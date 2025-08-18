Đỗ Phú Quí thay đổi ra sao sau MV 'Pickleball' gây tranh cãi?

Sau “cơn sốt” Pickleball, Đỗ Phú Quí chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới Lưu nỗi nhớ vào film, sáng tác bởi Kai Đinh ẢNH: NVCC

Chịu nhiều áp lực sau thành công của MV Pickleball

Nhắc đến Đỗ Phú Quí, nhiều người nhớ ngay đến sản phẩm Pickleball. Ra mắt giữa tháng 11.2024, MV nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số khán giả nhận xét rằng bài hát chưa đủ sức "chạm" đến cảm xúc người nghe. Lời ca bị đánh giá là thiếu chiều sâu, khó tạo được dấu ấn lâu dài. Tuy nhiên, sức hút từ giai điệu dễ nghe dễ nhớ đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, trên TikTok, hàng loạt video "đu trend" MV xuất hiện với phong cách hài hước lẫn châm biếm. Nhắc về sản phẩm gây "bão" một thời, Đỗ Phú Quí thừa nhận Pickleball là một "biến số" trong sự nghiệp, một sản phẩm ban đầu chỉ nhằm lan tỏa năng lượng tích cực nhưng lại nhận về những phản ứng trái chiều. Sự chỉ trích, "ném đá" trên mạng xã hội từng khiến anh bị rối loạn lo âu, thu mình lại và tự vấn: "Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình có làm gì sai mà mọi người lại nặng nề đến vậy?".

Tuy nhiên, khi bài hát dần được yêu thích và lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng, Đỗ Phú Quí cảm thấy được an ủi hơn. Anh nhìn nhận "hiện tượng" này là một bài học đắt giá, giúp anh hiểu rõ hơn về thị hiếu khán giả và từ đó điều chỉnh hướng đi cho chặng đường sắp tới. "Tôi trân trọng tất cả những khen, chê của khán giả và biết ơn những thử thách đã giúp tôi trưởng thành hơn", anh chia sẻ.



Đỗ Phú Quí thừa nhận chịu nhiều áp lực sau thành công của Pickleball, nhưng cũng nhờ đó mà quyết tâm làm mới mình ẢNH: NVCC

Sản phẩm mới của Đỗ Phú Quí

"Hiện tượng" Pickleball đã trở thành một "áp lực không hề nhỏ" đối với Đỗ Phú Quí. Anh coi đó là động lực để sáng tạo nên sản phẩm mới mang màu sắc hoàn toàn khác - Lưu nỗi nhớ vào film. Đỗ Phú Quí đã chủ động "bước ra khỏi sân đấu", đi vào một không gian nhẹ nhàng, nơi những kỷ niệm và cảm xúc được gói lại đẹp đẽ như một thước phim. Anh tin rằng sự thay đổi này sẽ giúp khán giả thấy được sự trưởng thành và ngọt ngào hơn trong âm nhạc của mình.

Ca khúc mới này là sản phẩm hợp tác với nhạc sĩ Kai Đinh, người mà nam ca sĩ đã mong ước làm việc từ lâu. Lần đầu gặp nhau tại một sự kiện, Đỗ Phú Quí đã chủ động bày tỏ mong muốn được hát nhạc của Kai Đinh. MV của ca khúc cũng có một chi tiết ẩn dụ độc đáo: hình ảnh nhân vật nữ đấu kiếm. Đỗ Phú Quí giải thích rằng hình ảnh này tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết liệt trong tình yêu.



Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi muốn khán giả thấy một Đỗ Phú Quí trưởng thành, sâu sắc và ngọt ngào hơn trong âm nhạc” ẢNH: NVCC

Đỗ Phú Quí sinh năm 1993 tại TP.HCM và từng có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều cuộc thi, đoạt giải 3 Tiếng ca học đường, giải nhì Gương mặt thân quen... Anh được khán giả biết đến nhiều qua những bản cover các ca khúc hit trên mạng xã hội rồi quyết tâm phấn đấu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp bằng việc ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Để quá khứ ngủ yên.

Việc tham gia bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay cùng ê kíp sản xuất với Anh trai say hi mà Đỗ Phú Quí đã được để mắt, mời tham gia show thực tế cùng 29 anh trai khác. Nam ca sĩ chia sẻ: "Anh trai say hi giống như một cái phao cứu cánh, giúp Quí có niềm tin trở lại với âm nhạc và viết tiếp những gì còn đang dang dở".

