hiện trên thảm đỏ hay trong đời thường Ảnh: FBNV

Khi diện trang phục thể thao, người đẹp gây ấn tượng bởi vẻ trẻ trung, năng lượng dù tất bật với nhiều vai trò khác nhau Ảnh: FBNV