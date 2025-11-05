Hoa hậu Diễm Hương lên tiếng trước tin đồn ‘giấu chồng đi vay nợ’

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương đăng tải bài viết khi có kẻ xấu mạo danh cô với mục đích trục lợi. Cụ thể người này lập tài khoản dùng tên của nàng hậu 9X để nhắn tin với bạn bè, ngỏ ý vay tiền. Điều đó khiến Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 phải lên tiếng giải thích: “Tôi không dùng Zalo nào tên như vậy. Quan trọng là tôi không cần mượn tiền tại thời điểm này”.

Diễm Hương giữ được vẻ rạng rỡ dù đang mang bầu ẢNH: FBNV

Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân, Diễm Hương hài hước chia sẻ thêm: “Nếu có cần, thì số tiền tôi mượn không dưới tiền tỉ. Nên khi có bất kỳ tin nhắn nào mượn dưới mức đó là lừa đảo, mọi người chặn và báo cáo giúp tôi. Quan trọng là tôi không bao giờ lén lút gì sau lưng chồng mình nên những giọng điệu như vậy không phải tôi. Nhất là vụ mượn tiền vay nợ, tôi càng để chồng biết, có gì còn trả phụ”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Diễm Hương cho biết cô nhận thông tin mình bị mạo danh từ phía bạn bè. Vì sợ mọi người bị kẻ xấu lừa đảo nên quyết định lên tiếng trên trang cá nhân. Người đẹp 9X bày tỏ thêm: “Người mạo danh này nhắn tin cho thành viên nhóm Ngũ long du ký (gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương và Năm Chà). Nghe bảo có người đã bị lừa rồi dù không phải là thành viên trong nhóm nên tôi đăng bài cảnh báo”.

Cuộc sống hiện tại của Diễm Hương

Cách đây không lâu, Diễm Hương gây chú ý khi thông báo mang thai bằng phương pháp IVF sau 2 năm kết hôn với chồng Việt kiều. Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 dí dỏm cho biết toàn bộ tài chính của mình đã dồn hết cho việc đón tin vui này. Trong quá trình mang thai, người đẹp 9X luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người bạn đời.

Diễm Hương có tổ ấm hạnh phúc bên chồng Việt kiều sau những thăng trầm ẢNH: FBNV

Hồi cuối tháng 10, nàng hậu chia sẻ hình ảnh cấp cứu trong bệnh viện ở Canada khiến người hâm mộ lo lắng. Sau đó, Diễm Hương có bài đăng tiết lộ em bé có chỉ số tốt, song bác sĩ sợ rằng sức khỏe cô không tốt cho quá trình còn lại và phục hồi sau sinh. “Bác sĩ dinh dưỡng đã phải gọi tư vấn và hướng dẫn 1 tiếng hơn và hỏi kỹ về chế độ ăn và bổ sung dinh dưỡng đã có. Mặc dù tôi đã nói chồng luôn cố gắng cho tôi bồi bổ và uống vitamin. Họ cũng khen chồng tôi đang làm rất tốt, nhưng tôi cần cố gắng ăn thêm và bổ sung các chất nghi ngờ thiếu”.

Sau những thăng trầm, Diễm Hương có cuộc sống bình yên bên chồng Việt kiều. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình cảm, đồng thời dành cho anh những lời ngọt ngào. Nói về cuộc sống hiện tại, người đẹp bày tỏ: “Tôi yêu cái đẹp, thích cái đẹp, yêu hoa nên chẳng muốn nơi đâu mà không ngát hương. Vậy nên dù cuộc đời tôi chẳng mấy thuận lợi như nhiều người đã biết, tôi vẫn cần mẫn tô vẽ màu sắc lên cho bức tranh tươi sáng”.

Diễm Hương dành những lời có cánh khi nói về người bạn đời. Cô chia sẻ: "Vợ chồng có sự san sẻ, thấu hiểu và yêu thương nhau. Tôi với chồng mong muốn trở thành những người bạn đời, có thể tám chuyện với nhau chứ đừng quá nghiêm túc khiến cuộc sống căng thẳng. Tôi từng thất bại nhiều lần trong hôn nhân nên cũng học được những bài học nhất định. Chồng tôi từ một người đàn ông mới tinh trong hôn nhân cũng đã bắt đầu học hỏi, trau dồi nhiều hơn để trở thành trụ cột trong gia đình".

