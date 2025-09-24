Cuộc sống của MC Thanh Bạch sau biến cố sức khỏe

Hồi tháng 4.2025, nghệ sĩ Thanh Bạch gặp tai nạn trong một chuyến công tác, phải nhập viện điều trị khiến khán giả lo lắng. Trong quãng thời gian này, nam MC giữ tinh thần lạc quan, tìm thú vui qua việc vẽ tranh, sáng tác. Ông xem đây là dịp để bản thân trải nghiệm nghệ thuật.

Nghệ sĩ Thanh Bạch giữ tinh thần lạc quan sau biến cố sức khỏe Ảnh: BTC

Sau gần 6 tháng, sức khỏe ông cải thiện rõ rệt, dần trở lại với các sự kiện giải trí. Nam MC gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, cho thấy sự lạc quan khi nhắc về biến cố. Với Thanh Bạch, vụ tai nạn là sự cản trở, nhưng cũng là cơ hội để nghệ sĩ nâng cao trình độ của mình.

Ông bộc bạch với chúng tôi: “Nếu không có tai nạn, tôi sẽ không có thời gian để hướng nội, nhìn lại những gì đã qua và tôi sẽ mãi đi theo con đường mà mình vạch ra từ đầu. Bây giờ tôi đi một con đường khác. Nếu chỉ ham danh lợi và tiền thì mình sẽ không còn là nghệ sĩ nữa, sự cống hiến phải là trọn vẹn”.

Cuộc sống hiện tại của MC Thanh Bạch

Sau khi sức khỏe ổn định, nghệ sĩ Thanh Bạch trở lại với các sự kiện giải trí. Gần đây, ông đến chúc mừng rapper Đinh Tiến Đạt ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Nam MC bày tỏ sự cảm kích trước lý do trở lại với nghệ thuật của đàn em: “Chính tình nghệ sĩ là liều thuốc chữa lành sau một thời gian Tiến Đạt dừng lại. Nếu cuộc đời trải thảm và hoa hồng thì đó là không thật. Còn khi gặp nhiều chông gai, thử thách để vượt lên chính mình, đó là cách vũ trụ tạo điều kiện để mình nâng cao trình độ”.

Nghệ sĩ Thanh Bạch trở lại với các sự kiện giải trí. Gần đây, ông đến tham dự họp báo ra mắt sản phẩm mới của Đinh Tiến Đạt Ảnh: BTC

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Thanh Bạch vẫn miệt mài với nghệ thuật. Theo ông, sự tiếp nhận của khán giả là nguồn năng lượng giúp bản thân được bồi dưỡng, vun đắp tình yêu nghệ thuật. Nam MC tâm sự: “Đó là liều thuốc bổ vô hình để tôi thấy rằng sự cống hiến của mình không thừa, bởi nó đã ngấm vào trong tình yêu của khán giả”. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ nói bản thân không đặt nặng chuyện cát sê khi làm nghề, miễn được hỗ trợ, giúp sức cho các tài năng trẻ.

Thanh Bạch kể nhiều khán giả khi gặp ông đều tâm sự rằng: “Chú là tuổi thơ của con”. Những chia sẻ này khiến nam MC không khỏi xúc động. Ông chiêm nghiệm: “Điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình còn ở lại trong lòng các bạn nên tôi phải tiếp tục chặng đường của tôi, truyền kinh nghiệm cho các sinh viên, học sinh. Tôi thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn”.

Thanh Bạch còn tham gia công tác đào tạo với vai trò cố vấn nghệ thuật tại một trường đại học. Chia sẻ về hướng đi này, nam nghệ sĩ cho hay: “Đối với nghề ở hiện tại, tôi tìm cách cho đi. Tôi bây giờ đi dạy học không cần 3 tháng hay 6 buổi, thay vào đó ở mỗi buổi phải có sự thay đổi. Khi bạn được bao phủ trong tình yêu thương thì sẽ chữa lành, hạnh phúc”.