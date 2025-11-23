Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trao đổi với chúng tôi, Diễm Hương xác nhận vừa sinh con tại Canada. Hiện, sức khỏe của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và em bé ổn định.

Hoa hậu Diễm Hương đón tin vui ở tuổi 35 - Ảnh 1.

Diễm Hương và chồng Việt kiều đón thành viên mới sau gần 2 năm kết hôn

Ảnh: FBNV

Cùng thời điểm, chồng Việt kiều của Diễm Hương chia sẻ khoảnh khắc của nàng hậu ở phòng sinh, kèm dòng trạng thái xúc động khi gia đình đón thêm thành viên mới. Anh viết: “Có những khoảnh khắc khiến trái tim người đàn ông trưởng thành thêm. Và hôm nay, khi nhìn thấy vợ ôm con trai của chúng tôi, cũng như tự tay cắt dây rốn con, ẵm con trên tay cho bú, thay tã lần đầu, tôi biết mình đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ gia đình”.

Trong bài viết, chồng Việt kiều gửi lời cảm ơn đến Diễm Hương vì “đã mạnh mẽ thay anh, nâng niu con suốt chín tháng và trao cho anh món quà thiêng liêng nhất”. Anh tâm sự khi nhìn người bạn đời vượt qua tất cả khó khăn để sinh con, bản thân biết phải trân trọng và yêu thương cô hơn.

Kèm theo đó, chồng Diễm Hương cũng bày tỏ niềm vui khi con trai chào đời. Anh bộc bạch: "Chào mừng chàng trai nhỏ của ba. Con đến mang theo hạnh phúc, may mắn và ánh sáng, và biến mọi cố gắng của ba mẹ trở thành xứng đáng. Từ hôm nay, ba mẹ và anh 2 sẽ nắm tay con đi qua mọi mùa yêu thương”.

Hoa hậu Diễm Hương đón tin vui ở tuổi 35 - Ảnh 2.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô từng được trao cơ hội "chinh chiến" tại Miss Earth 2011 và Miss Universe 2012

Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến Diễm Hương và người bạn đời khi gia đình có thêm thành viên mới. Bên cạnh đó, khán giả ngưỡng mộ tổ ấm viên mãn hiện tại của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm.

Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương

Diễm Hương xác nhận sang Canada định cư cuối năm 2023, sau đó gây bất ngờ khi đăng tải ảnh cưới nhưng giữ danh tính người bạn đời. Vào dịp Valentine, người đẹp 9X mới công khai chồng Việt kiều và nhận được sự quan tâm của khán giả. 

Khi chia sẻ về cuộc hôn nhân hiện tại, Diễm Hương đối diện với những tin đồn ác ý, đặc biệt là chuyện kết hôn thương mại song cô lên tiếng phủ nhận. “Ai đồn thế nào thì mình nghe như vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tôi còn bị đồn 7, 8 đời chồng. Tôi nghe xong rồi bỏ”, người đẹp từng chia sẻ.

Diễm Hương hiện tại có tổ ấm hạnh phúc khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh và dành những lời có cánh cho chồng Việt kiều. Với người đẹp 9X, anh là người chu đáo, không ngừng cố gắng để trở thành trụ cột gia đình. Trong hôn nhân, cả hai có sự san sẻ, thấu hiểu và yêu thương nhau. “Tôi với chồng mong muốn trở thành những người bạn đời, có thể tám chuyện với nhau chứ đừng quá nghiêm túc khiến cuộc sống căng thẳng. Tôi từng thất bại nhiều lần trong hôn nhân nên cũng học được những bài học nhất định", cô tâm sự.

