Lâm Khánh Chi: Từng sụp đổ, mất phương hướng sau biến cố hôn nhân

Thông qua trang cá nhân, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ về cuộc sống sau 4 năm đổ vỡ hôn nhân. Nữ ca sĩ từng tổ chức lễ cưới với Phi Hùng vào cuối năm 2018. Đến năm 2021, cặp đôi xác nhận “đường ai nấy đi” sau quãng thời gian dài gắn bó. Sau đổ vỡ, Lâm Khánh Chi tập trung cho công việc, chăm sóc con trai. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với Đạt Nguyễn song chưa xác nhận thông tin này.

Nhan sắc rạng rỡ của Lâm Khánh Chi ở tuổi 48. Trước đó nữ ca sĩ từng trải qua dao kéo để tự tin với ngoại hình hiện tại Ảnh: FBNV

Trong bài đăng mới đây, khi chiêm nghiệm về bản thân, người đẹp chuyển giới bộc bạch cô từng có một gia đình hạnh phúc, một hành trình viên mãn khiến bao người ngưỡng mộ. Lâm Khánh Chi chia sẻ thêm: “Là người chuyển giới, tôi đã biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, sống thật với chính mình và hạnh phúc trong tình yêu, trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Năm năm ấy là quãng thời gian rực rỡ nhất đời tôi, khi tôi có được một cậu con trai đáng yêu và một mái ấm trọn vẹn”.

Nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi chia sẻ bản thân sụp đổ, mất phương hướng. Bởi đối với giọng ca 7X, gia đình là điều cô xem như hơi thở, nguồn năng lượng lớn nhất. Do đó, khi tổ ấm không còn trọn vẹn, cô không tránh khỏi giai đoạn mất niềm tin, mất động lực sống.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi “đường ai nấy đi”, Lâm Khánh Chi trải lòng: “Bốn năm qua, tôi phải mạnh mẽ làm mẹ, làm cha, vừa gồng mình nuôi con, vừa chữa lành chính mình. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ đây là nghiệp mình phải trả. Nhưng rồi tôi hiểu, mất mát không phải dấu chấm hết, mà là bài học để tôi trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và biết yêu thương bản thân nhiều hơn”.

Lâm Khánh Chi nói suốt 4 năm qua, cô vừa làm mẹ, vừa làm cha, đồng thời tự chữa lành cho chính mình Ảnh: FBNV

Sau 4 năm, Lâm Khánh Chi chọn cách khép lại những chuyện buồn, chọn tha thứ và đứng dậy. Cô khẳng định bản thân sẽ trở lại với công việc, tiếp tục thực hiện những ước mơ của bản thân thay vì chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. “Tôi muốn sống một cuộc đời rực rỡ, an nhiên và đầy năng lượng, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình – mạnh mẽ, sâu sắc và tràn đầy yêu thương”, cô trải lòng.

Lâm Khánh Chi ở tuổi 48

Trước đó, khi chia sẻ với chúng tôi về việc tìm kiếm hạnh phúc mới sau đổ vỡ, Lâm Khánh Chi bộc bạch bản thân không mong đợi gì mà muốn mọi thứ tùy duyên. Cô bày tỏ: “Chuyện gì đến sẽ đến, tôi luôn vui vẻ đón nhận”.

Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh sang nước ngoài để “dao kéo”. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Có thể người ta chỉ nhìn thấy tôi qua những hình ảnh lộng lẫy, những lần xuất hiện chỉn chu. Nhưng mấy ai biết, đằng sau ánh đèn sân khấu là bao lần tôi phải đối diện với đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần”. Giọng ca chuyển giới chia sẻ cô cũng từng lo lắng cho sức khỏe của bản thân khi trải qua nhiều lần dao kéo. Song với Lâm Khánh Chi, được làm những gì bản thân yêu thích là điều để cô không cảm thấy hối tiếc.

