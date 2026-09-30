Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý khi trở lại ‘ghế nóng’

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Xuất hiện tại chương trình 'Vietnam NextGen Fashion Era 2', Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý với diện mạo trẻ trung và lộng lẫy. Cô khiến công chúng bất ngờ khi catwalk trong trang phục váy dạ hội và giày đế phẳng.
Hoa hậu Khánh Vân cho biết mới đây cô bị trật gót chân khi lên xuống cầu thang. Dù rất muốn xuất hiện trước công chúng một cách chỉn chu, mang giày cao gót để tôn trang phục dạ hội nhưng vì quá đau nên cô đành chọn giải pháp an toàn hơn.
VNGF Era 2 là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp dành cho các nhà thiết kế trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, sẽ có 34 gương mặt tham gia trình diễn tại Grand Fashion Show tổ chức vào ngày 9.10, bao gồm 10 thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đến từ các trường đại học trên cả nước và 24 nhà thiết kế trẻ vượt qua hai vòng tuyển chọn.
Ban tổ chức cho biết tổng giải thưởng tiền mặt dành cho các nhà thiết kế là 200 triệu đồng. Top 3 được tham quan triển lãm thời trang quốc tế, các hạng mục khác bao gồm thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026, cơ hội trình diễn tại các fashion show...
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