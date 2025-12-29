Cô gái 20 tuổi đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Tân hoa hậu nhận được học bổng du học Mỹ

Tối 28.12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam chính thức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi là sân chơi để các bạn sinh viên ở mọi miền đất nước có cơ hội thử thách bản thân, khẳng định tiếng nói và thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Trải qua một tháng tranh tài, thí sinh Nguyễn Phương Thanh đến từ Trường đại học Đại Nam đã vượt qua 32 đối thủ để giành chiếc vương miện Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Bên cạnh vương miện, tân hoa hậu còn nhận được tiền thưởng 500 triệu đồng và một suất học bổng tại Mỹ.

Nhan sắc Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Ảnh: Diệu Tú

Trong phần thi ứng xử, Phương Thanh cũng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh khi nhận được câu hỏi "Đâu là nét đẹp mà sinh viên Việt Nam cần gìn giữ khi bước vào môi trường quốc tế". Trên sân khấu, Phương Thanh chia sẻ trong những năm gần đây, nhiều sinh viên lựa chọn ra nước ngoài du học và điều đầu tiên du học sinh nên làm đó là giữ sự đoàn kết dân tộc và bản sắc của người Việt Nam. Đối với cô, bản sắc không làm chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp chúng ta đứng vững hơn trong môi trường quốc tế.

Trong 6 thí sinh, Phương Thanh được đánh giá là cô gái có phần ứng xử tốt và trôi chảy Ảnh: Diệu Tú

Nguyễn Phương Thanh sinh năm 2005, cô là sinh viên năm 3 Trường đại học Đại Nam. Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,68m với số đo ba vòng 83 - 63 - 91cm. Trước khi tham gia cuộc thi, Phương Thanh từng vào Top 10 King&Queen at DNU 2024. Ở trường, cô là sinh viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đoàn phong trào khoa năm 2024-2025. Đến với cuộc thi, Phương Thanh mang theo mong muốn được thử thách bản thân, lan tỏa hình ảnh người sinh viên năng động, tự tin và giàu lòng nhân ái. Cô hy vọng thông qua sân chơi này, mình có thể học hỏi thêm nhiều giá trị tốt đẹp, đồng thời truyền cảm hứng tích cực đến những bạn trẻ xung quanh và hơn nữa được góp phần vào sứ mệnh xây dựng hòa bình.

Á hậu 1 được trao cho thí sinh Nguyễn Ngọc Anh, Á hậu 2 gọi tên Nguyễn Kim Châu, Á hậu 3 thuộc về Mai Ngọc Anh Thư và thí sinh Trần Thu Huyền là Á hậu 4.

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 Ảnh: Diệu Tú

Trong phần mở màn của đêm chung kết, top 33 thí sinh tỏa sáng với tiết mục đồng diễn Shine For Peace. Đây là bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng cho chương trình và được trình bày bởi ca sĩ Duyên Quỳnh. Sau phần trình diễn đầy năng lượng, ban giám khảo công bố danh sách top 20 cô gái tiếp tục được vào phần thi áo dài và trang phục dạ hội.

Sau tiết mục Tái sinh của ca sĩ Tùng Dương, ban giám khảo công bố 6 gương mặt xuất sắc chính thức bước vào vòng thi ứng xử. Đây được đánh giá là phần thi quan trọng, nơi các thí sinh bày tỏ quan điểm cũng như thể hiện sự tự tin của mình trên sân khấu. Mỗi thí sinh được lựa chọn ngẫu nhiên giám khảo đặt câu hỏi cho mình. Ngoài Ngọc Anh và Phương Thanh trả lời khá lưu loát thì Kim Châu, Anh Thư, Thu Huyền và Mỹ Duyên đều chưa giữ được bình tĩnh để hoàn thành phần thi của mình.

Phần trình diễn trang phục dạ hội của các thí sinh Ảnh: Diệu Tú

Bên cạnh những màn trình diễn đầy năng lượng và cuốn hút của các thí sinh, sự xuất hiện của Duyên Quỳnh với Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Người miền núi chất của Double2T cũng khiến khán giả phấn khích.

Hội đồng ban giám khảo cuộc thi năm nay bao gồm nhà báo Ngô Bá Lục (trưởng ban), bà Trương Thị Thu Trang (Chủ tịch cuộc thi), Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình Thế giới 2025 - Annie Nguyễn (Đại sứ truyền thông), NSƯT Bùi Như Lai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Quế Anh, Trịnh Mỹ Anh, Di Khả Hân, Á vương Vũ Linh, Th.S Đặng Phước Mạnh, nhà văn Nguyễn Hải Triều, chuyên gia đào tạo phong thái Ngân Nguyễn, doanh nhân Nguyễn Thị Thanh, ông Hà Tuấn Khang (thành viên HĐQT TPA Entertaiment), đạo diễn Hoàng Vũ, bầu show Quí Ngọc.