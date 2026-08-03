Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 hé lộ chuyện ít ai biết sau đăng quang

Sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, Hoa hậu Emoura Phạm cùng Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc, Á hậu 2 Võ Đoàn Bảo Hà và Á hậu 4 Trịnh Yến Nhi đã có buổi giao lưu với độc giả Báo Thanh Niên. Á hậu 3 Phan Lê Kim Ngọc vắng mặt do bận lịch trình riêng.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 lần đầu tiết lộ chuyện hậu trường

Tại chương trình, các người đẹp lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau hành trình hơn một tháng đồng hành cùng cuộc thi. Võ Đoàn Bảo Hà khiến mọi người thích thú khi tiết lộ mỗi ngày ăn ba bữa, mỗi bữa hai dĩa cơm nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc được các thí sinh ví như "lớp trưởng" của nhà chung vì luôn nhắc mọi người tập luyện nghiêm túc, còn Emoura Phạm gây ấn tượng bởi sự chỉn chu, cả khi không có ống kính.

Đáng chú ý, Hoa hậu Emoura Phạm lần đầu xác nhận là em họ của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Người đẹp cho biết nam nhà thiết kế luôn âm thầm động viên, chuẩn bị trang phục và tin tưởng cô đủ khả năng chinh phục cuộc thi.

Hoa hậu Emoura Phạm cùng Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc, Á hậu 2 Võ Đoàn Bảo Hà và Á hậu 4 Trịnh Yến Nhi chia sẻ nhiều câu chuyện đáng nhớ tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 ẢNH: D.T

Bên cạnh đó, Ngô Bảo Ngọc cũng lần đầu lên tiếng trước những ý kiến trái chiều về phần ứng xử trong đêm chung kết. Người đẹp cho biết cô hài lòng với câu trả lời của mình và tin rằng đã truyền tải được những điều gần gũi, chân thành về TP.HCM. Trong khi đó, Á hậu 4 Trịnh Yến Nhi trải lòng về hành trình vượt qua sự tự ti để dám tin vào bản thân và theo đuổi những mục tiêu mới.

Khép lại buổi giao lưu, Hoa hậu Emoura Phạm và Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc lần đầu hô vang hai tiếng "Việt Nam" trên cương vị đại diện quốc gia tại Miss Grand International 2026 và Miss Grand All Stars mùa 2. Cả hai cho biết sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân để xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả ở đấu trường quốc tế.