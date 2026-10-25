Hoa hậu Điện ảnh TP.HCM thay đổi ra sao sau 10 năm đăng quang?

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Sella Trương gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch, quyến rũ nhưng vẫn mang nét đẹp đậm chất Á Đông. Thông qua đó, người đẹp 9X cho thấy sự thay đổi trong phong cách thời trang sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Điện ảnh TP.HCM 2016. Đây cũng là tuyên ngôn mà Sella Trương muốn gửi gắm đến với khán giả: nữ tính, sang trọng nhưng không quá phô trương mà ưu tiên vào vẻ đẹp tinh tế, có chiều sâu.

Nhan sắc Hoa hậu Điện ảnh TP.HCM ở tuổi 34

Ở set đồ đầu tiên, người đẹp lựa chọn thiết kế tông xanh lam với phần thân ôm sát, họa tiết hoa được thêu nổi bật cùng phần tà dài mềm mại, tạo hiệu ứng bay bổng giữa không gian kiến trúc cổ Ảnh: Phúc Nghĩa

Điểm nhấn của bộ ảnh còn nằm ở cách Sella Trương tiết chế phụ kiện và lối trang điểm. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, điểm xuyết phụ kiện lấy cảm hứng từ hoa cỏ, trong khi layout trang điểm thiên về tông nude tự nhiên giúp tôn đường nét gương mặt. Thay vì hình ảnh quá lộng lẫy, nàng hậu mang đến cảm giác vừa sang trọng, vừa có chút trầm mặc và cổ điển Ảnh: Phúc Nghĩa

Trang phục mang thiết kế cổ yếm hiện đại kết hợp hai chất liệu tương phản ấn tượng. Phần thân trên ánh kim ôm sát khoe trọn bờ vai thon và lưng trần quyến rũ, trong khi phần chân váy lụa màu hồng cánh sen với chi tiết thắt nơ vạt xẻ cao vừa tôn lên vòng eo thon gọn, vừa khéo léo phô diễn đôi chân dài Ảnh: Phúc Nghĩa

Hoa hậu Sella Trương thời gian gần đây tích cực với các hoạt động diễn xuất. Người đẹp vừa hoàn thành bộ phim Bên dòng Cổ Chiên của đạo diễn Phương Điền, hiện đang trong quá trình hoàn thiện để chuẩn bị cho những bước tiếp theo.

Sau dự án này, Sella Trương dự kiến tiếp tục tham gia một bộ phim mới của VFC, cũng do Nguyễn Phương Điền thực hiện. Dự án dự kiến khởi quay tại khu vực Cao Nguyên vào tháng 12, hiện ê kíp đang hoàn thiện kịch bản trước khi bước vào giai đoạn ghi hình.

"Tôi đặc biệt hứng thú với những nhân vật nữ có cá tính mạnh, thông minh, độc lập và có nội tâm phức tạp. Trong hành trình nghệ thuật, tôi cũng muốn thử sức với những vai phản diện có chiều sâu, bởi đôi khi những nhân vật không hoàn hảo lại mang đến cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình", người đẹp 9X bộc bạch.

Quan điểm đóng cảnh nóng của Sella Trương

Ở tuổi 33, Sella Trương khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung. Thế mạnh này được cô khai thác trong bộ ảnh mới khi sử dụng lối trang điểm đơn giản, tự nhiên và tiết chế trong cách sử dụng phụ kiện để tạo điểm nhấn Ảnh: Phúc Nghĩa

Đứng giữa khung cảnh thiên nhiên non nước hữu tình của Ninh Bình, phong thái tự tin cùng góc nghiêng rạng rỡ giúp Sella Trương nổi bật với vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa nữ tính Ảnh: Phúc Nghĩa

Nói về công việc diễn xuất, Sella Trương khẳng định không ngại làm xấu mình để hóa thân thành nhân vật. Riêng với những cảnh quay nhạy cảm, dù không có định kiến nhưng cô sẽ cân nhắc kỹ về kịch bản, tính nghệ thuật và sự cần thiết của phân đoạn này. “Tôi không muốn những cảnh nóng chỉ xuất hiện để gây chú ý. Đối với tôi, sự quyến rũ đôi khi không nằm ở những gì phô bày mà ở cảm xúc và những điều được truyền tải một cách tinh tế”, người đẹp nêu quan điểm.

Theo Sella Trương, sau 10 năm đăng quang, cô trưởng thành trong tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống. Nếu trước đây người đẹp luôn khao khát khẳng định năng lực, khám phá giới hạn của bản thân và chinh phục những điều mình chưa từng làm được, thì hiện tại, cô hiểu rằng giá trị của một người phụ nữ không chỉ nằm ở danh hiệu hay những gì thể hiện ra bên ngoài, mà còn ở nội lực, trí tuệ và những giá trị được vun đắp từ bên trong. “Tôi tin rằng vẻ đẹp thực sự không nằm ở việc mình tỏa sáng đến đâu, mà ở việc ánh sáng của mình có thể truyền cảm hứng cho bao nhiêu người”, cô nói.