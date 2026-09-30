Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý khi trở lại ‘ghế nóng’

Hoa hậu Khánh Vân cho biết mới đây cô bị trật gót chân khi lên xuống cầu thang. Dù rất muốn xuất hiện trước công chúng một cách chỉn chu, mang giày cao gót để tôn trang phục dạ hội nhưng vì quá đau nên cô đành chọn giải pháp an toàn hơn.

Hoa hậu Khánh Vân nổi bật trong trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Mẫu sandals đế phẳng với phần dây mảnh quấn cổ chân phù hợp với kiểu tóc và layout trang điểm đậm chất "tiểu thư" ẢNH: BTC

Khánh Vân là thành viên Hội đồng chuyên môn của Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2. Dù đau chân, cô vẫn sải bước trình diễn catwalk tự tin khi thị phạm cho người mẫu tham gia casting ẢNH: BTC

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng tiếp tục đồng hành với VNGF Era 2. Cô cho rằng ngoài việc đồng hành cùng thế hệ nhà thiết kế trẻ, thì việc tạo cơ hội cho người mẫu mới cũng là một phần quan trọng trong hành trình phát triển thời trang Việt ẢNH: BTC

Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Hoa hậu - MC Thanh Thanh Huyền, stylist Hoàng Ku, nhà thiết kế Hà Duy, nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển... cùng nhiều tên tuổi trong ngành thời trang có mặt trong hội đồng chuyên môn của chương trình ẢNH: BTC

VNGF Era 2 là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp dành cho các nhà thiết kế trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, sẽ có 34 gương mặt tham gia trình diễn tại Grand Fashion Show tổ chức vào ngày 9.10, bao gồm 10 thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đến từ các trường đại học trên cả nước và 24 nhà thiết kế trẻ vượt qua hai vòng tuyển chọn.

Ban tổ chức cho biết tổng giải thưởng tiền mặt dành cho các nhà thiết kế là 200 triệu đồng. Top 3 được tham quan triển lãm thời trang quốc tế, các hạng mục khác bao gồm thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026, cơ hội trình diễn tại các fashion show...