Kỳ Duyên quyến rũ ở tuổi 21, tiết lộ cuộc sống sau 2 năm đăng quang

Trước thềm đêm
chung kết của cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên tung bộ ảnh khoe nhan sắc quyến rũ. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2005 cũng dành thời gian nhìn lại chặng hành trình đã qua, kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Hoa hậu Kỳ Duyên sau 2 năm đăng quang
Trong bộ ảnh, Võ Cao Kỳ Duyên lựa chọn thiết kế đầm dạ hội xuyên thấu với chi tiết đính đá bắt mắt. Thiết kế giúp tôn lên đường cong của người đẹp ở tuổi 21. Được biết Kỳ Duyên sinh năm 2005, gây ấn tượng với chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng 84-60-97. Cô là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Trường đại học Hàng hải Việt Nam
Trong một thiết kế khác, Võ Cao Kỳ Duyên ghi điểm với thiết kế đầm vàng của Thượng Gia Kỳ. Điểm nhấn đắt giá của bộ trang phục nằm ở phần ngực được đính kết đá và cườm lấp lánh tạo phom
corset siết eo tôn dáng triệt để. Thời gian qua, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, góp mặt trong các show diễn của những nhà thiết kế đình đám
Còn nhớ tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Kỳ Duyên không chỉ giành danh hiệu cao nhất mà còn nhận các giải thưởng phụ như Người đẹp biển, Người đẹp dạ hội… Với cô, kết quả này không chỉ là phần thưởng cho quãng thời gian nỗ lực, mà còn mở ra cánh cửa giúp bản thân có cơ hội “chinh chiến” tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2025
Chia sẻ sau 2 năm đăng quang, Võ Cao
Kỳ Duyên cho biết cuộc sống của cô có sự thay đổi lớn. Danh hiệu mở ra nhiều cơ hội, giúp người đẹp được học hỏi và trưởng thành hơn. Võ Cao Kỳ Duyên quan niệm: “Sứ mệnh hoa hậu giúp mình học cách yêu thương, sống có trách nhiệm hơn không chỉ với bản thân mà còn với xã hội và cộng đồng”
Trong hành trình đó, bài học lớn nhất mà Võ Cao Kỳ Duyên có được chính là việc dám đối diện với nỗi sợ. Cô nói khi thử sức ở một cuộc thi nhan sắc, bản thân từng sợ nói chuyện trước đám đông, chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn. Tuy nhiên qua thời gian, cô dần vượt qua các thử thách. “Và khi nhìn lại, mình đã làm được rất nhiều điều mình từng nghĩ là không thể”, người đẹp bộc bạch
Võ Cao Kỳ Duyên khẳng định cô không áp lực trước việc khẳng định bản thân giữa thị trường có nhiều người đẹp như hiện tại. Theo nàng hậu, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí và giá trị riêng. Cô chia sẻ: “Tôi vẫn đang hướng tới giá trị mà cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu hướng đến là quảng bá du lịch và cống hiến, lan tỏa tình yêu thương. Tôi nghĩ chỉ cần mình làm tốt những giá trị đó, thì khán giả sẽ nhớ tới mình”
Về kế hoạch trong thời gian tới, Võ Cao Kỳ Duyên cho biết trước mắt, cô muốn hoàn thành chương trình cử nhân đồng thời học lên cao học. Bên cạnh đó, người đẹp vẫn sẽ đồng hành cùng công ty và tân hoa hậu trong những dự án du lịch nếu có cơ hội. Nói về việc thử sức ở đấu trường nhan sắc khác, cô chia sẻ: “Tôi là một người rất thích học hỏi, thử sức và trải nghiệm nhưng có lẽ đó là điều ở trong tương lai, sau khi tôi hoàn thành chương trình học tập của mình”
