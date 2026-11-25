Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, vợ mang thai được ba tháng. Anh hạnh phúc vỡ òa và xúc động khi biết tin vui. Gia đình và người thân dành nhiều lời chúc mừng cho hai vợ chồng, đặc biệt ba mẹ Hoa hậu Khánh Vân còn quan tâm và đưa ra cho họ những lời khuyên, kinh nghiệm hữu ích trong giai đoạn này.

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Khánh Vân trong những tháng đầu thai kỳ Ảnh: NVCC

Về phần mình, Hoa hậu Khánh Vân cho biết cô sẽ ưu tiên dành nhiều thời gian cho con và gia đình trong thời gian tới, tuy nhiên vẫn sẽ nhận lịch công việc nếu phù hợp. “Giai đoạn này tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để chào đón con, nhưng sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo sức khỏe mẹ bầu mà vẫn có thể tham gia các hoạt động giải trí", Khánh Vân chia sẻ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 bật mí chồng luôn bên cạnh chăm sóc và chiều chuộng cô. Thậm chí, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sẵn sàng làm mọi thứ để hai mẹ con có sức khỏe tốt và tâm lý vui vẻ. Trước đó, khi chia sẻ với chúng tôi, Khánh Vân cũng dành những lời “có cánh” cho người bạn đời. Chính sự yêu thương, hỗ trợ đó giúp họ duy trì tổ ấm viên mãn sau khi “về chung nhà”.

Khánh Vân hé lộ sự thay đổi khi mang thai

Khánh Vân dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ Ảnh: NVCC

Dịp này, Khánh Vân bất ngờ hé lộ dự án âm nhạc mang tên Chào con, là lời thủ thỉ của ba mẹ dành cho thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày. Trong MV, nàng hậu 9X xuất hiện với hình ảnh đơn giản nhằm thể hiện cảm xúc của người mẹ đang trông ngóng con chào đời: sự thay đổi về chế độ ăn uống, cân nặng, lối sống sinh hoạt…

Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ cô đón nhận những sự thay đổi ấy với tâm lý háo hức, thoải mái và hạnh phúc. Bởi với nàng hậu sinh năm 1995, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của phụ nữ. Cô vẫn tiếp tục những đam mê, sở thích của mình nhưng cảm nhận rõ nét và chấp nhận sự thay đổi của cơ thể khi mang thai. Điều nàng hậu cảm thấy hạnh phúc chính là sự đồng hành của người thân, đặc biệt là chồng trong hành trình này.

Đây cũng là lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Nguyễn Long xuất hiện trong MV với hai vai trò mới: hát và diễn xuất. Chồng nàng hậu cho biết MV này rất đặc biệt nên anh không ngại góp giọng, bởi câu chuyện trong dự án cũng chính là cuộc sống ngoài đời của hai vợ chồng.

Khánh Vân có tổ ấm viên mãn sau khi kết hôn cùng chồng là nhiếp ảnh gia Ảnh: NVCC

Kể từ khi kết hôn (năm 2024), nhiếp ảnh gia Nguyễn Long không chỉ đồng hành cùng Hoa hậu Khánh Vân trong đời sống mà còn ở công việc. Anh luôn ủng hộ vợ tập trung làm việc và đứng phía sau vun đắp cho đam mê nghệ thuật của vợ.

Sản phẩm cũng là cách mà vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân lưu lại kỷ niệm, khoảnh khắc thiêng liêng đồng thời cũng là món quà cô dành tặng người hâm mộ trước khi bước vào hành trình mới. Nàng hậu 9X tâm sự: “Từ một cô gái nhỏ với bao ước mơ và hoài bão, tôi đã gặp anh Long, cùng nhau xây dựng tổ ấm và giờ đây đón nhận thiên chức thiêng liêng nhất của cuộc đời: được làm mẹ và bước vào một hành trình mới”.

Bên cạnh đó, nàng hậu cũng có những lời nhắn nhủ đến thiên thần nhỏ: “Con là kết tinh ngọt ngào tình yêu của ba và mẹ, là món quà mà cả gia đình đang hồi hộp mong chờ. Từ ngày biết có con, mỗi nhịp chuyển động bé nhỏ, mỗi lần ba ân cần chăm sóc mẹ, cùng nhau chuẩn bị cho ngày con chào đời đều trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ”.