Lâm Khánh Chi không cho phép mình gục ngã sau đổ vỡ

Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung Quốc. Trao đổi với chúng tôi, giọng ca chuyển giới cũng xác nhận thông tin dao kéo để “tân trang” ngoại hình ở tuổi 48.

Lâm Khánh Chi tâm sự mỗi lần tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Sao nữ 7X bộc bạch: “Không ai hiểu cảm giác nằm trên bàn mổ với muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Có thể người ta chỉ nhìn thấy tôi qua những hình ảnh lộng lẫy, những lần xuất hiện chỉnh chu. Nhưng mấy ai biết, đằng sau ánh đèn sân khấu là bao lần tôi phải đối diện với đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần”.

Lâm Khánh Chi chọn cách làm đẹp, yêu thương bản thân hơn sau sóng gió tình cảm ẢNH: FBNV

Giọng ca chuyển giới chia sẻ cô cũng từng lo lắng cho sức khỏe của bản thân khi trải qua nhiều lần dao kéo. Song với cô, được làm những gì bản thân yêu thích là điều để cô không cảm thấy hối tiếc. “Tôi đánh đổi nhiều thứ để được như ngày hôm nay, vì muốn có một phiên bản hoàn hảo cho khán giả hài lòng về mình. Tôi cảm thấy sự đánh đổi đó là đúng. Những gì mình thích thì mình sẽ làm. Tại vì con người chỉ sống một lần thôi, nên tôi cứ sống với những gì bản thân yêu thích để sau này không phải hối tiếc”, nữ ca sĩ cho hay.

Lâm Khánh Chi sau sóng gió

Từ sau khi hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi chọn cách làm đẹp nhiều hơn. Cô khẳng định việc tân trang ngoại hình “không phải vì muốn níu kéo điều gì, mà vì tôi muốn yêu lại chính mình”. Giọng ca chuyển giới bộc bạch: “Tôi đã không còn trẻ, nhưng tôi muốn mỗi lần nhìn vào gương, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh và không bỏ cuộc”.

Hiện tại, sau sóng gió hôn nhân, Lâm Khánh Chi tập trung vào công việc và chăm sóc con trai. Chia sẻ về hành trình làm mẹ, sao nữ 7X trải lòng cô yêu con hơn cả bản thân mình. “Bé là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp, để tôi sống tốt, tử tế và sống đúng với con người thật của mình. Đừng ai hỏi tôi có hối hận không, vì tôi chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn còn mạnh mẽ. Biết ơn vì tôi được làm mẹ và vẫn còn cơ hội để yêu thương”.

Lâm Khánh Chi tập trung cho công việc và chăm sóc con trai sau đổ vỡ ẢNH: NVCC

Từng trải qua đổ vỡ, Lâm Khánh Chi cho rằng đó là một vết thương không dễ lành, nhưng cũng là bước ngoặt để cô nhìn nhận lại bản thân. Sau những sóng gió trong chuyện tình cảm, giọng ca chuyển giới không cho phép mình gục ngã. Thay vào đó, Lâm Khánh Chi tự nhủ bản thân phải cố gắng để lo lắng cho con trai có cuộc sống tốt nhất.

“Tôi chọn cách đứng dậy, hoàn thiện mình cả về tâm hồn lẫn ngoại hình. Việc tôi thay đổi diện mạo không phải vì chạy theo trào lưu hay để thỏa mãn ánh nhìn người khác, mà vì tôi yêu cái đẹp, yêu sự chỉn chu và luôn muốn bản thân trở thành phiên bản tốt nhất”, cô bộc bạch.

Lâm Khánh Chi tin rằng ai cũng xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn. Cô khẳng định bản thân không “nghiện dao kéo” như mọi người thường nghĩ. Thay vào đó, nữ ca sĩ chuyển giới tự nhận mình là người cầu toàn, yêu thích cái đẹp. Giọng ca Mẹ tôi là tâm sự: “Tôi biết rõ mình muốn gì và dám thay đổi để tìm kiếm hạnh phúc mới. Bởi với tôi, được yêu thương và yêu người đó là lẽ sống”.