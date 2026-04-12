Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Đinh Như Phương tốt nghiệp thạc sĩ

An Hạ
An Hạ
12/04/2026 15:21 GMT+7

Sau khi nhận bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương cho biết vẫn ưu tiên học vấn dù lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Bên cạnh đó, người đẹp cũng chia sẻ thêm quan điểm cá nhân trong chuyện tình cảm.

Sau thời gian dài học tập, Đinh Như Phương chính thức nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Trong ngày tốt nghiệp, người đẹp gây chú ý với hình ảnh rạng rỡ, bên cạnh gia đình và bạn bè đến chúc mừng.

Đối với Như Phương, đây không chỉ là cột mốc học thuật mà còn là dấu ấn trong hành trình trưởng thành. Người đẹp bày tỏ sự biết ơn khi luôn nhận được sự đồng hành từ gia đình, thầy cô và bạn bè trong suốt quá trình học tập. Sau khi đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc học, xem tri thức là nền tảng lâu dài để phát triển bản thân.

Hoa hậu 10X Đinh Như Phương tốt nghiệp thạc sĩ, tiết lộ tiêu chí chọn người yêu - Ảnh 1.

Người đẹp rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh

ẢNH: NVCC

Cân bằng học tập và hào quang showbiz

Đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 khi đang là sinh viên, Đinh Như Phương không chọn dấn thân hoàn toàn vào ánh hào quang showbiz mà quyết định tiếp tục con đường học tập. Với cô, tốt nghiệp thạc sĩ không chỉ là hoàn thành một chương trình học, mà là kết quả của quá trình kỷ luật tự giác.

Người đẹp thừa nhận, việc đảm nhận cùng lúc hai vai trò - một hoa hậu đương nhiệm với các hoạt động cộng đồng, nghệ thuật và một sinh viên - là thử thách không nhỏ. Đã có thời điểm lịch học và công việc của cô chồng chéo, tạo nên áp lực lớn. Tuy nhiên, Như Phương quan niệm: “Học luôn là nền tảng cốt lõi, còn hoạt động nghệ thuật là cơ hội để mình lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Khi được hỏi về việc liệu sự ưu tiên cho học tập có làm mất đi những cơ hội "vàng" trong showbiz hay không, Đinh Như Phương cho biết, cô xem đây là lựa chọn có cân nhắc chứ không phải sự đánh đổi mang tính mất mát. “Showbiz luôn có rất nhiều cơ hội, nhưng tri thức là nền tảng lâu dài. Tôi tin rằng nếu mình có đủ năng lực và sự chuẩn bị, cơ hội vẫn sẽ đến vào thời điểm phù hợp”, nàng hậu chia sẻ.

Đáng chú ý, dù sở hữu danh hiệu cấp quốc gia, Như Phương khẳng định cô không nhận được bất kỳ đặc quyền nào trên giảng đường. Ngược lại, danh hiệu là áp lực buộc cô phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh thực lực. Nàng hậu bộc bạch: “Trong học tập, tôi vẫn muốn được nhìn nhận như một sinh viên bình thường, bằng chính năng lực của mình”.

Hoa hậu 10X Đinh Như Phương tốt nghiệp thạc sĩ, tiết lộ tiêu chí chọn người yêu - Ảnh 2.

Đinh Như Phương theo đuổi song song con đường nghệ thuật và học vấn sau khi đăng quang

ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở học vị thạc sĩ, Đinh Như Phương tiết lộ dự định đầy bất ngờ là theo đuổi con đường trở thành giảng viên đại học. Đây là mục tiêu cô ấp ủ từ lâu nhằm hiện thực hóa mong muốn đóng góp cho ngành giáo dục và truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ.

Trước những băn khoăn về việc hình ảnh một hoa hậu thường xuất hiện gợi cảm trên sàn diễn có thể gây ra định kiến khi đứng trên bục giảng. “Khi là hoa hậu, tôi đại diện cho vẻ đẹp và sự tự tin. Còn khi đứng trên bục giảng, tôi là người truyền đạt kiến thức, cần sự chuẩn mực và nghiêm túc. Tôi tin rằng nếu mình làm tốt vai trò giảng viên, giữ được sự chuyên nghiệp, thì những định kiến sẽ dần thay đổi”, Như Phương chia sẻ.

Quan điểm tình yêu của Đinh Như Phương

Bên cạnh sự nghiệp, quan điểm cá nhân của Như Phương về chuyện tình cảm cũng nhận được sự chú ý. Người đẹp cho biết việc học tập không khiến cô đặt ra tiêu chuẩn quá khắt khe về bằng cấp đối với đối phương.

“Tôi nghĩ sự đồng điệu trong suy nghĩ, cách sống và mục tiêu mới là điều quan trọng. Bằng cấp chỉ là một phần, không phải yếu tố quyết định”, cô chia sẻ.

Theo Như Phương, một mối quan hệ bền vững cần sự đồng hành và cùng phát triển, thay vì đặt nặng việc so sánh hơn - kém về năng lực hay trình độ.

Hoa hậu Đinh Như Phương khoe đường cong nóng bỏng

Hoa hậu Đinh Như Phương khoe đường cong nóng bỏng

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận