Vẻ nóng bỏng của cô gái vừa đăng quang Hoa hậu biển Việt Nam

Tại chung kết Hoa hậu biển Việt Nam 2025, Vũ Thu Hằng và dàn người đẹp trải qua các vòng tranh tài gồm trình diễn trang phục dạ hội, bikini và áo dài trước khi tìm ra những thí sinh bước vào vòng ứng xử. Ngoài danh hiệu cao nhất, cô còn giành giải Người đẹp truyền cảm hứng và Người đẹp thời trang. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Trần Thị Mai Oanh. Người đẹp Bùi Thị Uyên Phương đoạt ngôi vị á hậu 2. Danh hiệu á hậu 3 được trao cho Lê Nguyễn Ngọc Linh.

Hoa hậu biển Việt Nam 2025 là ai?

Vũ Thu Hằng trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu biển Việt Nam Ảnh: BTC

Vũ Thu Hằng sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Hòa Bình, chuyên ngành Quan hệ Công chúng, sở hữu nền tảng tri thức cùng niềm đam mê sân khấu. Năm 2019, cô từng giành danh hiệu á quân cuộc thi Micro Vàng, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình rèn luyện bản lĩnh và phong thái trình diễn chuyên nghiệp. Sau thời gian nghiêm túc trau dồi và hoàn thiện bản thân, Vũ Thu Hằng chính thức lấn sân sang lĩnh vực sắc đẹp, lựa chọn Hoa hậu biển Việt Nam 2025 như một dấu mốc lớn để thử thách chính mình và cống hiến cho cộng đồng.

Chia sẻ về chiến thắng này, Vũ Thu Hằng cho biết cô xem việc được xướng tên cho ngôi vị hoa hậu là một dấu mốc thiêng liêng. Với người đẹp, đây không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự xác nhận cho hành trình nỗ lực, hoàn thiện bản thân.

“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gia đình, thầy cô, ban tổ chức và tất cả những người đã đồng hành, tiếp thêm niềm tin cho tôi trong hành trình vừa qua. Từ giây phút ấy, trên vai tôi không chỉ là trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, người đẹp bộc bạch.

Vũ Thu Hằng khoe sắc vóc gợi cảm trong phần thi bikini Ảnh: NVCC

Trước đó, phần trả lời ứng xử của Vũ Thu Hằng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Cụ thể người đẹp đã có những tâm sự bằng 2 thứ tiếng Việt - Trung về chủ quyền biển đảo. Cô nói: “Biển Việt Nam sẽ luôn được bảo vệ khi mỗi người Việt không chỉ yêu vẻ đẹp của đại dương, mà còn ý thức sâu sắc về chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc. Bởi biển không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là một phần máu thịt của đất nước".

"Bảo vệ biển hôm nay chính là gìn giữ văn hóa, môi trường và khẳng định chủ quyền một cách hòa bình, văn minh nhưng kiên định. Khi mỗi hành động nhỏ đều xuất phát từ lòng tự hào dân tộc, biển Việt Nam sẽ luôn xanh - và Tổ quốc sẽ luôn vững vàng nơi đầu sóng”, người đẹp chia sẻ thêm. Đồng thời, cô khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

Hoa hậu biển Việt Nam mong muốn phát triển ở lĩnh vực nghệ thuật sau khi đăng quang Ảnh: BTC

Chia sẻ về phần ứng xử được cho là táo bạo, Vũ Thu Hằng cho biết cô cũng mang nhiều áp lực, song những chia sẻ của bản thân đều xuất phát từ sự tôn trọng và ý thức trách nhiệm với chủ đề được đặt ra.

“Chủ đề biển đảo vốn là điều thiêng liêng, gắn liền với niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Việc tôi trình bày không phải thể hiện sự khác biệt mà gửi gắm thông điệp rõ ràng. Người phụ nữ Việt Nam hôm nay có thể gửi gắm những giá trị cốt lõi của đất nước mình bằng tinh thần hòa bình, tự tin và hội nhập. Tôi cũng mong rằng thông qua ngôn ngữ và thái độ văn minh, thông điệp chủ quyền, tình yêu biển đảo quê hương sẽ được lan tỏa một cách tích cực và thuyết phục hơn”, tân hoa hậu bày tỏ.

Về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, Vũ Thu Hằng cho biết cô dự định trích một phần để thực hiện các dự án cộng đồng ven biển gắn với ý nghĩa cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam. Bên cạnh đó, cô dành phần tiền thưởng còn lại đầu tư cho việc học tập, rèn luyện. “Trong thời gian tới, tôi mong muốn thử sức ở lĩnh vực ca hát, diễn xuất, MC… những vai trò giúp tôi lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh tích cực của người phụ nữ Việt. Đây là hành trình dài, cần sự học hỏi nghiêm túc chứ không phải bước đi vội vàng”, cô nhìn nhận.