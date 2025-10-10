Hoa hậu Hương Giang phản ứng bất ngờ khi show thực tế bị so sánh với 'Gia đình haha'

Khác với những chương trình thực tế “đậm chất drama” như The New Mentor, Miss International Queen Vietnam, lần này Hương Giang mang đến một làn gió mới cho người xem với chương trình Hàng xóm mới - Hello Neighbours.

Hương Giang, Chi Pu cùng Tùng Dương tại họp báo chương trình Hàng xóm mới ẢNH: BTC

Hương Giang: Không sợ bị so sánh với Gia đình Haha

Trong chương trình này, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Chi Pu và nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Tùng Dương không chỉ là nhà sản xuất mà còn là người chơi. Cả ba cùng với Nam vương Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi, Khuyến Dương và An Trương đến các vùng quê để trải nghiệm cuộc sống của người dân ở các địa phương khác nhau.

Việc thực hiện show truyền hình thực tế mang tính “chữa lành” cũng khiến nhà sản xuất nhận về nhiều luồng ý kiến tranh luận. Trong đó, một số người cho rằng chương trình này có phần giống với Gia đình Haha. Trước câu hỏi so sánh giữa hai chương trình, Hương Giang cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Tại buổi họp báo, sự xuất hiện của dàn cast Hàng xóm mới khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.