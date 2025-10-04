Trương Ngọc Ánh trẻ trung, quyến rũ ở tuổi U.50

Gần chạm ngưỡng 50, Trương Ngọc Ánh vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi vóc dáng nuột nà, nhan sắc trẻ trung. Hình ảnh cô xuất hiện trong các sự kiện hay đời thường đều toát lên vẻ tươi trẻ, quyến rũ và tràn đầy năng lượng.
Ngày 3.10, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng đông đảo nghệ sĩ tề tựu về Nhà văn hóa Thanh Niên trong dịp giỗ Tổ sân khấu. Nữ diễn viên diện áo dài truyền thống màu hồng nổi bật, khoe nhan sắc rạng rỡ. Cô đến sớm và vui vẻ chào hỏi mọi người khi tham gia buổi lễ cúng Tổ nghiệp.
Tại buổi lễ, Trương Ngọc Ánh thành tâm dâng hương, tri ân Tổ nghề và cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân cùng anh chị em nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật. "Khi đến tham dự và dâng hương tôi rất xúc động, biết ơn. Tôi sẽ luôn cố gắng để đóng góp nhiều hơn cho nghệ thuật mình đã theo đuổi bằng những dự án sắp tới. Tôi hy vọng Tổ nghề sẽ phù hộ, khán giả sẽ yêu quý, đón nhận mình", Trương Ngọc Ánh bày tỏ.
Dịp này, nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng chia sẻ về cuộc sống của mình. Cô cho biết sau nhiều biến cố, hiện mọi thứ đã ổn định, tốt đẹp hơn. Trương Ngọc Ánh cũng tiết lộ sắp tới sẽ tham gia một dự án điện ảnh, bấm máy vào khoảng tháng 4 năm sau. Thời gian qua, cô cũng tích cực tập luyện thể dục, tập gym, chơi pickleball để có vóc dáng thon gọn, tự tin trở lại màn ảnh rộng.
Bình luận (0)