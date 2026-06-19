Hoa hậu Khánh Vân mặc gợi cảm, được chồng nhiếp ảnh gia 'hộ tống' đi sự kiện

Tối 18.6, sự kiện khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), thu hút sự góp mặt của dàn sao Việt gồm Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Phương Nga, Hoa hậu Ý Nhi, ca sĩ Phương Vy, diễn viên Thùy Anh…

Trong đó, sự xuất hiện của Khánh Vân cùng chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long được nhiều người quan tâm. Trên thảm đỏ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 gây ấn tượng khi diện thiết kế tôn lên đường cong quyến rũ. Người đẹp 9X được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau 7 năm đăng quang.

Khánh Vân khoe nhan sắc quyến rũ bên chồng nhiếp ảnh gia. Cuộc sống hôn nhân của nàng hậu 9X khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: BTC

Hiện tại, Khánh Vân có cuộc sống viên mãn sau khi “về chung nhà” với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Cả hai không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống mà còn hỗ trợ trong công việc. Khánh Vân tiết lộ bạn đời là người tâm lý, thấu hiểu. Nhờ vậy, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô cảm thấy mọi thứ vẫn thoải mái, hạnh phúc.

Khánh Vân cũng phủ nhận chuyện “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Về bí quyết giữ lửa hôn nhân, nàng hậu nói cả hai cùng hướng về gia đình, nỗ lực vun vén cho tổ ấm. “Vợ chồng tôi mọi thứ được chia sẻ rõ ràng và có sự bàn bạc, tôn trọng suy nghĩ của cả hai. Trước khi làm điều gì đó, chúng tôi ngồi lại để cùng cân nhắc”, nàng hậu tâm sự.

Dàn sao đọ sắc trên thảm đỏ cùng Khánh Vân

Màn đọ sắc của dàn người đẹp Thảo Nhi Lê, Phương Nga và Bùi Quỳnh Hoa. Mỗi cô gái đều lựa chọn một phong cách khác nhau trong lần xuất hiện này Ảnh: BTC

Phương Vy được chồng Tây hộ tống đi sự kiện. Dù bận rộn với công việc song nữ ca sĩ vẫn nỗ lực dành thời gian cho gia đình Ảnh: BTC

Nhóm nhạc tân binh UPRIZE nổi bật với các thiết kế đồng bộ mang theo chất đường phố (streetwear) pha trộn cùng tinh thần avant-garde qua chất liệu denim cùng các chi tiết patchwork bụi bặm Ảnh: BTC

Thùy Anh được nhận xét ngày càng nhuận sắc sau quãng thời gian Nam tiến phát triển sự nghiệp Ảnh: BTC

H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến tái xuất sàn diễn sau khi làm mẹ

Trong ngày khai mạc, giới mộ điệu được theo dõi các thiết kế đến từ Môi Điên, NTK Adrian Anh Tuấn, Kelbin Lei và NTK Angelo Cruciani. Sàn catwalk của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam có sự đổ bộ của ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Trần Quốc Anh, diễn viên Trần Ngọc Vàng, diễn viên Võ Điền Gia Huy, diễn viên Ma Ran Đô, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Phương Linh, Á hậu Cẩm Ly, Hoa hậu Yolina Lindquist, Á hậu Chelsea Fernandez, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari…

Tóc Tiên diện trang phục gợi cảm, trình diễn trong đêm khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Ảnh: BTC

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khép lại show diễn của NTK Angelo Cruciani bằng hình ảnh người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh

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Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh cùng sải bước trong bộ sưu tập của Kelbin Lei. Thời gian qua, mối quan hệ của cả hai được nhiều người quan tâm Ảnh: BTC

Kelbin Lei và dàn mỹ nam phim điện ảnh đảm nhận vai trò kết màn cho bộ sưu tập NOBODY KNOWS 05. Khoảnh khắc này nhận được sự cổ vũ từ phía khán giả Ảnh: BTC