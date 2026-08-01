Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm: Mỗi ngày học tiếng Việt 2 tiếng

Tối 31.7 tại TP.HCM, người đẹp lai Emoura Phạm chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, trở thành chủ nhân của vương miện Golden Rose và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 ở Ấn Độ.

'Hoa hồng lai' Emoura Phạm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026

Sở hữu vẻ đẹp lai Việt - Anh cùng phong thái tự tin, Emoura duy trì phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi với nhiều thành tích nổi bật. Tuy nhiên, người đẹp cũng từng trở thành tâm điểm tranh luận sau phần thi áo tắm. Thay vì né tránh, cô lựa chọn lắng nghe những góp ý và xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân. Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang của tân hoa hậu là hành trình bền bỉ chinh phục tiếng Việt. Theo chia sẻ của mẹ Emoura Phạm, mỗi ngày người đẹp đều dành ít nhất hai tiếng để học tiếng Việt.

Emoura Phạm chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 ẢNH: BTC

Xuyên suốt cuộc thi, Emoura Phạm vẫn duy trì phong độ ổn định khi vào top 6 Grand Fashion Award, top 10 Grand Talent Award, giành chiến thắng ở phần thi English Business Award và giải Thuyết trình về hòa bình trong đêm chung kết.