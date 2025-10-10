Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoa hậu Hương Giang phản ứng bất ngờ khi show thực tế bị so sánh với 'Gia đình haha'
Video Giải trí

Hoa hậu Hương Giang phản ứng bất ngờ khi show thực tế bị so sánh với 'Gia đình haha'

Diệu Tú - Minh Hy
10/10/2025 13:15 GMT+7

Trước câu hỏi so sánh chương trình 'Hàng xóm mới' và 'Gia đình haha', Hương Giang chọn cách trả lời thẳng thắn khiến khán giả vỗ tay.

Khác với những chương trình thực tế “đậm chất drama” như The New Mentor, Miss International Queen Vietnam, lần này Hương Giang mang đến một làn gió mới cho người xem với chương trình Hàng xóm mới - Hello Neighbours.

Hương Giang: Không sợ bị so sánh với Gia đình Haha - Ảnh 1.

Hương Giang, Chi Pu cùng Tùng Dương tại họp báo chương trình Hàng xóm mới

ẢNH: BTC

Hương Giang: Không sợ bị so sánh với Gia đình Haha

Trong chương trình này, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Chi Pu và nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Tùng Dương không chỉ là nhà sản xuất mà còn là người chơi. Cả ba cùng với Nam vương Tuấn Ngọc, nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi, Khuyến DươngAn Trương đến các vùng quê để trải nghiệm cuộc sống của người dân ở các địa phương khác nhau.

Việc thực hiện show truyền hình thực tế mang tính “chữa lành” cũng khiến nhà sản xuất nhận về nhiều luồng ý kiến tranh luận. Trong đó, một số người cho rằng chương trình này có phần giống với Gia đình Haha. Trước câu hỏi so sánh giữa hai chương trình, Hương Giang cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Tại buổi họp báo, sự xuất hiện của dàn cast Hàng xóm mới khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Hoa hậu Hương Giang phản ứng bất ngờ khi show thực tế bị so sánh với 'Gia đình haha'

Hương Giang nóng bỏng cỡ nào mà tự tin đeo sash Việt Nam thi Miss Universe 2025?

Hương Giang nóng bỏng cỡ nào mà tự tin đeo sash Việt Nam thi Miss Universe 2025?

Trước khi tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang từng giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 và gây ấn tượng với khán giả nhờ phong cách thời trang nóng bỏng, sang trọng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

