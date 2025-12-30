Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nàng hậu dân tộc Tày đón tin vui sau khi lấy chồng phó giám đốc

Thạch Anh
Thạch Anh
30/12/2025 14:35 GMT+7

Nông Thúy Hằng chia sẻ thời gian qua, cô tạm gác lại công việc để ưu tiên cho gia đình. Nàng hậu tiết lộ gia đình cô đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Mới đây, khi xuất hiện tại một buổi tiệc của bạn bè, Nông Thúy Hằng gây bất ngờ với hình ảnh “bầu vượt mặt”. Dù vậy, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Khi trao đổi với chúng tôi, mỹ nhân Tày xác nhận thông tin đang chuẩn bị bước sang hành trình mới - hành trình làm mẹ.

Nông Thúy Hằng sau khi lập gia đình

- Ảnh 1.

Nông Thúy Hằng từng gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi lập gia đình, Nông Thúy Hằng tâm sự mọi thứ trôi qua một cách yên bình. Sau khi kết hôn và đón tin vui, nàng hậu 9X chủ động thay đổi nếp sống, nếp sinh hoạt sao cho phù hợp. 

“Tôi tập trung cho việc dưỡng thai, chăm lo cho gia đình. Vì lấy chồng miền Trung nên tôi cũng thay đổi về nơi ở. Ngày xưa, tôi ở ngoài Bắc và đi làm trong miền Nam nên khi bước vào hôn nhân, tôi cũng thích nghi với cuộc sống mới ở gia đình chồng”, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 bộc bạch.

Nói thêm về những thay đổi sau khi kết hôn, Nông Thúy Hằng chia sẻ nếu như trước đây, cô ưu tiên nhiều hơn cho sự nghiệp, thì ở hiện tại, điều khiến Hoa hậu các dân tộc Việt Nam quan tâm hàng đầu là gia đình. 

Người đẹp 9X tâm sự: “Chẳng hạn như ngày trước tôi sẽ tập trung cho việc nhận show và đi làm nhiều, kể cả chương trình giải trí bên ngoài hay cả công việc cố định. Nhưng bây giờ tôi dành toàn bộ thời gian cho tổ ấm nhỏ, làm hậu phương cho công việc của gia đình và chăm lo cho bản thân trong giai đoạn thai kỳ”.

- Ảnh 2.

Nông Thúy Hằng giữ nhan sắc rạng rỡ dù đang trong giai đoạn thai kỳ. Nàng hậu chia sẻ thời gian qua cô tạm gác công việc để tập trung cho hành trình làm mẹ của mình

Ảnh: FBNV

Cũng theo nàng hậu, dù có quãng thời gian “ở ẩn” để chuẩn bị cho vai trò làm mẹ nhưng cô thấy may mắn vì được mọi người nhớ đến. Khi có sức khỏe tốt và có điều kiện di chuyển, cô vẫn tham gia một vài chương trình dù đang trong giai đoạn thai kỳ. 

“Hy vọng rằng sau quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ, tôi có thể quay lại với nhịp sống sôi động ngày trước. Khi đó, mong rằng tôi vẫn được mọi người nhớ đến và được làm những công việc mình yêu thích”, Nông Thúy Hằng tâm sự với chúng tôi.

Nông Thúy Hằng quê Hà Giang, là cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô gái dân tộc Tày từng thử sức ở nhiều đấu trường nhan sắc. Tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng vượt qua nhiều ứng viên để giành ngôi vị cao nhất. Sau đó, người đẹp giành Á hậu Hữu nghị Quốc tế 2023. Khi Miss Cosmo Vietnam 2025 tổ chức, người đẹp dân tộc Tày ghi danh ở vòng thi ảnh online. Tuy nhiên cô vắng mặt trong buổi casting, cho biết lý do rút khỏi cuộc thi là để… lấy chồng.

Về chuyện tình cảm, Nông Thúy Hằng từng gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện được cầu hôn. Người bạn đời của nàng hậu sinh năm 1991, là phó giám đốc một công ty khoáng sản tại Lào. Cả hai trải qua quãng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ.

